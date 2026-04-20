ANSA Eni scopre altro gas in Indonesia, trovato maxi giacimento

Eni annuncia una nuova importante scoperta nell’offshore indonesiano, consolidando la propria posizione di primo piano tra le major energetiche globali. Il pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal all’interno del prolifico bacino del Kutei, a circa 70 chilometri dalla costa del Kalimantan Orientale, ha intercettato riserve stimate in circa 140 miliardi di metri cubi di gas in posto e 300 milioni di barili di condensati.

La grandezza del pozzo

Per comprendere la portata del ritrovamento, è sufficiente considerare che le riserve stimate nell’intero sottosuolo italiano ammontano a circa 40 miliardi di metri cubi estraibili. I recenti ritrovamenti di Eni in Libia, come i pozzi Bahr Essalam South 2 e Bahr Essalam South 3, hanno restituito oltre 28 miliardi di metri cubi. Il giacimento di Geliga-1 supera di cinque volte le riserve italiane e di quasi tre volte quelle libiche, collocandosi tra i risultati esplorativi più significativi degli ultimi anni nel settore del gas naturale.

Il pozzo è stato perforato fino a una profondità totale di circa 5.100 metri, partendo da fondali marini a 2.000 metri di profondità. È ora previsto un test di produzione per valutarne la produttività effettiva. Secondo quanto dichiarato da Eni:

la grande scoperta a gas di Geliga conferma il potenziale strategico del bacino di Kutei, in Indonesia, e rende disponibili nuovi significativi volumi per i mercati nazionali e internazionali.

Gli altri giacimenti scoperti

Geliga-1 è l’ultimo di una serie di ritrovamenti effettuati da Eni in Indonesia. Nel 2023 era stato individuato il giacimento di Geng North, a soli 20 chilometri a sud di Geliga. A dicembre 2025 era arrivata la notizia del pozzo Konta-1. Negli ultimi sei mesi, il gruppo ha perforato con successo altri quattro pozzi esplorativi nella stessa area. Eni fa sapere che la campagna non si fermerà qui:

la campagna esplorativa proseguirà con un ulteriore pozzo previsto nel 2026 e due pozzi nel 2027.

Geliga-1 si trova adiacente al giacimento di Gula, anch’esso non ancora sviluppato, con circa 56 miliardi di metri cubi di gas in posto e 75 milioni di barili di condensati. Le valutazioni iniziali indicano che le risorse combinate di Geliga e Gula potrebbero produrre 28 milioni di metri cubi al giorno aggiuntivi di gas e 80.000 barili di condensati. Si apre così la strada a un terzo polo produttivo nel bacino del Kutei, da realizzare in tempi accelerati replicando il modello del progetto North Hub già in corso.

Eni in Indonesia, 90.000 barili al giorno

Eni è presente in Indonesia dal 2001 e produce oggi circa 90.000 barili di olio equivalente al giorno, principalmente dai giacimenti di Jangkrik e Merakes nell’offshore del Kalimantan Orientale. Il ritrovamento di Geliga consolida ulteriormente questa presenza, confermando il paese tra i pilastri della strategia di esplorazione e produzione (upstream) del gruppo. Di Eni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche tramite Cassa Depositi e Prestiti, detiene una quota complessiva di circa il 30%.

Sul fronte dei mercati, la notizia è arrivata in un contesto segnato da forte volatilità e tensioni geopolitiche. Il titolo Eni ha reagito positivamente a Piazza Affari, chiudendo la seduta a 22,30 euro con un rialzo del 2,5%, tra i migliori del listino, sostenuto sia dalla portata del ritrovamento sia dall’andamento del greggio.