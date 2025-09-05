Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 5 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 5 Settembre 2025 16:00

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 4 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (81) 13 (67) 84 (59) 72 (55) 88 (52)
Cagliari: 42 (90) 85 (87) 8 (67) 48 (61) 65 (59)
Firenze: 26 (160) 34 (91) 42 (77) 84 (70) 76 (64)
Genova: 2 (103) 11 (66) 56 (54) 88 (53) 23 (52)
Milano: 74 (133) 25 (80) 76 (74) 5 (71) 65 (61)
Napoli: 44 (60) 38 (51) 25 (51) 8 (42) 33 (41)
Palermo: 59 (71) 14 (58) 45 (47) 41 (47) 69 (46)
Roma: 63 (63) 58 (56) 16 (50) 88 (48) 71 (45)
Torino: 7 (61) 37 (61) 4 (57) 64 (57) 86 (51)
Venezia: 89 (106) 5 (77) 54 (69) 47 (67) 15 (60)
Nazionale: 82 (90) 69 (77) 59 (66) 51 (66) 35 (60)

