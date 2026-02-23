Il Comune di Milano ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di istruttori dei servizi amministrativo-contabili, da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori. La selezione rappresenta un’importante opportunità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, anche senza laurea, e punta a rafforzare l’organico comunale nei settori amministrativi e contabili.
La procedura concorsuale si svolge per esami e rientra nel più ampio piano di reclutamento del personale previsto dall’amministrazione comunale per garantire l’efficienza dei servizi e il ricambio generazionale.
Tutte le informazioni ufficiali e gli aggiornamenti sono disponibili sul portale inPa, la piattaforma unica per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.
Indice
Quanti sono i posti messi a concorso
Il bando prevede la copertura di 15 posti complessivi nel profilo di istruttore dei servizi amministrativo-contabili. Le figure selezionate svolgeranno attività di
- supporto amministrativo;
- gestione documentale;
- contabilità;
- istruttoria di procedimenti;
- rapporti con l’utenza;
- contribuendo al funzionamento degli uffici comunali.
Il contratto proposto è a tempo pieno e indeterminato, una condizione che rende il concorso particolarmente attrattivo per chi cerca stabilità lavorativa e prospettive di crescita all’interno di un ente locale di primo piano.
Quali sono i requisiti per partecipare
Per partecipare al concorso è necessario possedere i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, tra cui la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.
Dal punto di vista del titolo di studio, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Non è richiesta la laurea, elemento che amplia notevolmente la platea dei potenziali candidati. Il bando garantisce inoltre il rispetto delle norme in materia di pari opportunità tra donne e uomini.
Come presentare la domanda e la scadenza
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale inPa, utilizzando le credenziali d’identità digitale come Spid, Cie, Cns o eIdas. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.
La candidatura deve essere inviata entro le ore 12:00 del 27 marzo 2026. È previsto il pagamento di una tassa di concorso, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.
Quali sono le prove d’esame
La selezione avverrà tramite:
- un’eventuale prova preselettiva, in caso di elevato numero di domande;
- una prova scritta, incentrata sulle principali materie amministrative;
- una prova orale, finalizzata ad accertare le competenze professionali e trasversali.
Le materie d’esame includono diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, contabilità pubblica, normativa sul pubblico impiego, oltre a elementi di informatica e conoscenza della lingua inglese.
Altre opportunità di lavoro presso il Comune di Milano
Questo concorso rappresenta un’occasione per entrare nella Pubblica Amministrazione con un ruolo stabile e qualificato. La possibilità di accedere con il solo diploma, unita al prestigio dell’ente e alla sicurezza del posto fisso, rende il bando particolarmente interessante per giovani diplomati e candidati con esperienza amministrativa.
Si segnala un ulteriore concorso attivo che potrebbe essere interessante per chi risiede in Lombardia o comunque nei pressi del Comune di Milano. Il capoluogo lombardo, infatti, ha indetto un concorso per operatori cimiteriali da assumere a tempo pieno e indeterminato.