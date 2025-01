Tutti i concorsi pubblici previsti nel 2025: oltre 19.000 posti in vari settori, con bandi già in uscita e in arrivo

Il 2025 si preannuncia ricco di concorsi pubblici e opportunità lavorative in diversi settori, dalle forze dell’ordine alla cultura, dalla scuola alla Pubblica amministrazione. La pubblicazione dei bandi è già iniziata, ma molti altri sono attesi nel corso dell’anno. Paolo Zangrillo, ministro per la Funzione Pubblica, ha annunciato che per il 2025 sono previste circa 19.615 assunzioni a tempo indeterminato in vari ambiti.

Di seguito, un calendario in costante aggiornamento dei futuri bandi in uscita e delle posizioni disponibili.

Forze dell’ordine, più di 16mila posti

Il 2025 si prevede un anno di grandi assunzioni nel settore della sicurezza, con un totale di 16.630 nuove unità destinato a rinforzare gli organici di vari reparti.

Tra questi, più di 5mila persone entreranno nella Polizia di Stato, di cui 1.000 già autorizzati con il Decreto del 19 giugno 2024. Inoltre, saranno previsti ingressi anche nell’Arma dei Carabinieri (4.801 unità), nella Guardia di Finanza (2.961), nella Polizia Penitenziaria (2.326) e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (1.404).

Le selezioni saranno pubblicate nel corso dell’anno, con specifici bandi già in fase di attivazione.

Bandi Inps, 138 posti

L’Inps è pronto a lanciare ben due bandi già a gennaio 2025. Il primo, con scadenza il 16 gennaio, prevede 138 posti per funzionari sanitari. Il secondo, che scade il 27 gennaio, offre 16 posti per professionisti legali.

Ministero della Cultura, 800 posti

Il ministero della Cultura prevede l’assunzione di 800 assistenti nel 2025, come parte del Piano triennale dei fabbisogni del personale. Entro il 2026, saranno banditi concorsi per 1.100 posti totali, che includeranno sia assistenti che funzionari. Il bando dovrebbe essere già pubblicato nelle prossime settimane.

Bandi per il Maeci, più di 150 posti

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) ha programmato un concorso per 100 posti nell’area degli assistenti e oltre 50 posti nella carriera diplomatica.

Di questi, 35 segretari di legazione e 18 posizioni di elevate professionalità saranno rese disponibili nel corso dell’anno.

Concorso per la presidenza del consiglio, 121 posti

Per il 2025, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha annunciato l’imminente uscita di un bando che prevede 121 posti di lavoro, distribuiti su vari profili professionali. La selezione sarà aperta a candidati con diverse qualifiche.

Ministero della Giustizia e dell’Ambiente, 110 posti

Il ministero della Giustizia prevede un bando per 110 posti nel 2025. Per conoscere i dettagli, è possibile riprendere il bando precedente, che prevede materie di preparazioni simili. Il concorso fa parte di un piano triennale che mira ad integrare oltre 14.000 figure professionali entro il 2026, coprendo ruoli in vari dipartimenti, tra cui l’organizzazione giudiziaria e l’amministrazione penitenziaria.

Anche il ministero dell’Ambiente ha in programma un bando con scadenza il 29 gennaio 2025, per assumere dirigenti tecnici e amministrativi.

Bando per la Corte dei Conti, pochi posti

La Corte dei Conti ha indetto due bandi per gennaio 2025. Il primo, con scadenza il 22 gennaio, riguarda 20 posti per assistenti amministrativi.

Il secondo, con scadenza il 30 gennaio, mette a disposizione 22 posti per assistenti amministrativi e 18 posti per funzionari amministrativi e giuscontabili.

Concorso docenti e Dsga, più di 20mila posti

Il 2025 segnerà anche l’avvio del concorso Pnrr 2 per l’assunzione di 19.032 docenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Di questi:

10.677 posti saranno destinati alle scuole di primo e secondo grado;

saranno destinati alle scuole di primo e secondo grado; 8.000 saranno per la scuola primaria e dell’infanzia.

Inoltre, circa un quarto delle nuove cattedre sarà riservato agli insegnanti di sostegno.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha già pubblicato un bando per il concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (Dsga). Con scadenza il 15 gennaio 2025, sono disponibili 1.435 posti. I candidati devono possedere una laurea specifica e la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (Ciad).

Bandi per la sanità: Campania e Lazio

La Regione Campania ha indetto un concorso per 1.274 Operatori Socio-Sanitari (OSS). La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 17 gennaio 2025.

Nel Lazio, la Regione ha previsto un piano straordinario di assunzioni per circa 14.000 professionisti in ambito sanitario, con una particolare attenzione alla creazione di una rete per il trattamento dei disturbi alimentari nelle Asl e ospedali della regione.

Concorso Agenzia delle dogane, 550 posti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha programmato l’assunzione di 550 unità per assistenti amministrativi e funzionari. Le assunzioni, aperte a diplomati e laureati, sono suddivise in:

381 posti per assistenti;

per assistenti; 163 posti per funzionari.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 gennaio 2025.

Ministero della Difesa, 1.393 posti

Il ministero della Difesa ha riprogrammato il concorso, dopo un annullamento per motivi tecnici, per l’assunzione di 1.393 persone tra dirigenti, ricercatori e personale civile in ruoli tecnici, amministrativi e ausiliari. Anche in questo caso, il piano di assunzioni fa parte di un “piano di fabbisogno triennale” che prevede nuove assunzioni in vari settori.

Bando per Esercito, Marina militare e Aeronautica

Infine l’Esercito Italiano aprirà il secondo blocco del concorso per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) dal 14 gennaio 2025 al 12 febbraio 2025.

Per la Marina Militare è previsto un concorso per 2.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale, con un blocco di assunzioni che inizierà a luglio 2025.

Mentre l’Aeronautica Militare annuncerà il concorso per l’ammissione a 155 allievi ufficiali entro il 15 gennaio 2025. Per conoscere di cosa tratterrà il bando, si può visualizzare quello precedente scaduto nel 2024.