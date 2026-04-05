Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Ast Marche ha indetto un concorso pubblico per 35 assistenti amministrativi diplomati

È sufficiente avere il diploma di scuola secondaria superiore per partecipare al concorso indetto dall’Ast di Ancona per assistenti amministrativi. Si tratta di una selezione molto attesa che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 35 unità di personale all’interno del Servizio Sanitario della Regione Marche.

Posti disponibili e sedi

Il bando è stato indetto dall’Azienda sanitaria territoriale di Ancona in qualità di ente capofila ma coinvolge diverse realtà sanitarie della Regione Marche. I 35 posti disponibili saranno infatti distribuiti tra:

Ancona;

Macerata;

Fermo;

Pesaro Urbino;

Ascoli Piceno;

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche;

all’Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani.

Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato, rendendo il concorso particolarmente interessante per chi cerca stabilità lavorativa nel settore pubblico.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per i concorsi pubblici:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

godere dei diritti civili e politici;

non avere condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico;

essere idonei fisicamente allo svolgimento delle mansioni;

non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione.

Dal punto di vista del titolo di studio, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, requisito che rende il concorso accessibile a una platea molto ampia di candidati.

Quali sono le prove e le materie da studiare

La procedura concorsuale prevede una selezione per titoli ed esami, con un sistema di punteggio complessivo pari a 100 punti, di cui:

30 per lo scritto;

20 per l’orale;

20 per la valutazione dei titoli.

Le prove d’esame si articolano in:

un’eventuale prova preselettiva , qualora il numero dei candidati fosse troppo elevato;

, qualora il numero dei candidati fosse troppo elevato; una prova scritta , che può consistere in quesiti a risposta multipla o sintetica su materie giuridiche e amministrative;

, che può consistere in quesiti a risposta multipla o sintetica su materie giuridiche e amministrative; una prova pratica , legata alle attività tipiche del profilo professionale;

, legata alle attività tipiche del profilo professionale; un colloquio orale, che include anche la verifica delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese.

Le materie oggetto d’esame comprendono diritto amministrativo, diritto costituzionale, legislazione sanitaria, normativa sulla trasparenza e anticorruzione, oltre a elementi di contabilità e diritto civile.

Come ed entro quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato dell’Ast Ancona. Non sono ammesse altre modalità di candidatura.

Per completare la procedura è necessario registrarsi al sistema, compilare i dati richiesti, allegare la documentazione e inviare la domanda entro la scadenza fissata al 16 aprile 2026.

È inoltre previsto il pagamento di una quota di partecipazione di 10 euro.

Lavorare solo con il diploma

Il concorso Ast Ancona rappresenta una buona opportunità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione senza aver conseguito una laurea.

Il ruolo di assistente amministrativo è infatti centrale nel funzionamento degli enti sanitari, occupandosi di gestione documentale, supporto amministrativo e attività organizzative.

In alternativa al concorso pubblico, si segnalano diverse aziende che cercano personale non necessariamente già qualificato, da formare e da inserire nel proprio organico.

Tra queste ci sono Nestlé e Verisure, due multinazionali che stanno allargando la propria rete in Italia e che hanno annunciato massicci piani di assunzioni.