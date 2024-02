Fonte: ANSA Militari italiani durante un'esercitazione: sono disponibili 3.500 nuovi posti tramite concorso.

È stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 3.580 VFP4 (volontari in ferma prefissata di 4 anni). Possono partecipare i VFP1 (volontari in ferma prefissata di un anno) in servizio, anche in rafferma annuale, in congedo per fine ferma e in possesso dei requisiti. I posti messi a concorso riguardano Esercito, Marina e Aeronautica.

Non è consentita la partecipazione al concorso per più forze armate o corpi. È possibile, per chi è in servizio in un corpo in qualità di VFP1 fare il passaggio a un altro come VFP4 se in possesso di titoli e requisiti.

Le domande devono essere inviate dal 2 febbraio 2024 al 2 marzo 2024 nelle modalità previste dal bando, e spiegate in questo articolo.

Quanti sono i posti nell’Esercito

I 1.220 posti nell’Esercito sono:

1.184 posti per incarico o specializzazione assegnati dalla Forza Armata;

6 per elettricista infrastrutturale;

6 per idraulico infrastrutturale;

5 per meccanico di mezzi e piattaforme;

3 per fabbro;

9 per muratore;

6 per falegname;

1 per esploratore equestre;

1 per artigliere equestre.

L’incorporazione è prevista a partire dal mese di gennaio 2025 e la domanda può essere presentata da:

dai VFP 1 in servizio incorporati con il bando di concorso 2022;

dai VFP 1 incorporati con qualunque bando o blocco relativo ad anni precedenti al 2022;

dai VFP 1 in servizio in rafferma;

dai VFP 1 in congedo per fine ferma.

I candidati possono chiedere di partecipare sia per i posti di incarico e specializzazione sia per quelli con professioni specifiche compilando due domande distinte.

Quanti sono i posti nella Marina Militare

I 1.554 posti nella Marina Militare sono:

1.130 per il CEMM, il Corpo Equipaggi Militari Marittimi;

424 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

L’incorporazione è prevista a partire dal mese di gennaio 2025 e la domanda può essere presentata da:

dai VFP 1 in servizio incorporati con il 1° e 2° blocco del 2022;

dai VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando o blocco relativo agli anni precedenti al 2022;

dai VFP1 in rafferma;

dai VFP1 in congedo per fine ferma.

I candidati che prestano servizio in uno dei settori d’impiego delle forze speciali delle componenti specialistiche non potranno partecipare al distinto concorso straordinario specifico nel 2024 qualora dovessero partecipare a questo.

Quanti sono i posti nell’Aeronautica Militare

La domanda di partecipazione per i 786 posti nell’Aeronautica Militare può essere presentata:

dai VFP 1 in servizio incorporati con il 1° e il 2° blocco 2022;

dai VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando o blocco relativo ad anni precedenti al 2022;

dai VFP 1 in servizio in rafferma;

dai VFP1 in congedo per fine ferma.

Non sono ancora disponibili informazioni sull’incorporazione.

I requisiti per partecipare al concorso

I requisiti di partecipazione al concorso, pena esclusione per chi non è in possesso di tutti, sono:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra 18 anni compiuti e 30 anni;

diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non essere stati destituiti o licenziati da impieghi nel settore pubblico o nelle forze armate e di polizia;

non avere condanne o imputazioni per delitti non colposi;

idoneità psichica, fisica e attitudinale per l’impiego;

esito negativo degli accertamenti per l’abuso di alcool e sostanze.

Ci sono poi requisiti specifici per i ruoli di elettricista infrastrutturale, idraulico infrastrutturale, meccanico di mezzi e piattaforme, fabbro, muratore, falegname, esploratore equestre e artigliere equestre.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario iscriversi al Portale dei concorsi online del Ministero della Difesa attraverso le proprie credenziali SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Dopo aver compilato il modulo è necessario rimanere collegati per ricevere il messaggio di conferma e poi un’e-mail per l’avvenuta acquisizione. Viene generata una ricevuta con la sintesi dei dati anagrafici inseriti, sempre reperibile sul proprio profilo. Potrebbe essere necessario esibirla e consegnarla in sede delle prove di selezione.

Le prove di selezione e i punteggi

La prima prova è quella a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, effettuata in un’unica sessione interforze, con un quiz composto da 100 quesiti a risposta multipla:

10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);

20 di italiano;

5 di cittadinanza e Costituzione;

10 di ordinamento e regolamenti militari;

5 di Storia;

5 di geografia;

5 di scienze;

10 di lingua inglese;

30 di deduzioni logiche.

Ogni risposta esatta vale 0,67 punti. Ogni risposta sbagliata, non data o doppia 0. Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è 30,15/67.

Chi supera il quiz può procedere con gli accertamenti fisio-psico-atittudinali e agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a uso non terapeutico. Le candidate prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica devono presentare un referto attestante l’esito di ecografia pelvica e un referto di test di gravidanza negativo. In caso di esito positivo sono ammesse alla prima prova fisica utile.

La valutazione dei titoli vale fino a 33 punti. Sono presi in cosiderazione:

periodi di servizio prestati in qualità di VFP1;

missioni in Italia e all’estero;

valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;

riconoscimenti, ricompense, benemerenze;

titolo di studio;

attestati, brevetti e abilitazioni;

conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese

ferite subite per atti ostili in attività operativa con assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni.

È possibile consultare il bando e gli allegati con i requisiti specifici per mansione, partecipare al concorso e monitorare i progressi nella domanda accedendo al portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.