ANSA Le novità della app di Poste

Poste ha reso disponibile da poche settimane la sua nuova app per gestire i pagamenti e tutti gli altri servizi dedicati ai risparmi e al denaro dei suoi clienti. Sostituirà le vecchie app PostePay e Bancoposta, che smetteranno di funzionare nei prossimi mesi o sono già state disattivate, e avrà nuove funzionalità dedicate agli utenti.

Buona parte di queste nuove funzioni sarà legata alla geolocalizzazione dell’utente e permetteranno di gestire meglio pagamenti, prelievi, investimenti e risparmio gestito.

La nuova app di Poste

Una volta completato il processo di migrazione degli utenti, la nuova app di Poste dovrebbe servire 16 milioni di utenti. Una parte di essi, quella che utilizzava la app Bancoposta, è già arrivata. Questa applicazione ha infatti smesso di funzionare lo scorso 22 luglio, dopo 10 anni dal suo lancio. La seguirà a ottobre l’altra app dedicata ai pagamenti di Poste, PostePay.

Lo strumento scelto per condurre questa migrazione è il riconoscimento facciale, attraverso il sistema Fido. Con i dati biometrici dell’utente, l’app riceverà in automatico anche quelli di pagamento già caricati sulle altre applicazioni. In questo modo i clienti di Poste non dovranno rifare il procedimento di registrare le proprie carte nel nuovo portale.

Anche se è già a disposizione degli utenti da giugno, la nuova app di Poste subirà aggiornamenti molto importanti nelle prossime settimane. Quello che cambierà maggiormente il modo in cui l’applicazione funziona sarà la geolocalizzazione, vale a dire la capacità di capire dove si trovi l’utente.

Prelievi senza carte dall’app di Poste

Grazie a questa informazione, l’applicazione di Poste potrà cambiare automaticamente la propria configurazione a seconda delle informazioni che riceve. Uno degli esempi più semplici è quello del prelievo senza carta. Già oggi l’app di Poste permette di prelevare denaro dagli Atm degli uffici postali senza il bisogno di avere con sé o utilizzare la propria carta di debito.

Con la geolocalizzazione attiva, l’app riuscirà a capire che l’utente si trova nei pressi di un ufficio postale. Cambierà quindi la sua configurazione, mettendo in primo piano l’opzione del prelievo cardless. In questo modo per l’utente sarà più semplice accedere alla funzione che stava cercando. L’app di fatto anticiperà, attraverso la geolocalizzazione, le mosse dell’utente.

La gestione dei risparmi e degli investimenti

Novità importanti nell’app di Poste arriveranno anche per gli utenti che investono o gestiscono i propri risparmi attraverso i prodotti di Poste. Nelle prossime settimane arriveranno infatti importanti novità per quanto riguarda:

il monitoraggio degli investimenti;

l’andamento del patrimonio;

i rendimenti degli strumenti finanziari.

L’app consente già oggi di visualizzare i rendimenti delle proprie polizze vita. In futuro approfondirà questa sezione, rendendola sempre più personalizzata alle necessità dell’utente.