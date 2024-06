Fonte: 123RF Estate 2024, prezzi vacanze mare e montagna

Sarà un’estate all’insegna dei rincari quella del 2024, ma costerà più andare al mare o in montagna? Altroconsumo, attraverso una serie di rilevazioni sul campo, ha analizzato i costi delle maggiori voci di spesa per chi va in vacanza, includendo hotel, B&B, stabilimenti balneari, trasporti (come pedaggi autostradali e carburante) e voli. I dati raccolti provengono da diverse località turistiche e sono stati confrontati con i prezzi dell’anno precedente per fornire una panoramica completa dei rincari dell’estate 2024.

Vediamo qual è la situazione.

Spiagge, prezzi in aumento del 4%

Chi sceglie il mare dovrà prepararsi a sborsare di più per godersi il sole sotto l’ombrellone. L’indagine di Altroconsumo, che ha analizzato l’andamento dei prezzi in 211 stabilimenti balneari in 10 località differenti, mostra infatti un aumento del 4% sui prezzi di lettini e ombrelloni rispetto al 2023.

Un andamento al rialzo che, come fanno notare gli esperti, di fatto segue un incremento del 5% già registrato nell’anno precedente, portando il costo del servizio, per una settimana al mare, a quasi 400 euro in alcune località.

Hotel e B&B più cari in montagna: fino al 27% in più rispetto al 2023

Dalla rivelazione di Altrconsumo è emersa una tendenza in aumento anche dei prezzi di hotel e B&B, sia di mare che di montagna. Tant’è che in alcune località una settimana per due persone può costare circa 1.000 euro questa estate. Tuttavia, per chi preferisce la montagna, i costi di alloggio sono notevolmente aumentati.

Nel dettaglio, proprio gli hotel in montagna risultano particolarmente costosi, con prezzi fino al 55% superiori rispetto ai B&B. Raggiungendo, in alcuni casi, i 165 euro a notte.

Nel complesso, i rincari rispetto al 2023 sono maggiori anche per quanto riguarda gli altri servizi. Se infatti nelle località marine i prezzi sono aumentati in media del 23% rispetto all’anno scorso, in quelle montane la percentuale è ancora più alta, con aumenti medi del 27%.

Dove è più economico andare in estate?

Con l’aumento dei costi per le vacanze estive del 2024, trovare destinazioni economiche diventa una priorità per molti viaggiatori. Abbiamo quindi provato a fare diverse simulazioni utilizzando i portali specializzati in viaggi più utilizzati e, basandoci sui risultati emersi, abbiamo provato a individuare quali sono le località di mare e montagna che permettono di godere di una vacanza piacevole senza spendere troppo.

Località di mare economiche

Albania

Durazzo e Valona: Queste città costiere offrono belle spiagge e un’ospitalità a prezzi molto competitivi rispetto alle località più famose del Mediterraneo. Gli alloggi e i ristoranti sono accessibili, e il costo della vita in generale è più basso rispetto all’Italia e ad altre destinazioni europee.

Grecia

Isole meno conosciute come Karpathos e Milos: Queste isole offrono spiagge incantevoli e prezzi più contenuti rispetto a destinazioni più turistiche come Mykonos o Santorini. Inoltre, la Grecia ha una vasta gamma di opzioni di alloggio economico, dai B&B agli appartamenti.

Abruzzo

Pineto e Roseto degli Abruzzi: Queste località offrono spiagge pulite e tranquille, ideali per famiglie e coppie. Gli alloggi e i ristoranti sono generalmente più economici rispetto ad altre destinazioni più conosciute.

Marche

Senigallia e Porto Recanati: Oltre alle spiagge di qualità, queste località offrono un’ottima cucina e alloggi a prezzi accessibili. Le Marche sono meno affollate rispetto alle regioni vicine, ma non per questo meno belle.

Calabria

Tropea e Scalea: Anche se Tropea è diventata più popolare negli ultimi anni, offre ancora opzioni di alloggio e ristorazione a buon prezzo. Scalea, invece, è meno conosciuta e offre spiagge belle a costi contenuti.

Puglia

Vieste e Peschici (Gargano): Queste località del Gargano sono note per le loro spiagge e la bellezza naturale, ma mantengono prezzi più accessibili rispetto a destinazioni come il Salento.

Località di montagna economiche

Romania

Carpazi: I Carpazi offrono scenari mozzafiato, sentieri per escursioni e un costo della vita molto basso. I prezzi degli alloggi e dei pasti sono significativamente più bassi rispetto alle Alpi o ad altre destinazioni montane più conosciute.

Slovenia

Alpi Giulie (Bovec e Kranjska Gora): Queste località sono ideali per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta. I prezzi per gli alloggi e i servizi sono più bassi rispetto a molte località alpine in Italia o Austria.

Bulgaria

Monti Rodopi: Meno conosciuti ma con paesaggi bellissimi, questi monti offrono un’esperienza autentica e costi molto contenuti. Perfetti per escursioni e natura, i prezzi degli alloggi e dei pasti sono molto accessibili.

Abruzzo

Parco Nazionale della Majella: Offre numerosi percorsi per escursioni e una natura incontaminata. I costi per alloggiare e mangiare sono più bassi rispetto alle Alpi.

Trentino

Val di Non: Meno famosa della Val Gardena o della Val di Fassa, offre comunque paesaggi incantevoli e numerose attività all’aperto a prezzi contenuti.

Friuli Venezia Giulia

Tarvisio e Sappada: Queste località montane sono ideali per escursioni e vacanze rilassanti, con prezzi più accessibili rispetto ad altre località alpine.

Piemonte

Valle Maira: Una delle valli meno conosciute ma più belle delle Alpi Occidentali. Offre tranquillità, natura e prezzi competitivi.

Estate 2024, quando prenotare

Prenotare le vacanze estive con anticipo può fare una grande differenza in termini di costi e disponibilità. Solitamente, da novembre a febbraio è il periodo migliore per prenotare voli e alloggi per l’estate. Molti operatori turistici e compagnie aeree offrono sconti per prenotazioni anticipate. Inoltre, c’è una vasta scelta di strutture e orari disponibili.

A giugno e settembre, per chi si può permettere di viaggiare fuori dalla tipica alta stagione (luglio e agosto), si trovano inoltre prezzi significativamente più bassi. E stiamo parlando comunque di mesi perfetti per godersi il mare e la montagna con meno affollamento.

Anche monitorare i prezzi, utilizzando strumenti di monitoraggio prezzi (siti web come Skyscanner, Google Flights e Hopper) e impostando avvisi per le destinazioni che interessano può fare la differenza. In questo modo, verranno inviate notifiche ogni volta che si registra un abbassamento dei costi o tutte le volte che vengono lanciate offerte sui posti in questione. Spesso i tour operator offrono pacchetti vacanza che includono volo, alloggio e talvolta anche pasti e attività. Questi pacchetti possono risultare molto convenienti.

Infine, diversi studi hanno dimostrato che prenotare voli e alloggi a metà settimana può essere più conveniente rispetto al fine settimana. I prezzi tendono ad essere più bassi in questi giorni. Attenzione però a verificare sempre il calendario locale, per evitare di prenotare durante eventi o festività che possono far aumentare i prezzi e ridurre la disponibilità di alloggi nel periodo scelto.

Una certa flessibilità con le date e gli orari di partenza può garantire diversi vantaggi significativi, soprattutto in termini di risparmio e comodità.