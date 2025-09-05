Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 5 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 4 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (81)
|13 (67)
|84 (59)
|72 (55)
|88 (52)
|Cagliari:
|42 (90)
|85 (87)
|8 (67)
|48 (61)
|65 (59)
|Firenze:
|26 (160)
|34 (91)
|42 (77)
|84 (70)
|76 (64)
|Genova:
|2 (103)
|11 (66)
|56 (54)
|88 (53)
|23 (52)
|Milano:
|74 (133)
|25 (80)
|76 (74)
|5 (71)
|65 (61)
|Napoli:
|44 (60)
|38 (51)
|25 (51)
|8 (42)
|33 (41)
|Palermo:
|59 (71)
|14 (58)
|45 (47)
|41 (47)
|69 (46)
|Roma:
|63 (63)
|58 (56)
|16 (50)
|88 (48)
|71 (45)
|Torino:
|7 (61)
|37 (61)
|4 (57)
|64 (57)
|86 (51)
|Venezia:
|89 (106)
|5 (77)
|54 (69)
|47 (67)
|15 (60)
|Nazionale:
|82 (90)
|69 (77)
|59 (66)
|51 (66)
|35 (60)