iStock Luca Piccini Basile Tutte le funzionalità della nuova App di Poste Italiane.

Poste Italiane ha deciso di racchiudere tutti i suoi servizi all’interno di un’unica app. Una “super app”, come viene definita dagli stessi gestori.

Conti, carte, risparmio, assicurazioni, luce, gas, telefono, spedizioni e molto altro ancora: tutto questo va a confluire nella app di Poste Italiane, che mette a disposizione i servizi precedentemente disponibili su due distinte applicazioni: l’app BancoPosta (dal 30 giugno) e l’app PostePay (dal 9 ottobre), oltre a nuove funzionalità.

Cos’è Pwallet

C’è poi Pwallet, uno spazio digitale dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni presso l’ufficio postale. Pwallet include anche post pass, un QR code che consente l’identificazione rapida online e in ufficio postale. I dati sono visibili solo dopo l’autenticazione, a garanzia di sicurezza e privacy.

Nuovo sistema a garanzia della privacy

E per restare in tema di sicurezza, la nuova app di Poste Italiane introduce Passkey, un sistema di accesso rapido tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. Cade così la necessità di ricordare ogni volta la password. In caso si compri un nuovo smartphone, creare il Passkey è piuttosto semplice: basta andare nel profilo del menù in basso a destra, entrare in “Dispositivi e sicurezza” e premere su “Crea Passkey”.

Il servizio gratuito Poste Plus consente di scegliere dove e quando ricevere un pacco in arrivo, impostare indirizzi preferiti, riprogrammare date di consegna entro 15 giorni e ricevere notifiche in tempo reale. Permette inoltre il ritiro online di raccomandate e atti giudiziari abilitati.

Prelievo del contante

Un’altra funzione utile è il prelievo senza carta che consente di ritirare contanti con lo smartphone sia degli Atm Postamat sia nelle tabaccherie abilitate, semplicemente inquadrando un QR code.

Le operazioni salvate, come bonifici o ricariche, possono essere contrassegnate come preferite e visualizzate rapidamente in Home Page.

Buoni fruttiferi postali e polizze vita

Tra le principali novità c’è la possibilità di monitorare il rendimento delle polizze vita tramite grafici che mostrano la performance annua e quella complessiva dell’investimento.

Ma tramite l’applicazione è possibile anche sottoscrivere un buono fruttifero postale, e controllare lo stato delle precedenti sottoscrizioni.

Energia e utenze telefoniche

Grazie all’app di Poste, i clienti di Poste Energia possono tenere d’occhio le forniture di luce e gas e consultare le bollette.

I clienti di PosteMobile possono verificare giga, minuti ed Sms del proprio piano tariffario, controlla il credito residuo e ricarica la Sim PosteMobile. Si possono inoltre consultare i dettagli della linea Fibra PosteCasa Ultraveloce e lo stato dei pagamenti e gestire la ricezione e il pagamento delle fatture.

Dove scaricare l’app di Poste Italiane

Come detto, lo scorso 30 giugno l’app è stata implementata con i servizi precedentemente disponibili sull’app BancoPosta. Poi la migrazione dei fruitori dell’applicazione BancoPosta verso la nuova super app, che si è conclusa ufficialmente il 22 luglio. Il 9 ottobre si chiude il cerchio con l’implementazione dei servizi precedentemente offerti dall’app PostePay.

L’app è scaricabile dai classici canali: Play Store per i dispositivi Android ed App Store per i dispositivi iOS.

L’app consente all’utente di personalizzare le voci del menù secondo le sue esigenze. L’utente può già ordinare manualmente le sezioni Mondo Poste, rendendo l’esperienza su misura.