L'Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso da 3.081 posti accessibile entro il 7 aprile anche a chi ha soltanto il diploma di maturità

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Arma ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per reclutare 3.081 appuntati e carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale nel ruolo appuntati e carabinieri. La selezione è aperta sia ai cittadini civili sia ai volontari delle Forze Armate e le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro la scadenza di aprile.

Vediamo nel dettaglio come funziona la selezione, quali sono i requisiti e come partecipare.

Quanti sono i posti disponibili e come sono suddivisi

Il bando prevede l’assunzione complessiva di 3.081 allievi carabinieri con contratto di ferma quadriennale. I posti sono suddivisi tra diverse categorie di candidati:

2.134 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, in servizio o in congedo;

in ferma prefissata delle Forze Armate, in servizio o in congedo; 915 posti destinati ai cittadini italiani civili ;

; 32 posti per i candidati con attestato di bilinguismo italiano-tedesco da collocare nella Provincia autonoma di Bolzano.

Questa ripartizione consente la partecipazione sia a chi ha già maturato esperienza militare sia a giovani che vogliono avvicinarsi per la prima volta alla carriera nell’Arma.

Quali sono i requisiti per partecipare al concorso

Per poter partecipare al concorso è necessario soddisfare alcuni requisiti generali stabiliti dal bando. Tra i generali ci sono:

la cittadinanza italiana;

il godimento dei diritti civili e politici;

l’assenza di condanne penali o comportamenti incompatibili con il servizio militare;

l’idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento delle mansioni.

I limiti d’età

Per quanto riguarda l’età, i limiti variano a seconda della categoria cui si intende partecipare:

i candidati civili devono essere compresi nella fascia tra 17 e 24 anni ;

; i volontari in ferma possono invece avere fino a 25 anni.

I titoli di studio

È inoltre richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure il conseguimento del titolo entro l’anno scolastico in corso.

Per quante e quali prove bisogna prepararsi

La procedura di selezione prevede diverse prove, finalizzate a valutare preparazione, capacità fisiche e attitudini dei candidati.

Le principali fasi del concorso sono:

una prova scritta di selezione, basata su quiz a risposta multipla ;

; le prove di efficienza fisica , per verificare la preparazione atletica;

, per verificare la preparazione atletica; gli accertamenti psico-fisici , per valutare l’idoneità al servizio;

, per valutare l’idoneità al servizio; gli accertamenti attitudinali , con test e colloqui;

, con test e colloqui; la valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Solo chi supera tutte le fasi della selezione potrà accedere al corso di formazione previsto dall’Arma dei Carabinieri.

Come e quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale ufficiale dei concorsi dell’Arma dei Carabinieri.

La procedura è stata aperta il 7 marzo 2026 e sarà possibile completarla entro e non oltre la scadenza delle ore 23:59 del 7 aprile 2026. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare un sistema di identità digitale, come Spid, Cie e Cns.

Altri concorsi pubblici ancora attivi

Questo concorso per allievi, per i ruoli di appuntati e carabinieri, rappresenta un’opportunità di lavoro nel settore pubblico, soprattutto per i giovani diplomati.

Risulta ancora attivo il concorso per 898 allievi marescialli, che consente ai diplomati che si candidano di conseguire anche un titolo di studio superiore durante i 3 anni di addestramento.

Entrare nell’Arma dei Carabinieri significa svolgere un ruolo centrale nella tutela della sicurezza pubblica e nella difesa delle istituzioni, con possibilità di crescita professionale all’interno dell’organizzazione.