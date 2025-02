Fonte: 123RF I concorsi che scadono a febbraio

Nel mese di febbraio scadranno una serie di bandi e concorsi pubblici per poter accedere a posti di lavoro in varie parti dell’amministrazione pubblica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Per quanto riguarda i concorsi nazionali, spiccano la Banca d’Italia, l’Esercito e la polizia penitenziaria, che cercano lavoratori in vari ruoli.

A livello locale, molte le aziende sanitarie locali, con varie sigle, che stanno cercando personale, sia al Nord sia al Sud, mentre al Centro la Regione Toscana offre lavoro a funzionari molto specializzati.

I concorsi nazionali che scadono a febbraio

A livello nazionale, i concorsi più importanti che scadono a febbraio riguardano: la Banca d’Italia, l’Esercito, l’Ispra, la polizia penitenziaria, il Corpo Sanitario dell’Aeronautica e l’Agcm.

Banca d’Italia

Il concorso della Banca d’Italia è volto all’assunzione a tempo indeterminato di 6 assistenti esperti in campo edile, dell’impiantistica meccanica e di quella elettrica. L’unico requisito richiesto, oltre a quelli standard per i concorsi pubblici, è quello di avere conseguito un diploma di scuola superiore. La scadenza è fissata all’11 febbraio.

Esercito Italiano

L’esercito ha pubblicato il bando di concorso per i Volontari in ferma iniziale. I requisiti includono aver conseguito un diploma e non aver ancora compiuto 24 anni. La durata della ferma è triennale e il bando scade il 12 febbraio.

Ispra

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale cerca 15 diplomati e laureati da assumere con un contratto a tempo indeterminato per funzionari amministrativi, collaboratori tecnici e profili esperti in tecnologia. Scade il 12 febbraio.

Polizia penitenziaria

La polizia penitenziaria, tramite il ministero della Giustizia, ha indetto due concorsi per 3.246 allievi. Al momento dell’iscrizione bisogna specificare a quale dei due concorsi si vuole partecipare. Scade il 14 febbraio.

Corpo sanitario dell’aeronautica

Il Corpo sanitario dell’aeronautica ha aperto al reclutamento di 7 sottotenenti specializzati in materie sanitarie. Si cercano medici o psicologi le domande saranno aperte fino al 19 febbraio.

Agcm (Garante della Concorrenza e del Mercato o Antitrust)

L’Agcm cerca 12 persone che lavorino come funzionari in prova e siano in possesso di un titolo di laurea a carattere economico o giuridico. La domanda scade il 20 febbraio.

I concorsi locali che scadono a febbraio

Anche a livello locale a febbraio scadranno diversi bandi di concorso per ottenere un posto pubblico.

Asst Valtellina e Alto Lario

L’Azienda socio-sanitaria territoriale (Asst) Valtellina e Alto Lario, che si occupa del territorio nordoccidentale della Lombardia, cerca due fisioterapisti a tempo indeterminato. Per ottenere il posto è necessario passare due prove di esame diverse. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 9 febbraio.

Aoui Verona

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) ha indetto un concorso riservato a persone che appartengono alle categorie protette, per 5 posti di lavoro come assistenti amministrativi a tempo indeterminato. Le domande devono essere presentate entro il 13 febbraio.

Ausl Valle d’Aosta

L’Azienda unità sanitaria locale (Ausl) della Valle d’Aosta è tra gli enti locali che cercano il maggior numero di lavoratori. Ben 9 i concorsi per un totale di 21 assunzioni a tempo indeterminato. Si cercano tecnici audiometristi, assistenti sociali e sanitari, tecnici sanitari di laboratorio biomedico e tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, infermieri pediatrici, elettricisti e idraulici. Anche in questo caso la data ultima di presentazione della domanda è il 13 febbraio.

Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano cerca due Academic Service Officer, con il requisito minimo del diploma, per un contratto a tempo indeterminato nel settore amministrativo. La scadenza è sempre il 13 febbraio.

Regione Toscana

In Toscana, la Regione cerca in tutto 11 funzionari, con vari ruoli. Si va dall’amministrazione, con un posto disponibile come istruttore, a tre per il ruolo di giornalista, passando per un tecnico istruttore e sei tecnici specialisti. Il bando scade tra il 12 e il 13 febbraio.