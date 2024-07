Con i giusti accorgimenti è possibile risparmiare anche in caso di vacanze last minute. Ecco alcuni consigli da seguire se non avete ancora prenotato per questa estate

Fonte: 123RF Vacanze last minute 2024, come risparmiare

Organizzare una vacanza last minute può sembrare una sfida, ma con i giusti accorgimenti è possibile risparmiare notevolmente. Ecco alcuni suggerimenti utili per chi vuole partire all’ultimo momento senza spendere una fortuna.

1. Flessibilità nelle date e destinazioni

Essere flessibili con le date di partenza e arrivo può fare una grande differenza. Viaggiare in bassa stagione o nei giorni/week end precedenti o posteriori ai periodi più richiesti, può influire sostanzialmente sui costi. Ad esempio, scegliere di partire poco prima (o dopo) Ferragosto oppure a settembre può ridurre notevolmente le tariffe, perché spesso sono più convenienti rispetto ai mesi estivi di punta come giugno, luglio e agosto​.

Se non si hanno date precise per le ferie, è consigliabile prenotare prima la vacanza scegliendo il periodo più conveniente e successivamente comunicare le ferie al datore di lavoro. Questa strategia consente di sfruttare le offerte migliori disponibili sul mercato e ottimizzare i costi del viaggio. Pianificare in questo modo può portare a risparmi significativi e garantire una maggiore libertà nella scelta delle destinazioni e dei periodi di vacanza.

2. Scegliere mete meno popolari

Considerare destinazioni meno battute può offrire ulteriori opportunità di risparmio. Le mete turistiche meno conosciute tendono ad avere prezzi più competitivi rispetto alle destinazioni più popolari, poiché non sono soggette alla stessa domanda elevata. Questo può tradursi in tariffe più basse per voli, alloggi e attrazioni locali. Inoltre, queste destinazioni spesso offrono esperienze autentiche e uniche, lontane dalla folla di turisti, permettendo di scoprire culture e paesaggi meno esplorati. Optare per località meno note può dunque rendere il viaggio non solo più economico, ma anche più affascinante e rilassante.

Può tornare utile, a tal proposito, consultare l’ultimo report di Assoutenti che, analizzando l’andamento dei prezzi dei pacchetti viaggi 2024, ha stilato un elenco delle città più care e quelle più economiche dove trascorrere le vacanze quest’anno.

3. Utilizzare app e siti per il confronto prezzi

Le applicazioni e i siti web che confrontano i prezzi dei voli, degli hotel e delle auto a noleggio sono strumenti indispensabili per chi cerca offerte last minute. Inoltre, anche in questo caso può fare la differenza la flessibilità. Siti come Kayak e Skyscanner offrono la funzione di cercare offerte economiche inserendo “ovunque” come destinazione. Questo significa che, invece di ricercare una città o un paese, il motore di ricerca restituirà una lista di posti dove andare ordinandoli per prezzo. Si tratta di una strategia che permette non solo di risparmiare ma anche di trovare le migliori offerte verso mete che magari non si sarebbero prese in considerazione inizialmente, ottimizzando il rapporto qualità-prezzo del viaggio​​.

Questi siti offrono anche opzioni di filtro per budget che aiutano a trovare le migliori offerte in base alle proprie esigenze economiche. Ad esempio, è possibile impostare un limite massimo di spesa e visualizzare solo le destinazioni che rientrano in quel range.

4. Iscriversi alle newsletter per ricevere sconti

Questo è forse uno degli accorgimenti più snobbati quando si tratta di risparmiare per i viaggi, ma in realtà iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree o dei siti di viaggio permette spesso di arrivare prima ad accaparrarsi le migliori promozioni. Si tratta infatti di servizi impostati per portare l’utente ad acquistare, che quindi inviano regolarmente segnalazioni di offerte imperdibili, tariffe scontate e promozioni last minute.

Inutile dire che, anche in questo caso, la flessibilità nelle date e nelle destinazioni consente di sfruttare le migliori offerte disponibili.