Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Un agente di Polizia in servizio

È stato pubblicato il nuovo bando per il reclutamento di 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato, una delle selezioni più rilevanti nel settore sicurezza per l’anno in corso.

Come sono divisi i posti messi a bando

I posti sono così suddivisi:

2.398 posti per cittadini provenienti dalla vita civile;

1.962 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate;

40 posti riservati ai candidati con attestato di bilinguismo italiano/tedesco.

Si tratta quindi di un concorso aperto a un’ampia platea di possibili candidati. L’obiettivo è rafforzare l’organico della Polizia di Stato e rispondere alle esigenze di sicurezza sul territorio nazionale, attraverso l’inserimento di nuove risorse giovani e formate.

Quali sono i requisiti

Per candidarsi al concorso è necessario essere in possesso di specifici requisiti generali e fisici. Tra quelli principali previsti dal bando:

cittadinanza italiana;

età compresa tra i 18 e i 26 anni (con possibili variazioni per i volontari);

godimento dei diritti civili e politici;

* assenza di condanne penali o procedimenti in corso

* idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio

Per quanto riguarda il titolo di studio, i candidati provenienti dalla vita civile devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Quante e quali prove sono previste

La selezione si articola in più fasi e richiede una preparazione completa. I candidati saranno chiamati ad affrontare:

una prova scritta, generalmente a quiz, su materie di cultura generale e logica;

prove di efficienza fisica, per verificare la preparazione atletica;

accertamenti psico-fisici, per valutare l’idoneità sanitaria;

accertamenti attitudinali, per verificare le capacità comportamentali e psicologiche;

eventuali prove facoltative, come la conoscenza di lingue straniere;

valutazione dei titoli.

Ogni fase è eliminatoria: il mancato superamento di una prova comporta l’esclusione dal concorso. Per questo motivo è importante prepararsi in modo mirato, sia sul piano teorico sia su quello fisico.

Come ed entro quando candidarsi

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dedicato ai concorsi della Polizia di Stato.

Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che consentono l’identificazione del candidato e l’invio telematico della domanda.

I candidati devono compilare il modulo online in tutte le sue parti e allegare eventuale documentazione richiesta dal bando. È importante verificare con attenzione i dati inseriti, poiché eventuali errori potrebbero comportare l’esclusione dalla selezione.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata alle ore 23:59 del 29 maggio 2026. Dopo tale termine non sarà più possibile candidarsi.

Come prepararsi al concorso

Vista il numero e la complessità delle prove, è fondamentale organizzare per tempo la preparazione. In particolare, è consigliabile:

studiare le materie previste per la prova scritta, come logica, cultura generale e attualità;

allenarsi costantemente in vista delle prove fisiche;

esercitarsi con test psico-attitudinali;

consultare bandi precedenti per comprendere la struttura delle prove.

Altri concorsi attivi

Entrare nella Polizia di Stato significa intraprendere una carriera stabile nella Pubblica amministrazione, con possibilità di crescita professionale e specializzazione. Il ruolo di agente prevede attività operative sul territorio, ma anche opportunità di sviluppo in ambiti investigativi, tecnici e amministrativi.

Per chi invece avesse conseguito laurea in materie economiche o giuridiche, segnaliamo il concorso per 220 Commissari funzionari della Polizia di Stato.