Guardia di Finanza, maxi concorso per 1.673 allievi finanzieri

Fonte: ANSA Domande al via per la selezione di 1.673 allievi finanzieri

La Guardia di Finanza ha indetto un concorso per il reclutamento di 1.673 allievi finanzieri. Il termine per partecipare è fissato alle ore 12:00 del 21/10/2023. Chi passerà le selezioni accederà a un corso di formazione la cui durata verrà stabilita con determinazione del comandante generale della Guardia di Finanza.

Guardia di Finanza: concorso allievi 2023

Questa la tipologia dei posti messi a bando:

1.461 allievi ufficiali sono ricercati nell’ambito del contingente ordinario, di cui:

171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”

33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”;

1.257 posti sono destinati ai cittadini italiani non specializzati (di cui 880 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e 377 agli altri cittadini italiani);

Si cercano poi 212 allievi ufficiali del contingente di mare di cui:

148 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: 74 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; 42 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”, 32 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”;

64 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue: 32 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; 18 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”; 14 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

Si tratta del terzo maxi concorso che la Guardia di Finanza mette in atto a stretto giro, dopo quello per il reclutamento di 1.230 allievi marescialli del febbraio 2023, quello per il reclutamento di 1.410 allievi finanzieri e quello per 1.409 allievi marescialli del settembre 2021.

Concorso Guardia di Finanza: posti riservati

Ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo vengono riservati dei posti secondo le modalità stabilite dal bando.

Limiti d’età e requisiti di partecipazione

Oltre ai tipici requisiti comuni a tutti i concorsi, per accedere occorre avere un’età minima di 18 anni e un’età massima di 26 anni se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle forze armate o di 24 anni se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

Prove e idoneità

Per accedere al concorso per allievi ufficiali della Guardia di Finanza occorre superare una serie di prove:

prova scritta di preselezione , consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale (il questionario sarà composto da 90 domande a risposta multipla di cui 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche , 25 volte ad accertare la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana , 10 in merito alla storia , 10 riguardanti l’ educazione civica e 10 riguardanti la geografia );

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

solo per i candidati che concorrono per i relativi posti, accertamento dell’idoneità al conseguimento di una di queste specializzazioni: “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”; “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”;

valutazione dei titoli.

Indicazioni per la prova scritta

Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari o altri appunti.

La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova scritta non sarà pubblicata. Nella sezione relativa ai concorsi del portale https://concorsi.gdf.gov.it saranno resi disponibili due questionari-tipo con domande simili, ma non identiche, a quelle che verranno somministrate nel corso della prova scritta.

Il punteggio assegnabile per la prova, a seconda delle risposte corrette, va da un minimo 0 a un massimo di 60.

Cause di esclusione dal concorso

Fra le cause di esclusione dalla selezione, oltre a quelle comuni a tutti i concorsi,

essere obiettore di coscienza (e non avere mai fatto domanda per la revoca di tale status ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

(e non avere mai fatto domanda per la di tale status ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); relativamente al momento dell’incorporamento, l’essere imputati , condannati o avere ottenuto l ’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi o essere stati sottoposti a misure di prevenzione ;

, o avere ottenuto l ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi o essere stati sottoposti a ; essere stati fermati a guidare in stato di ebbrezza costituente reato, avere usato o essere stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico.

Domanda allievi finanzieri 2023

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente online tramite il portale https://concorsi.gdf.gov.it. Per candidarsi occorre essere in possesso di SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Ultimata la registrazione al portale ci si può candidare tramite l’apposito form contenuto nella propria area riservata.

Ogni istanza di partecipazione è associata a un numero identificativo univoco (ID istanza). Tale numero è consultabile attraverso la funzione “visualizza istanza” presente nella propria area riservata. L’ID istanza viene anche comunicato tramite mail certificata una volta ultimato l’invio della domanda. L’ID istanza e il relativo QR-code vanno mostrati in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, in modalità cartacea o digitale. Il codice è disponibile, oltre che sull’istanza, anche sull’app mobile “GdF Concorsi”.

Solo ed esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici viene consentito l’invio della domanda di partecipazione tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF@pec.gdf.it secondo le modalità indicate dal bando.

Sede del concorso

La sede del concorso, l’elenco dei candidati, il calendario delle prove, le modalità di svolgimento, gli eventuali protocolli Covid da osservare e le eventuali variazioni saranno resi noti mediante avviso pubblicato sul portale https://concorsi.gdf.gov.it.

Rimborso spese

Solo ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione. Tutte le altre spese sostenute non verranno rimborsate.

Stipendio

Durante i mesi del corso gli allievi finanzieri percepiranno uno stipendio di circa 900 euro.

Bando e istruzioni per partecipare al concorso per 1.673 allievi finanzieri della Guardia di Finanza sul sito ufficiale del corpo.