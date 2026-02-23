Concorso istruttore amministrativo del Comune di Milano per 15 diplomati, requisiti e prove

Il Comune di Milano ha indetto una selezione per titoli ed esami per cui basta il diploma di scuola secondaria superiore per partecipare

Foto di Emanuela Colatosti

Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Pubblicato:

Chiedi all'AI

Concorso istruttore amministrativo del Comune di Milano per 15 diplomati, requisiti e prove
iStock
Il Comune di Milano recluta tramite concorso 15 istruttori diplomati
Quali sono i requisiti per il concorso? Come partecipare al concorso istruttori? Quali tipi di prove ci sono?

Il Comune di Milano ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di istruttori dei servizi amministrativo-contabili, da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori. La selezione rappresenta un’importante opportunità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, anche senza laurea, e punta a rafforzare l’organico comunale nei settori amministrativi e contabili.

La procedura concorsuale si svolge per esami e rientra nel più ampio piano di reclutamento del personale previsto dall’amministrazione comunale per garantire l’efficienza dei servizi e il ricambio generazionale.

Tutte le informazioni ufficiali e gli aggiornamenti sono disponibili sul portale inPa, la piattaforma unica per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Quanti sono i posti messi a concorso

Il bando prevede la copertura di 15 posti complessivi nel profilo di istruttore dei servizi amministrativo-contabili. Le figure selezionate svolgeranno attività di

  • supporto amministrativo;
  • gestione documentale;
  • contabilità;
  • istruttoria di procedimenti;
  • rapporti con l’utenza;
  • contribuendo al funzionamento degli uffici comunali.

Il contratto proposto è a tempo pieno e indeterminato, una condizione che rende il concorso particolarmente attrattivo per chi cerca stabilità lavorativa e prospettive di crescita all’interno di un ente locale di primo piano.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario possedere i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, tra cui la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.

Dal punto di vista del titolo di studio, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non è richiesta la laurea, elemento che amplia notevolmente la platea dei potenziali candidati. Il bando garantisce inoltre il rispetto delle norme in materia di pari opportunità tra donne e uomini.

Come presentare la domanda e la scadenza

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale inPa, utilizzando le credenziali d’identità digitale come Spid, Cie, Cns o eIdas. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.

La candidatura deve essere inviata entro le ore 12:00 del 27 marzo 2026. È previsto il pagamento di una tassa di concorso, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

Quali sono le prove d’esame

La selezione avverrà tramite:

  • un’eventuale prova preselettiva, in caso di elevato numero di domande;
  • una prova scritta, incentrata sulle principali materie amministrative;
  • una prova orale, finalizzata ad accertare le competenze professionali e trasversali.

Le materie d’esame includono diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, contabilità pubblica, normativa sul pubblico impiego, oltre a elementi di informatica e conoscenza della lingua inglese.

Altre opportunità di lavoro presso il Comune di Milano

Questo concorso rappresenta un’occasione per entrare nella Pubblica Amministrazione con un ruolo stabile e qualificato. La possibilità di accedere con il solo diploma, unita al prestigio dell’ente e alla sicurezza del posto fisso, rende il bando particolarmente interessante per giovani diplomati e candidati con esperienza amministrativa.

Si segnala un ulteriore concorso attivo che potrebbe essere interessante per chi risiede in Lombardia o comunque nei pressi del Comune di Milano. Il capoluogo lombardo, infatti, ha indetto un concorso per operatori cimiteriali da assumere a tempo pieno e indeterminato.