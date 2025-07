È stata inaugurata la nuova app unificata Poste Italiane che unisce e sostituisce le applicazioni BancoPosta e Postepay, come funziona, dove scaricarla e le nuove funzionalità previste

Dal 29 giugno è attiva la nuova app Poste Italiane

Poste Italiane ha avviato il lancio ufficiale della nuova app unificata Poste Italiane, che andrà a sostituire progressivamente le applicazioni BancoPosta e Postepay. Le due app storiche, ancora utilizzabili per un periodo limitato, non riceveranno più aggiornamenti e verranno dismesse. L’obiettivo è offrire agli utenti un unico punto di accesso per gestire l’intera gamma di servizi disponibili.

La nuova app Poste Italiane è stata inaugurata il 30 giugno e si propone come piattaforma unica per permettere ai clienti di poter gestire tutti i servizi di Poste Italiane.

Una piattaforma unica, tutti i servizi di Poste Italiane

La nuova applicazione, già scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play Store, consente la gestione centralizzata dei principali servizi offerti da Poste Italiane. Attraverso un’unica interfaccia è possibile:

gestire conti BancoPosta e carte Postepay;

consultare e utilizzare prodotti di risparmio e assicurazioni;

organizzare spedizioni e servizi postali;

accedere a servizi per utenze energetiche e telefonia.

Gli utenti possono utilizzare le stesse credenziali già in uso sul sito poste.it o sulle app precedenti. Non è necessario creare un nuovo account o memorizzare nuove password.

Servizi operativi disponibili tramite l’app

L’app consente l’accesso a diverse funzioni operative tra cui:

emissione di bonifici;

pagamento di bollettini postali, multe, bollo auto e avvisi PagoPA;

prenotazione di appuntamenti tramite lettura di QR code.

Queste funzionalità rendono l’app uno strumento utile non solo per la gestione finanziaria, ma anche per operazioni legate ai servizi pubblici e amministrativi.

Pwallet e Salvadanaio digitale, le nuove funzionalità

Tra le novità introdotte la sezione “Pwallet” permette di salvare carte di pagamento, documenti d’identità e carte fedeltà. Poste Italiane specifica che i documenti digitalizzati presenti nella sezione non hanno valore legale ma possono essere utili come riferimento rapido.

Una delle caratteristiche più apprezzate della nuova app è la dashboard personalizzata che offre una visione immediata dello stato dei conti correnti, delle carte di pagamento e delle soluzioni di risparmio attive. Particolarmente rilevante è la sezione “Risparmio Totale” che consente di visualizzare in un’unica schermata il valore complessivo di Libretti di Risparmio, Buoni Fruttiferi Postali, Offerte e Depositi Supersmart, evitando così di dover navigare tra più sezioni.

La presenza di un menu contestuale dinamico migliora ulteriormente l’esperienza utente, suggerendo in automatico le operazioni effettuate più di frequente, come bonifici o pagamento di bollettini. La funzione Pwallet, oltre a contenere strumenti di pagamento e carte fedeltà, include anche la possibilità di prenotare appuntamenti presso gli uffici postali.

Cosa succede alle vecchie app

BancoPosta e Postepay non riceveranno più aggiornamenti e saranno gradualmente rimosse dagli store digitali. Chi le utilizza potrà ancora accedervi per un periodo limitato, entro il 7 luglio, ma Poste consiglia di effettuare quanto prima la migrazione alla nuova app unificata per usufruire di tutte le funzionalità disponibili e mantenere elevati standard di sicurezza.

La transizione segna un passaggio importante nella strategia di digitalizzazione dell’azienda, che punta a semplificare l’esperienza utente attraverso una piattaforma integrata e aggiornata.