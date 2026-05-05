Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Un commissario di Polizia in servizio

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un concorso pubblico per l’assunzione di 220 Commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, rivolto a laureati interessati a intraprendere un percorso professionale nel settore della sicurezza.

Si tratta di una selezione articolata e competitiva, che consente l’accesso a un ruolo direttivo all’interno dell’amministrazione della pubblica sicurezza.

Requisiti generali

Il bando stabilisce una serie di requisiti precisi, sia anagrafici che formativi.

Per partecipare è necessario:

essere cittadini italiani;

godere dei diritti civili e politici;

possedere i requisiti di condotta richiesti per l’accesso ai ruoli della Pubblica amministrazione;

avere un’età non superiore a 30 anni (con eventuali elevazioni del limite in casi specifici previsti dal bando);

essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Che titolo di studio serve

Dal punto di vista del titolo di studio, è richiesta una laurea magistrale o specialistica. Le classi ammesse sono principalmente quelle in ambito giuridico, politico ed economico, come:

Giurisprudenza;

Scienze politiche;

Scienze delle pubbliche amministrazioni;

Economia.

Quanti sono i posti disponibili

I posti messi a concorso sono complessivamente 220 ma una parte è riservata al personale già appartenente alla Polizia di Stato.

In particolare, 20 posti sono riservati al personale interno non civile, secondo quanto previsto dal bando, mentre i restanti sono destinati ai candidati esterni in possesso dei requisiti.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma della Polizia di Stato, accessibile anche dal portale inPa.

Per accedere è necessario utilizzare credenziali digitali come Spid o Carta d’identità elettronica. È inoltre richiesto un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni ufficiali relative al concorso.

Scadenza

Il termine ultimo per l’invio della candidatura è fissato al 20 maggio 2026 alle ore 23:59.

Come si svolge il concorso

La selezione prevede diverse fasi, strutturate per verificare in modo approfondito la preparazione dei candidati e la loro idoneità al ruolo.

Nel caso in cui il numero delle domande sia elevato, si organizzerà una prova preselettiva. Si tratta generalmente di un test a risposta multipla, con quesiti su materie giuridiche fondamentali, tra cui:

diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

procedura penale;

diritto civile.

I candidati che avranno superato la preselettiva saranno chiamati a sostenere una serie di accertamenti come:

prove di efficienza fisica, volte a verificare la preparazione atletica;

visite mediche per accertare l’idoneità psicofisica;

test attitudinali e colloqui con specialisti, per valutare le capacità comportamentali, decisionali e relazionali.

Superati gli accertamenti, i candidati affronteranno due prove scritte, con tracce che riguardano:

diritto costituzionale e amministrativo;

diritto penale e procedura penale.

L’ultima fase è rappresentata dalla prova orale, che consiste in un colloquio approfondito su diverse materie. Oltre alle materie studiate per le prove precedenti, i candidati saranno esaminati su:

diritto internazionale;

diritto dell’Unione europea;

ordinamento della pubblica sicurezza;

elementi di diritto civile;

lingua inglese;

informatica.

Altre opportunità di lavoro a tempo indeterminato

Questo concorso rappresenta una buona occasione di accesso alla carriera direttiva nella Polizia di Stato. Per i laureati in discipline giuridiche, economiche e politiche, si tratta di una selezione che offre prospettive professionali strutturate e la possibilità di ricoprire incarichi di responsabilità all’interno della Pubblica amministrazione.

Ma ci sono anche altri bandi cui è possibile accedere, con la laurea o con il diploma a seconda del profilo per cui si intende candidarsi. Si parla del concorso per personale tecnico e sanitario a Palermo e a Udine.