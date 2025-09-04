Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 2 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (80)
|13 (66)
|63 (64)
|84 (58)
|72 (54)
|Cagliari:
|42 (89)
|85 (86)
|8 (66)
|14 (63)
|48 (60)
|Firenze:
|26 (159)
|34 (90)
|42 (76)
|84 (69)
|76 (63)
|Genova:
|2 (102)
|11 (65)
|56 (53)
|88 (52)
|23 (51)
|Milano:
|74 (132)
|25 (79)
|76 (73)
|5 (70)
|65 (60)
|Napoli:
|44 (59)
|13 (58)
|38 (50)
|25 (50)
|8 (41)
|Palermo:
|59 (70)
|14 (57)
|45 (46)
|41 (46)
|69 (45)
|Roma:
|63 (62)
|58 (55)
|16 (49)
|88 (47)
|71 (44)
|Torino:
|7 (60)
|37 (60)
|64 (56)
|4 (56)
|86 (50)
|Venezia:
|89 (105)
|5 (76)
|54 (68)
|47 (66)
|15 (59)
|Nazionale:
|82 (89)
|69 (76)
|51 (65)
|59 (65)
|35 (59)