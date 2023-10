Fonte: 123RF Tutte le informazioni su come presentare la domanda di partecipazione per il concorso pubblico

Da sempre, il periodo autunnale è uno dei più densi di appuntamenti per quanto riguarda scadenze e proroghe dei concorsi statali per l’assunzione di nuove figure professionali da inserire nella gigantesca macchina della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista, il 2023 che si appresta a terminare non fa eccezione, ma c’è una dead line particolare da cerchiare di rosso sulle pagine del calendario.

In particolare, nel corso dei mesi trascorsi da inizio anno ad oggi, il Comando generale della Guardia di Finanza (tramite le indicazioni ufficiali diramate e pubblicate dal Primo Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento) ha indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di oltre un migliaio di allievi finanzieri che entreranno in servizio proprio a partire da queste poche settimane che ci separano dalla fine dell’anno.

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali presso la Guardia di Finanza: tutte le info e le scadenze

Nello specifico, stiamo palando di ben 1673 nuovi assunti che andranno ad integrare l’organico presente al momento presso gli uffici territoriali della Guardia di Finanza dislocati presso tutte le regioni d’Italia. Prima di sviscerare i dettagli del bando e addentrarci nel fulcro della questione, vi informiamo che è possibile consultare il documento ufficiale con tutte le indicazioni aprendo la pagina collegata a questo link .

Inoltre, per chiunque venisse a conoscenza solo ora di questa grande opportunità professionale garantita dallo Stato, occorre conoscere la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione. L’Ufficio Reclutamento e Addestramento ha individuato in sabato 21 ottobre 2023 (entro le ore 12:00) l’ultimo giorno utile per presentare tutta la documentazione necessaria, che indicheremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi di questo articolo.

Bando per l’assunzione di 1673 nuovi lavoratori da integrare nell’organico della Guardia di Finanza: tutte le figure ricercate e i posti disponibili

I posti messi a concorso dalla Guardia di Finanza sono ripartiti secondo l’elenco che segue, in cui vengono indicate tutte le destinazioni presso cui entreranno in servizio i nuovi assunti:

1461 del contingente ordinario di cui: 171 da avviare al conseguimento della specializzazione cosiddetta “ Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”; 33 da avviare al conseguimento della specializzazione cosiddetta “ Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”;

di cui: 1257 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui: 880 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ; 377 agli altri cittadini italiani;

di cui: 212 del contingente di mare di cui: 148 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: 74 da avviare al conseguimento della specializzazione denominata “ Nocchiere ”; 42 da avviare al conseguimento della specializzazione denominata “ Motorista navale ”; 32 da avviare al conseguimento della specializzazione denominata “ Operatore di sistema ”; 64 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue: 32 da avviare al conseguimento della specializzazione denominata “ Nocchiere ”; 18 da avviare al conseguimento della specializzazione denominata “ Motorista navale ”; 14 da avviare al conseguimento della specializzazione denominata “ Operatore di sistema ”.

Migliaia di nuovi assunti presso la Guardia di Finanza: come partecipare al bando pubblico, quali requisiti possedere ed entro quando candidarsi

Oltre a quanto già specificato, il bando di concorso prosegue rivolgendosi ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 (n. 752) e degli ulteriori requisiti di cui al successivo articolo 2 (commi 1 e 2, lettera b). A loro sono riservate le seguenti funzioni lavorative:

2 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (1);

5 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2);

14 posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (3)(b).

Come riportato in precedenza, al fine di comprendere con precisione quali mansioni verranno previste per ogni nuova figura professionale assunta, è possibile consultare il documento ufficiale con tutte le indicazioni aprendo la pagina collegata a questo link .

Bando di concorso della Guardia di Finanza per l’assunzione di nuovi lavoratori pubblici entro la fine del 2023: come presentazione la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale della Guardia di Finanza, raggiungibile con un click aprendo la pagina collegata a questo link . Una volta aperto il portale, vi basterà seguire le istruzioni del sistema automatizzato.

Affinché la domanda di partecipazione possa essere ritenuta valida, gli aspiranti candidati devono presentare tutta la documentazione richiesta (elencata nel paragrafo che segue) e caricarla nella sezione specifica del portale non oltre la giornata di sabato 21 ottobre 2023 (entro le ore 12:00).

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti concorrenti per tutte le posizioni illustrate in precedenza hanno l’obbligo tassativo di munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale ( SPID ). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale ( AgID );

). Le istruzioni per il rilascio delle sono disponibili sul dell’Agenzia per l’Italia Digitale ( ); Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza.

Oltre 1600 nuovi assunti negli organici della Guardia di Finanza entro la fine del 2023: come presentare la domanda di partecipazione e cosa prevede il concorso

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati relativi al luogo di residenza, all’account di posta elettronica certificata (PEC) e al recapito telefonico. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica tramite l’accesso alla propria area riservata (autenticandosi presso la sezione indicata con la dicitura Profilo Utente).

Lo svolgimento del concorso per l’individuazione dei candidati ritenuti idonei comprende il seguente iter di passaggi: