Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 4 Settembre 2025 16:11

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 2 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (80) 13 (66) 63 (64) 84 (58) 72 (54)
Cagliari: 42 (89) 85 (86) 8 (66) 14 (63) 48 (60)
Firenze: 26 (159) 34 (90) 42 (76) 84 (69) 76 (63)
Genova: 2 (102) 11 (65) 56 (53) 88 (52) 23 (51)
Milano: 74 (132) 25 (79) 76 (73) 5 (70) 65 (60)
Napoli: 44 (59) 13 (58) 38 (50) 25 (50) 8 (41)
Palermo: 59 (70) 14 (57) 45 (46) 41 (46) 69 (45)
Roma: 63 (62) 58 (55) 16 (49) 88 (47) 71 (44)
Torino: 7 (60) 37 (60) 64 (56) 4 (56) 86 (50)
Venezia: 89 (105) 5 (76) 54 (68) 47 (66) 15 (59)
Nazionale: 82 (89) 69 (76) 51 (65) 59 (65) 35 (59)

