È aperto ai diplomati il concorso per 69 allievi ufficiali indetto dalla Guardia di Finanza, con 9 posti riservati al comparto aeronavale: ecco cosa bisogna studiare

La Guardia di Finanza ha indetto un concorso per titoli ed esami per l’anno accademico 2025/2026 volto al reclutamento di 69 allievi ufficiali nei comparti ordinario (60 posti) e aeronavale (9 posti). Per l’accesso basta il diploma e per candidarsi c’è tempo fino alle 12:00 di lunedì 3 marzo.

La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente online sul sito concorsi.gdf.gov.it, al quale è possibile accedere tramite Spid o Cie. I candidati minorenni devono inoltre indicare una Pec in uso a un genitore o tutore.

I posti disponibili

Si specifica che i candidati possono presentare domanda di partecipazione per un solo comparto e per una sola specializzazione.

I 60 posti disponibili nel comparto ordinario sono così ripartiti:

58 posti sono aperti alla generalità degli aspiranti;

sono aperti alla generalità degli aspiranti; 1 posto è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (livello “B2”) o superiore;

è ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (livello “B2”) o superiore; 1 posto è riservato al coniuge, ai figli superstiti, o ai parenti di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia caduto in servizio o deceduto per causa di servizio.

I 9 posti disponibili nel comparto aeronavale sono così ripartiti:

5 posti sono riservati alla specializzazione “pilota militare”;

4 posti sono riservati alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.

Requisiti ed esclusioni

Oltre ai classici requisiti anagrafici validi per tutti i concorsi e le restrizioni specifiche riservate a chi intenda indossare una divisa, si può accedere al concorso con qualsiasi diploma di scuola superiore che dia accesso all’università.

Ci sono poi una serie di altre limitazioni relative a chi non sia già un membro della Guardia di Finanza:

al 1° gennaio 2025 bisogna avere già compiuto 17 anni e non essere più vecchi di 22 anni. Il concorso è cioè riservato a chi è nato tra il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2008;

escluso chi, essendo minorenne al momento della domanda, non ha il consenso dei genitori o di chi esercita la loro potestà;

escluso chi in passato sia stato riconosciuto come obiettore di coscienza e abbia svolto il servizio civile al posto di quello militare (ma chi ha rinunciato formalmente allo status di obiettore è ammesso al concorso).

Esiste poi una serie di limitazioni per chi faccia già parte della Guardia di Finanza, come il limite d’età a 28 anni e non essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari gravi.

Le prove del concorso

La prova preselettiva avrà luogo a partire dal 13 marzo 2025. Si tratterà della somministrazione di un questionario composto da 100 domande a risposta multipla:

35 sulle abilità logico-matematiche;

25 sulle abilità linguistiche e conoscenza della lingua italiana;

10 sulla storia;

10 sull’educazione civica;

10 sull’inglese;

10 sull’informatica.

Per affrontare la prova sarà necessario portare da casa una penna biro ad inchiostro nero. Il candidato non potrà portare altro con sé, neppure vocabolari o calcolatrici. Non è prevista la pubblicazione della banca dati.

Seguirà una prova scritta di cultura generale. Chi passa la preselettiva, senza attendere alcuna convocazione, dovrà presentarsi alle 8:00 del 26 marzo 2025 nella sede che verrà annunciata in seguito. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. È possibile portare con sé in dizionario, ma senza note.

Seguiranno poi ulteriori prove:

efficienza fisica;

idoneità psico-fisica;

idoneità attitudinale;

prove orali;

prove facoltative di lingua straniera e di informatica;

visita medica di controllo e accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale nella specializzazione di pilota militare.

Maggiori informazioni sono disponibili sul bando ufficiale del concorso per 69 allievi ufficiali della Guardia di Finanza.

Si segnala poi che nel mese di febbraio sono aperti una serie di concorsi, e che la pubblica amministrazione ha annunciato migliaia di assunzioni nel corso del 2025.