Amazon si era prefissata l’ambizioso obiettivo di alimentare l’interezza delle sue operazioni globali, inclusi data center, edifici aziendali, negozi di alimentari e centri di distribuzione, esclusivamente con energia rinnovabile entro il 2030. Con grande orgoglio da parte dell’azienda, questo traguardo è stato raggiunto con ben sette anni di anticipo.

Per realizzare questo obiettivo, Amazon è diventata il più grande acquirente aziendale di energia rinnovabile al mondo per quattro anni consecutivi, secondo le stime di BloombergNEF. A livello globale, l’azienda ha investito miliardi di dollari in oltre 500 progetti solari ed eolici, capaci di generare collettivamente energia sufficiente a fornire l’equivalente di 21,9 milioni di abitazioni nell’Unione Europea.

Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale per Amazon, ma l’azienda non si accontenta di questo, infatti, ha comunicato che continuerà a investire in soluzioni innovative di energia rinnovabile e a collaborare con i partner per accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile.

Verso le emissioni zero, Amazon raddoppia l’impegno per un futuro sostenibile

Il raggiungimento del traguardo del 100% di energia rinnovabile rappresenta un ulteriore, importante passo nel percorso di Amazon verso l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2040. Guardando al futuro, Amazon rimane focalizzata sui propri obiettivi, consapevole che il percorso per raggiungerli sta evolvendo in modi imprevisti fino a pochi anni fa, soprattutto a causa della crescente domanda di Intelligenza Artificiale generativa. Questo richiederà l’impiego di fonti di energia diverse da quelle previste inizialmente, rendendo necessario un approccio flessibile e in continua evoluzione.

Amazon ha dichiarato che continuerà a stanziare risorse significative per aumentare la quota di energia rinnovabile nel proprio portafoglio energetico. Inoltre, sta esplorando nuove fonti energetiche carbon-free che possano integrare le fonti rinnovabili e soddisfare il fabbisogno energetico crescente.

La consapevolezza che il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi non sarebbe stato lineare è sempre stata presente, e Amazon riconosce la necessità di adattarsi continuamente all’evoluzione del proprio business e del mondo circostante. Nonostante queste sfide, l’azienda rimane ottimista e concentrata sul raggiungimento dei propri obiettivi a lungo termine.

Amazon raggiunge il suo obiettivo di energia rinnovabile e guarda al futuro

Kara Hurst, Chief Sustainability Officer di Amazon, ha dichiarato che il raggiungimento dell’obiettivo di approvvigionamento da energia rinnovabile è un traguardo straordinario, reso possibile grazie ai centinaia di progetti eolici e solari che sono stati sviluppati. Amazon è orgogliosa del lavoro svolto per raggiungere questo risultato con sette anni di anticipo, ma è consapevole che si tratta solo di una tappa nel percorso verso la decarbonizzazione delle proprie attività.

Hurst ha sottolineato che il lavoro per ridurre le emissioni di carbonio non sarà costante ogni anno e che l’azienda continuerà a fare progressi e a evolversi costantemente nel suo cammino verso il 2040. Gli obiettivi di Amazon rimarranno ambiziosi e i suoi team continueranno a fare ciò che è giusto per l’azienda, i propri clienti e il pianeta.

Per questo motivo, Amazon continuerà a investire in progetti solari ed eolici, sostenendo al contempo altre forme di energia carbon-free, come il nucleare, lo stoccaggio delle batterie e le tecnologie emergenti che possono contribuire ad alimentare le sue attività per i decenni a venire. L’impegno di Amazon verso la sostenibilità e la decarbonizzazione è costante e l’azienda è determinata a continuare a fare la sua parte per proteggere il pianeta.

L’impatto globale di Amazon sull’energia rinnovabile

L’impegno di Amazon per l’energia rinnovabile non solo alimenta le sue attività, ma porta anche benefici concreti alle comunità di tutto il mondo. Secondo Kyle Harrison, responsabile della ricerca sulla sostenibilità di BloombergNEF, il raggiungimento dell’obiettivo del 100% da parte di Amazon ha permesso la realizzazione di centinaia di nuovi progetti solari ed eolici, immettendo nuova energia pulita nelle reti pubbliche.

“Affrontare il cambiamento climatico e allo stesso tempo soddisfare la crescente domanda di energia della società è una sfida enorme”, ha affermato Harrison. “L’impegno di Amazon per l’energia pulita dimostra come una singola azienda possa accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni su scala globale, un modello da seguire per altre realtà”.

L’investimento di Amazon nelle energie rinnovabili non si limita a ridurre il proprio impatto ambientale, ma contribuisce attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico e a creare un futuro più sostenibile per tutti. L’azienda dimostra che la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio è possibile e vantaggiosa per tutti, aziende e comunità.

L’esempio di Amazon rappresenta un’ispirazione e un modello per altre aziende che vogliono assumersi la responsabilità del proprio impatto ambientale e contribuire a costruire un futuro più sostenibile.

Amazon all’avanguardia nell’approvvigionamento da energia rinnovabile

Amazon ha attivato progetti di energia rinnovabile in 27 paesi a partire dal 2019. L’azienda è stata la prima a implementare progetti di energia rinnovabile su scala pubblica in India, Grecia, Sudafrica, Giappone, Indonesia e altri paesi. Per raggiungere questo obiettivo, Amazon ha collaborato con i responsabili decisionali per attivare politiche uniche nel loro genere che supportassero le aziende nella costruzione di nuovi impianti solari ed eolici.

L’uso di energie rinnovabili è stato integrato anche nella più ampia struttura aziendale di Amazon. Il quartier generale HQ2 di Amazon in Virginia è stato progettato per funzionare a zero emissioni operative di CO2 e il suo consumo di elettricità è soddisfatto da un impianto solare locale. Inoltre, Amazon ha attivato quasi 300 progetti solari sui tetti dei propri centri logistici, dei negozi Whole Foods Market e di altri edifici aziendali in tutto il mondo.

Quando tutti i progetti saranno operativi, il portafoglio di energia rinnovabile di Amazon contribuirà a evitare l’emissione di circa 27,8 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Amazon è impegnata a continuare a investire in progetti di energia rinnovabile per ridurre le proprie emissioni di carbonio e contribuire alla transizione verso un’economia a basse emissioni.

Amazon e Engie inaugurano il primo parco agrivoltaico di grandi dimensioni in Italia

Nel maggio 2023, Amazon ha inaugurato insieme a Engie il primo parco agrivoltaico di grandi dimensioni realizzato in Italia, situato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Questa iniziativa innovativa combina la produzione di energia rinnovabile con le attività agricole del territorio, permettendo di sostenere le operazioni di Amazon in Italia e al contempo supportare l’economia locale.

Il parco agrivoltaico si estende su una superficie di 115 ettari e vanta una capacità installata di 66 MW Peak (50 MW AC). L’energia prodotta viene immessa nella rete nazionale italiana, contribuendo significativamente al fabbisogno energetico del paese. Questo progetto non solo fornisce energia pulita, ma promuove anche pratiche agricole sostenibili, creando un modello integrato di utilizzo del suolo che combina agricoltura e produzione energetica.

Questo progetto rappresenta un altro importante passo avanti per Amazon nel suo impegno per l’energia pulita. La collaborazione con Engie e altri partner locali è un esempio concreto di come l’azienda stia lavorando per creare un futuro sostenibile. Il parco agrivoltaico di Mazara del Vallo è destinato a diventare un modello di riferimento per l’integrazione di energie rinnovabili e agricoltura, dimostrando come sia possibile coniugare la tutela dell’ambiente con lo sviluppo economico locale.

Amazon leader globale nell’eolico offshore per un futuro più verde

Amazon sostiene la produzione di 1,7 GW di energia in sei parchi eolici offshore in Europa. Una volta a regime, questi impianti genereranno energia sufficiente ad alimentare 1,8 milioni di case europee, facendo di Amazon il primo acquirente aziendale di energia eolica offshore a livello globale.

L’energia eolica offshore, grazie al flusso costante delle correnti oceaniche, ha un enorme potenziale. Secondo le Nazioni Unite, può soddisfare oltre un terzo del fabbisogno energetico globale. Amazon collabora attivamente con gli sviluppatori per ottimizzare la tecnologia delle turbine eoliche, massimizzando la produzione di elettricità pulita.

Il progetto Amazon-Shell HKN Offshore Wind Project (HKN) è stato il primo parco eolico offshore di Amazon ad entrare in funzione lo scorso anno. Situato al largo delle coste dei Paesi Bassi, HKN vanta una capacità di energia rinnovabile di oltre 750 MW, un passo importante verso un futuro più sostenibile.

L’impegno di Amazon nell’eolico offshore dimostra la fattibilità e i benefici di un futuro alimentato da energie rinnovabili. L’azienda rappresenta un modello da seguire per altre realtà che vogliono contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e alla costruzione di un mondo più verde.

Amazon diventa il principale acquirente di energia rinnovabile in Asia-Pacifico

Amazon ha attivato oltre 80 progetti di energia rinnovabile nella regione Asia-Pacifico, consolidando la sua posizione come il più grande acquirente aziendale di energia rinnovabile in Giappone. Tra questi progetti, 50 sono situati in Australia, Cina, Indonesia, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore e Corea del Sud.

In Giappone, Amazon è in fase di completamento del primo parco eolico onshore e del primo progetto solare autonomo del paese. Questi includono un’installazione eolica da 33 MW a Rokkasho, nella prefettura di Aomori, e un impianto solare da 9,5 MW a Kudamatsu, nella prefettura di Yamaguchi. Con un totale di 20 progetti attivati, Amazon dimostra un forte impegno per il sostegno e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Giappone.

I progetti di Amazon in Giappone comprendono 14 impianti solari sui tetti degli edifici aziendali e sei progetti di energia eolica e solare offsite. Queste iniziative evidenziano il ruolo di Amazon nel guidare la transizione verso fonti di energia più pulite e sostenibili nella regione Asia-Pacifico. Amazon continua a investire in tecnologie innovative e a collaborare con partner locali per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di carbonio e alla creazione di un futuro energetico sostenibile per tutti.

Delta Wind, Amazon promuove l’energia eolica nel Mississippi

Recentemente è statsa avviata l’attività di Delta Wind, il primo parco eolico su larga scala del Mississippi, che sta generando energia carbon-free per contribuire ad alimentare le attività di Amazon nelle vicinanze, compresi i futuri data center.

Il progetto comprende alcune delle turbine eoliche terrestri più alte degli Stati Uniti, che consentono di ottimizzare la produzione di energia. Il progetto è ospitato su 14.000 acri di terreno agricolo di proprietà di Abbot Myers, un agricoltore di terza generazione che riceve un reddito dallo sviluppatore del progetto, Aes. Questo ha aiutato Myers ad acquistare nuove attrezzature agricole e ad espandere le sue coltivazioni di riso e soia.

Amazon ha recentemente annunciato un accordo, unico nel suo genere, con la società di servizi locali del Mississippi, Entergy. L’accordo consentirà di produrre 650 megawatt (MW) dai nuovi progetti di energia rinnovabile nello Stato nei prossimi tre anni e fornirà finanziamenti per i futuri aggiornamenti della rete locale e delle infrastrutture energetiche nei prossimi due decenni.

Grazie a questo accordo, Amazon è ora in grado di generare un totale di 1,3 gigawatt (GW) dai nuovi progetti di energia rinnovabile attraverso una combinazione di nuovi parchi solari ed eolici in costruzione in tutto lo Stato. Questo impegno di Amazon nella produzione di energia rinnovabile nel Mississippi rappresenta un importante passo avanti verso l’obiettivo dell’azienda di raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Amazon continua a investire in progetti di energia rinnovabile per contribuire alla transizione verso un’economia a basse emissioni e per sostenere le comunità locali.

Un impegno globale per un futuro energetico sostenibile

Dietro le quinte dell’impegno di Amazon per un futuro energetico sostenibile, ci sono team di dipendenti dedicati che lavorano instancabilmente a progetti innovativi in tutto il mondo. La complessità delle operazioni globali di Amazon non ammette soluzioni facili, ma questa sfida non fa che alimentare la loro passione e il loro ingegno.

Dai parchi eolici offshore in Europa agli impianti solari sui tetti dei centri logistici in Asia, i team di Amazon sono impegnati ad aumentare la produzione di energia rinnovabile dell’azienda. Ogni progetto rappresenta un passo avanti concreto verso un futuro alimentato da fonti pulite e sostenibili.

L’impegno di Amazon non si limita alla costruzione di nuovi impianti. L’azienda investe attivamente nella modernizzazione delle reti elettriche, nella collaborazione con le autorità di regolamentazione e nel sostegno allo sviluppo di tecnologie innovative. L’obiettivo è quello di creare un sistema energetico in grado di supportare un futuro alimentato al 100% da energie rinnovabili.

L’impegno di Amazon per l’energia rinnovabile dimostra alle altre aziende che un futuro sostenibile è possibile e vantaggioso per tutti. Amazon è orgogliosa di essere un modello per le altre realtà che vogliono contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e alla costruzione di un mondo migliore.

La passione e l’ingegno dei dipendenti Amazon sono il motore della rivoluzione energetica dell’azienda. Grazie al loro impegno, Amazon sta costruendo un futuro più verde per tutti.