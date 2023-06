Vacanze, i mezzi di trasporto più green da scegliere quest’anno

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Ogni viaggio ha un impatto sull’ambiente, soprattutto a causa dei mezzi di trasporto. Ecco perché è cruciale considerare alternative sostenibili quando pianifichiamo le nostre avventure. Scopriamo insieme le opzioni disponibili per i mezzi di trasporto sostenibili nel turismo, in modo da contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta.

L’inquinamento dei trasporti

I mezzi di trasporto tradizionali, come aerei, navi da crociera e automobili, contribuiscono in modo significativo all’inquinamento atmosferico e all’aumento delle emissioni di CO2. Questi veicoli utilizzano carburanti fossili, che bruciando generano gas serra dannosi per l’ambiente. Le emissioni di CO2 sono una delle principali cause dei cambiamenti climatici che stiamo affrontando attualmente.

I gas serra, come il diossido di carbonio, l’ossido nitroso, gli idrocarburi e il metano, contribuiscono all’effetto serra e al riscaldamento globale. Questi gas danneggiano l’ozono e causano cambiamenti climatici significativi. È fondamentale ridurre le emissioni di questi gas nocivi per preservare il nostro pianeta e limitare gli impatti negativi sul clima. Lo si può fare partendo dai mezzi di trasporto.

Cosa possiamo fare come turisti

Alcuni Paesi stanno incentivando l’uso di veicoli elettrici e stanno progressivamente eliminando le auto a combustione interna. Inoltre, molte città stanno investendo nel trasporto pubblico e promuovendo alternative sostenibili come la bicicletta e la mobilità a piedi. Queste iniziative sono fondamentali per ridurre l’inquinamento causato dai mezzi di trasporto, che anche l’Italia sta affrontando con delle politiche ben precise.

Anche noi, come turisti, possiamo fare la nostra parte per ridurre l’impatto ambientale dei nostri spostamenti. Una delle prime cose che possiamo fare è viaggiare in compagnia di amici o in gruppo, in modo da condividere i mezzi di trasporto e ridurre le emissioni individuali. Inoltre, è importante cercare alternative sostenibili come il trasporto pubblico, la bicicletta o i veicoli elettrici quando possibile. Oltre a ciò, possiamo sostenere e promuovere il turismo responsabile, scegliendo strutture ricettive che adottano pratiche sostenibili. In questo modo, possiamo goderci le nostre vacanze senza compromettere la salute del pianeta.

Sostituire l’aereo con il treno: una scelta ecologica

Gli aerei sono spesso il mezzo di trasporto preferito per esplorare le meraviglie del mondo. Tuttavia, volare non è una scelta ecologica, a causa delle emissioni di gas nell’aria e dei danni all’ozono. Se hai in programma un viaggio emozionante in giro per il mondo, considera l’utilizzo del treno come alternativa più sostenibile. Secondo i dati, il treno risulta essere il mezzo più sostenibile, emettendo solo 0,044 kg di CO2 per chilometro percorso. Gli autobus seguono da vicino con 0,069 kg/km, mentre le auto producono in media 0,118 kg/km e gli aerei arrivano a 0,140 kg/km.

Per comprendere meglio l’impatto ambientale dei viaggi aerei, esistono numerosi strumenti che consentono di calcolare le emissioni generate durante un volo. Viaggiare in treno non solo rappresenta una scelta ecologica, ma spesso è anche la soluzione più rapida. Per capire meglio è utile analizzare alcune delle tratte più importanti in Italia e in Europa:

Milano-Roma : Il treno ad alta velocità copre questa tratta in soli 2 ore e 49 minuti, rispetto alle 3 ore e 55 minuti dell’aereo, considerando anche il tempo per raggiungere l’aeroporto e il check-in. Inoltre, si risparmiano ben 80 kg di CO2 (40 kg per il treno, 120 kg per l’aereo).

: Il treno ad alta velocità copre questa tratta in soli 2 ore e 49 minuti, rispetto alle 3 ore e 55 minuti dell’aereo, considerando anche il tempo per raggiungere l’aeroporto e il check-in. Inoltre, si risparmiano ben 80 kg di CO2 (40 kg per il treno, 120 kg per l’aereo). Firenze-Roma : In treno si impiegano solo 1 ora e 35 minuti, generando solo 18 kg di CO2. In aereo, invece, occorrono 3 ore e 10 minuti e si producono 39 kg di CO2.

: In treno si impiegano solo 1 ora e 35 minuti, generando solo 18 kg di CO2. In aereo, invece, occorrono 3 ore e 10 minuti e si producono 39 kg di CO2. Bologna-Napol i: Il treno impiega appena 3 ore, risparmiando 15 minuti rispetto all’aereo, e si riducono le emissioni di CO2 di 88 kg (25 kg per il treno, 113 kg per l’aereo).

i: Il treno impiega appena 3 ore, risparmiando 15 minuti rispetto all’aereo, e si riducono le emissioni di CO2 di 88 kg (25 kg per il treno, 113 kg per l’aereo). Torino-Parigi: Sebbene il treno richieda 5 ore e 40 minuti, contro le 4 ore e 44 minuti dell’aereo, si risparmiano notevolmente le emissioni di CO2. Infatti, il viaggio in treno genera solo 37 kg di CO2, meno di un quarto rispetto al volo (166 kg).

Mezzi di trasporto alternativi

A volte, tutto ciò di cui hai bisogno per una grande avventura è una semplice bicicletta. Ad esempio, se desideri esplorare le meraviglie e la cultura europea, puoi affrontare la sfida di attraversarla in bicicletta. Questo tipo di viaggio più lento ti permette di ammirare ogni dettaglio lungo il percorso e scoprire gemme nascoste che altrimenti non noteresti se viaggiassi in auto. Inoltre, incontrerai molte persone locali e immergerai te stesso nello spirito del luogo.

Ricorda che esistono opzioni sostenibili anche per i viaggi acquatici. Quando sei a Venezia, invece di utilizzare scooter o taxi convenzionali, opta per un romantico giro in gondola lungo i canali. Inoltre, al mare, invece di prendere barche per raggiungere spiagge nascoste, prova a utilizzare una canoa o un pedalò per un’esperienza più eco-friendly.

Sperimentare nuovi mezzi e modi per viaggi sostenibili

È comprensibile che vecchie abitudini siano difficili da cambiare e che abbiamo viaggiato in modo non sostenibile per molto tempo. Ma il turismo si basa sull’acquisizione di nuove esperienze. Prova alcuni di questi mezzi di trasporto sostenibili durante i tuoi viaggi e scoprirai che possono essere più appaganti rispetto ai modi di viaggiare convenzionali. Non solo avrai esperienze uniche, ma anche risparmierai e contribuirai a mantenere il nostro pianeta pulito per le generazioni future.

Perdere se stessi in un’avventura solitaria può sembrare allettante, ma se stai pianificando un viaggio su larga scala, considera di farlo con un amico. Oltre a condividere momenti indimenticabili e dividere le spese, viaggiare con gli amici è un’opzione più ecologica. Se tutti intraprendessimo lo stesso viaggio, ma in veicoli separati, le emissioni di gas sarebbero molto più pesanti.

Questi sono solo alcuni suggerimenti per viaggiare in modo più sostenibile. Ricorda che ogni piccola scelta conta e che ogni passo verso una modalità di viaggio più eco-friendly può fare una differenza significativa per l’ambiente.