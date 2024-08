Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Via al concorso del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli, in attuazione del piano di assunzioni triennale, offre tramite concorso pubblico 130 posti di lavoro di cui 50 a tempo indeterminato per il ruolo di Istruttore tecnico e 80 a tempo determinato. Questi ultimi sono suddivisi come segue:

52 profili vari da assumere con il Fondo povertà 2020;

8 agenti di Polizia locale da assumere con il Fondo sicurezza urbana 2024/2026;

21 profili vari da assumere con il Fondo bradisismo.

I posti a tempo indeterminato e determinati

Le 50 assunzioni a tempo pieno e indeterminato riguardano il profilo di Istruttore tecnico. Le 80 assunzioni a tempo pieno e determinato riguardano i profili di:

Istruttore amministrativo (21 contratti triennali, 6 contratti biennali);

Agente di Polizia locale (8 contratti biennali);

Istruttore tecnico (5 contratti biennali);

Funzionario economico-finanziario (2 contratti biennali);

Funzionario tecnico (8 contratti biennali);

Assistente sociale (30 contratti triennali).

I requisiti per partecipare al concorso

I requisiti generali per l’ammissione al concorso indetto dal Comune di Napoli sono:

essere cittadini italiani o avere il permesso di soggiorno;

essere maggiorenni;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego in una Pubblica amministrazione;

non avere condanne;

essere in regola con l’obbligo di levo;

avere l’idoneità fisica all’impiego.

Ogni profilo prevede dei titoli specifici:

per quello di Istruttore tecnico è richiesto il diploma di geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario, tecnico industriale o di un istituto professionale per l’industria e l’artigianato oppure un titolo di studio superiore, come il diploma di laurea in architettura o ingegneria;

per quello di Istruttore amministrativo è richiesto il diploma;

per quello di Agente di Polizia locale sono richiesti il diploma, la patente di guida B e l’idoneità psico-fisica anche per il porto d’armi;

per quello di Funzionario economico-finanziario serve una laurea in scienze economiche, statistiche o gestionali;

per quello di Funzionario tecnico, è richiesta una laurea in materie ingegneristiche;

per quello di Assistente sociale è richiesta una laurea triennale o magistrale in Servizio sociale.

Come si svolge la prova preselettiva

Qualora il numero delle domande superi quello previsto, verrà somministrato un test con 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 50 minuti, con un punteggio massimo di 30 punti.

I quesiti servono a verificare le abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento, oltre che le competenze sulle materie previste nella prova scritta. A ogni risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta 0,75 punti;

mancata risposta 0 punti;

risposta errata -0,25 punti.

È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a 15 volte quello dei posti messi a concorso per ogni profilo più gli eventuali ex-aequo. Il punteggio della prova preselettiva non concorre al punteggio finale e alla formazione della graduatoria.

Come si svolge la prova scritta

La prova scritta consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Il punteggio massimo è di 30 punti. A ogni risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta 0,75 punti;

mancata risposta 0 punti;

risposta errata -0,25 punti.

I quesiti vertono sulle materie specifiche di ogni profilo, indicate nel bando di concorso, sulla lingua inglese e sulle competenze digitali.

Chi riguarda la prova di efficienza fisica

La prova di efficienza fisica riguarda il solo profilo di Agente di Polizia locale. È richiesta la presentazione di un certificato medico. È suddivisa in tre test:

corsa di 800 metri in massimo 4 minuti per i candidati di sesso maschile e di 5 minuti per quelle di sesso femminile;

salto in alto di 105 cm per gli uomini e 90 per le donne (massimo tre tentativi);

5 sollevamenti della sbarra continuativi in massimo 2 minuti per gli uomini, 2 sollevamenti per le donne.

La prova è considerata superata solo con un esito positivo di ogni test entro i limiti temporali indicati.

Come presentare la domanda ed entro quando

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata online attraverso il portale inPA autenticandosi tramite Spid, Cie, Cnas o eIdas. È obbligatorio possedere un indirizzo di posta certificata Pec.

La domanda deve essere inviata entro la scadenza delle 23:59 del 24 agosto 2024, compilando il format online e allegando il curriculum vitae. È richiesto un contributo di partecipazione di 10,00 euro.