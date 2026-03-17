L’Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale nel ruolo appuntati e carabinieri. La selezione è aperta sia ai cittadini civili sia ai volontari delle Forze Armate e le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro la scadenza di aprile.
Vediamo nel dettaglio come funziona la selezione, quali sono i requisiti e come partecipare.
Indice
Quanti sono i posti disponibili e come sono suddivisi
Il bando prevede l’assunzione complessiva di 3.081 allievi carabinieri con contratto di ferma quadriennale. I posti sono suddivisi tra diverse categorie di candidati:
- 2.134 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, in servizio o in congedo;
- 915 posti destinati ai cittadini italiani civili;
- 32 posti per i candidati con attestato di bilinguismo italiano-tedesco da collocare nella Provincia autonoma di Bolzano.
Questa ripartizione consente la partecipazione sia a chi ha già maturato esperienza militare sia a giovani che vogliono avvicinarsi per la prima volta alla carriera nell’Arma.
Quali sono i requisiti per partecipare al concorso
Per poter partecipare al concorso è necessario soddisfare alcuni requisiti generali stabiliti dal bando. Tra i generali ci sono:
- la cittadinanza italiana;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- l’assenza di condanne penali o comportamenti incompatibili con il servizio militare;
- l’idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento delle mansioni.
I limiti d’età
Per quanto riguarda l’età, i limiti variano a seconda della categoria cui si intende partecipare:
- i candidati civili devono essere compresi nella fascia tra 17 e 24 anni;
- i volontari in ferma possono invece avere fino a 25 anni.
I titoli di studio
È inoltre richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure il conseguimento del titolo entro l’anno scolastico in corso.
Per quante e quali prove bisogna prepararsi
La procedura di selezione prevede diverse prove, finalizzate a valutare preparazione, capacità fisiche e attitudini dei candidati.
Le principali fasi del concorso sono:
- una prova scritta di selezione, basata su quiz a risposta multipla;
- le prove di efficienza fisica, per verificare la preparazione atletica;
- gli accertamenti psico-fisici, per valutare l’idoneità al servizio;
- gli accertamenti attitudinali, con test e colloqui;
- la valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
Solo chi supera tutte le fasi della selezione potrà accedere al corso di formazione previsto dall’Arma dei Carabinieri.
Come e quando presentare la domanda
La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale ufficiale dei concorsi dell’Arma dei Carabinieri.
La procedura è stata aperta il 7 marzo 2026 e sarà possibile completarla entro e non oltre la scadenza delle ore 23:59 del 7 aprile 2026. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare un sistema di identità digitale, come Spid, Cie e Cns.
Altri concorsi pubblici ancora attivi
Questo concorso per allievi, per i ruoli di appuntati e carabinieri, rappresenta un’opportunità di lavoro nel settore pubblico, soprattutto per i giovani diplomati.
Risulta ancora attivo il concorso per 898 allievi marescialli, che consente ai diplomati che si candidano di conseguire anche un titolo di studio superiore durante i 3 anni di addestramento.
Entrare nell’Arma dei Carabinieri significa svolgere un ruolo centrale nella tutela della sicurezza pubblica e nella difesa delle istituzioni, con possibilità di crescita professionale all’interno dell’organizzazione.