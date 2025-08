iStock narin_nonthamand Tutto pronto per il maxi concorso Asmel 2025.

Conto alla rovescia per il maxi concorso pubblico Asmel per la selezione pubblica per la formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei afferenti all’area funzionari, istruttori e operatori esperti. I posti a bando sono 1.000.

Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato avverranno presso gli enti locali Asmel attualmente aderenti all’iniziativa o aderenti in futuro.

Cos’è Asmel

Asmel è la Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali e promuove un unico bando nazionale per formare elenchi di candidati idonei, da cui gli enti locali aderenti (comuni, consorzi, unioni di comuni) potranno attingere per le assunzioni.

Chi supera la prova, entra nell’elenco nazionale di idonei per il profilo scelto. L’elenco è valido 3 anni o fino a quando non si ottiene un contratto a tempo indeterminato. Il nome del candidato con relativo punteggio e graduatoria vengono condivisi con tutti i comuni aderenti ad Asmel che hanno bisogno di una certa figura professionale. Gli enti locali contatteranno gli idonei via Pec una volta che avranno un vuoto in organico. Rifiutare le proposte di lavoro non fa decadere gli idonei dalla graduatoria.

Attualmente sono 866 gli enti aderenti, ma l’elenco è in costante aggiornamento.

Come candidarsi

Le candidature possono essere inoltrate a partire dalle 12:00 del 15 settembre e c’è tempo fino alle 12:00 del 30 settembre.

Le candidature vanno trasmesse tramite il portale Asmelab (asmelab.it). L’accesso è riservato ai possessori di Spid, Cie o Cns. Per la partecipazione occorre inoltre possedere una Pec. Ogni comunicazione concernente la procedura, compresa la data della prova scritta, è effettuata tramite invio di comunicazioni all’indirizzo Pec del candidato.

La partecipazione al concorso Asmel prevede il versamento di 10,33 euro. È possibile candidarsi a più profili, ma il versamento della somma di 10,33 euro va effettuato per ogni profilo al quale il candidato si iscrive.

I profili ricercati

I profili ricercati sono 37 e sono suddivisi in tre aree.

Area degli operatori esperti (ex. Cat. B)

collaboratore amministrativo contabile;

collaboratore tecnico manutentivo (idraulico, muratore, elettricista, giardiniere);

autista di scuolabus;

collaboratore amministrativo;

messo notificatore;

ausiliare del traffico;

addetto alla biblioteca.

Area degli istruttori (ex. Cat. C)

istruttore amministrativo;

istruttore amministrativo contabile;

istruttore contabile;

istruttore di vigilanza;

istruttore tecnico (geometra);

istruttore informatico;

istruttore turistico;

istruttore turistico; istruttore comunicazione;

istruttore tecnico in materie agrarie;

Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex. Cat. D)

Si cercano istruttori direttivi/funzionari sia Amministrativi che addetti a una serie di specificità:

amministrativo e contabile;

contabile;

area vigilanza;

area informatica;

rendicontazione;

comunicazione e gestione eventi;

assistente sociale;

psicologo;

agronomo;

ingegnere ambientale;

avvocato;

istruttore direttivo;

farmacista;

ingegnere civile;

educatore asilo nido;

educatore professionale socio pedagogico.

Modalità di accesso

Per partecipare al concorso Asmel è necessario possedere i titoli di studio e di accesso riportati nella Tabella A, allegata al Bando pubblicato su inpa.gov.it.

La prova scritta

È prevista una prova scritta che si svolgerà a distanza: si tratterà di un quiz con 60 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 60 minuti:

30 domande sulle materie specifiche,

25 domande sulle materie comuni,

5 domande volte ad accertare conoscenze di lingua inglese e di informatica.

Superano lo scritto e vengono iscritti nell’elenco di idonei del relativo profilo, i candidati che rispondono correttamente ad almeno 42 quesiti su 60. Non si tiene conto né delle risposte errate né dell’assenza di risposte.

Per ciascun profilo le materie d’esame sono riportate nella Tabella B, allegata al bando.

La data e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, differenziata per ciascun profilo, saranno comunicate via Pec, almeno 15 giorni prima della prova.