Turismo sostenibile, ecco le città italiane al top

Il Global Sustainable Tourism Council (GSTC) stabilisce e gestisce gli standard globali per viaggi e un turismo sostenibili e repsonsabili, noti come i Criteri GSTC. All’interno del GSTC coesistono due macro-insiemi di criteri: i quelli rivolti ai politici maker e ai manager delle destinazioni turistiche, e quelli per l’industria rivolti agli hotel e ai tour operator. I criteri sono il risultato di uno sforzo mondiale per sviluppare un linguaggio comune sulla sostenibilità nel turismo. I criteri sono organizzati in quattro pilastri:

Gestione sostenibile

Impatti socioeconomici

Impatti culturali

Impatti ambientali

Poiché le destinazioni turistiche hanno ognuna la propria cultura, usanze e leggi, i criteri sono progettati per essere adattati alle condizioni locali e integrati da criteri aggiuntivi per la posizione e l’attività specifica.

I Criteri GSTC costituiscono la base dell’Accreditamento per gli Organismi di Certificazione che certificano hotel e strutture ricettive, tour operator, aziende di trasporto e destinazioni per avere politiche e pratiche sostenibili. Il Global Sustainable Tourism Council non certifica direttamente prodotti o servizi, ma fornisce un programma di accreditamento per selezionre gli Organismi di Certificazione.

Siena la prima città d’arte sostenibile in Italia

Il Global Sustainable Tourism Council ha certificato Siena come la prima città d’arte sostenibile in Italia. Questo riconoscimento è particolarmente gratificante poiché la città toscana è diventata la prima meta turistica sostenibile italiana ad ottenere un riconoscimento a livello mondiale.

Siena è famosa per il suo patrimonio artistico e culturale. Uno dei simboli più riconoscibili è la sua imponente Piazza del Campo con la sua forma a conchiglia, dove si svolge il celebre Palio. Il Duomo, con la sua facciata in marmo bianco e verde, è un capolavoro architettonico. Gli stretti vicoli medievali, le chiese e i palazzi storici creano un’atmosfera unica. Siena è anche conosciuta per il suo vino e la cucina toscana.

Cagliari un riconoscimento per la Sardegna

Va anche menzionata anche la Sardegna, che è stata riconosciuta come la prima destinazione sostenibile in Europa secondo gli standard della Commissione Europea. Questo riconoscimento è stato attribuito in base alle politiche green e alle azioni intraprese a favore del territorio e della comunità. Cagliari, la principale città della regione, ha svolto un ruolo significativo in queste iniziative.

Cagliari affascina con il suo mix unico di storia, cultura e bellezze naturali. La città vanta un centro storico affascinante con strade strette, antiche rovine romane e imponenti bastioni. Cagliari offre anche incantevoli spiagge sabbiose, come la famosa Poetto, dove i turisti possono godersi il sole e le acque cristalline. Con i suoi ristoranti di pesce, la vibrante vita notturna e l’atmosfera rilassata, Cagliari è una meta ideale per chi cerca una combinazione di cultura, relax e divertimento. Un’altra città sarda è stata inserita tra le 10 città italiane preferite dai turisti.

La Valsugana, una destinazione certificata nel 2019

La Valsugana, in Trentino-Alto Adige, è stata la prima e unica destinazione in Italia, Europa e nel mondo a ricevere una certificazione secondo i criteri del Global Sustainable Tourism Council nel 2019. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno della Valle nella promozione del turismo sostenibile e responsabile.

La Valsugana, incastonata tra le maestose Dolomiti e i rilievi del Trentino-Alto Adige, è una regione di straordinaria bellezza. Conosciuta per i suoi panorami mozzafiato e i suoi suggestivi borghi, la Valsugana offre un’esperienza autentica immersa nella natura. I suoi laghi cristallini, come il Lago di Caldonazzo e il Lago di Levico, sono meta ideale per il relax e le attività all’aria aperta. I sentieri escursionistici e le piste ciclabili che attraversano la valle permettono di esplorare i boschi e le montagne circostanti. La Valsugana è il luogo perfetto per rigenerarsi e godere di una vacanza all’insegna della tranquillità e della natura.

Tarvisio e Alta Badia premiate nel 2020

Anche le aree di Tarvisio e Alta Badia hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Nel 2020, il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo è stato certificato come meta turistica sostenibile, mentre in Alto Adige sono state premiate l’area di San Vigilio di Marebbe, l’Alta Badia e la Val D’Ega. Questi riconoscimenti evidenziano gli sforzi compiuti da queste località per promuovere il turismo sostenibile e valorizzare il territorio.

Tarvisio e Alta Badia sono due incantevoli destinazioni nel cuore delle Dolomiti, conosciute per la loro bellezza naturale e per l’offerta turistica di alta qualità. Tarvisio, situata al confine tra Italia, Austria e Slovenia, offre paesaggi mozzafiato e una vasta gamma di attività outdoor, come escursioni, sci e mountain bike. Alta Badia, invece, è rinomata per le sue piste da sci impeccabili e per la cucina di alta qualità offerta dai suoi ristoranti stellati. Entrambe le località rappresentano un connubio perfetto tra sport, natura e cultura, offrendo esperienze indimenticabili a tutti i visitatori. Per prenotare un viaggio è utile consultare delle app, anche per una scelta sostenibile.

l’Italia sta facendo progressi significativi nel promuovere e sviluppare destinazioni turistiche sostenibili. Questi premi rappresentano un riconoscimento del duro lavoro svolto da queste località per garantire che il turismo sia sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. L’auspicio è che altri luoghi in Italia seguano questi esempi positivi e si impegnino per diventare destinazioni turistiche sostenibili, preservando le bellezze naturali e culturali del nostro Paese.