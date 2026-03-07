Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico per i diplomati tecnici. La Provincia di Livorno ha pubblicato un avviso di selezione pubblica finalizzato all’aggiornamento degli elenchi di idonei per il profilo professionale di istruttore tecnico, ai quali gli enti locali potranno attingere per future assunzioni.

Non si tratta di un concorso finalizzato alla copertura immediata di un numero prefissato di posti, ma di una procedura che consente di creare bacini di candidati qualificati, utilizzabili nel tempo per assunzioni sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

A cosa serve la selezione

L’obiettivo dell’avviso è quello di aggiornare due elenchi di idonei relativi al profilo di istruttore tecnico, inquadrato nell’area degli istruttori del Comparto Funzioni Locali. Una volta superata la selezione, i candidati idonei potranno essere chiamati non solo dalla Provincia di Livorno, ma anche dai Comuni che hanno aderito all’accordo di utilizzo degli elenchi.

Questo tipo di procedura, introdotta dalla normativa sul reclutamento nella Pubblica Amministrazione, consente agli enti di ridurre i tempi delle assunzioni e, allo stesso tempo, offre ai candidati maggiori possibilità di essere contattati nel corso degli anni di validità dell’elenco.

Quali sono i requisiti per partecipare

La selezione è rivolta a candidati in possesso di un diploma tecnico coerente con il profilo richiesto. In particolare, possono presentare domanda coloro che hanno conseguito il diploma di geometra, di perito edile oppure il diploma di istituto tecnico con indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio.

Tra i requisiti richiesti rientrano anche il possesso della patente di guida di categoria B, la maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di cause di esclusione dall’impiego nella Pubblica Amministrazione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Come e quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale inPa.

Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi con Spid, Cie o Cns e compilare l’apposito modulo online. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata alle ore 13:00 del 19 marzo 2026. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

In cosa consiste la selezione

La procedura selettiva prevede lo svolgimento di una prova scritta, volta a verificare le competenze tecniche e normative richieste per il profilo di istruttore tecnico. La prova sarà incentrata su materie direttamente collegate alle attività svolte dai servizi tecnici degli enti locali.

Tra gli argomenti oggetto d’esame rientrano, in particolare, la normativa sui lavori pubblici e sui contratti, la sicurezza nei cantieri, la progettazione e manutenzione di opere e impianti, l’urbanistica, la segnaletica stradale e l’ordinamento degli enti locali, oltre ai principi che regolano il lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Il calendario e le modalità di svolgimento della prova saranno comunicati successivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia e sul portale inPa. L’avviso è atteso per il 25 marzo 2026.

Enti che potranno assumere

Oltre alla Provincia di Livorno, potranno utilizzare gli elenchi di idonei anche diversi Comuni del territorio che hanno sottoscritto l’accordo di adesione. Questo aspetto rende la selezione particolarmente interessante, perché amplia in modo significativo le possibilità di chiamata per i candidati risultati idonei.

Le assunzioni potranno avvenire in base alle esigenze organizzative degli enti e nel rispetto della normativa vigente in materia di personale.

Perché è un’occasione da valutare

L’aggiornamento degli elenchi di idonei rappresenta una porta di accesso concreta al lavoro pubblico per i diplomati tecnici, ed è una modalità sempre più scelta dalla Pubblica Amministrazione, come abbiamo visto anche per il concorso per Assistenti Sociali.

Per chi ha solo il diploma e non ha ancora deciso cosa farà da grande, segnaliamo il bando del Servizio Civile Universale, un’opportunità di formazione in contesti lavorativi protetti, che permettono di riflettere sul lavoro del domani.