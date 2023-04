Le città italiane più gettonate dai turisti: la nuova classifica

Archiviati i lockdown e le restrizioni dovuti alla pandemia che ha azzoppato turismo e consumi, l’Italia è pronta per affrontare un’estate 2023 che preannuncia già un boom di presenze. L’Italia è da sempre ai primi posti nelle classifiche dei paesi più visitati al mondo, ma quella che riportiamo oggi è una lista molto particolare.

Le città italiane più amate dagli stranieri

Preply è una app per l’apprendimento delle lingue. La piattaforma di e-learning ha stilato un report dal quale si evince quali sono le città italiane più apprezzate dai turisti. Non si tratta, dunque, del solito report che registra le presenze turistiche nelle varie città o i fatturati incassati. Si tratta invece di una lista delle città italiane che rispetto alle altre hanno riportato una maggiore percentuale di recensioni positive.

I turisti continuano a premiare l’Italia nonostante il previsto aumento della tassa di soggiorno. Vediamo dunque quali sono le città più apprezzate dai turisti procedendo con un conto alla rovescia.

Alla posizione numero 10 c’è Lecce. Il capoluogo salentino ha riportato 18.166 recensioni. Quelle positive sono il 91%.

Alla posizione numero 9 troviamo Milano, capitale italiana della moda, dello shopping e del lavoro, nonché la più europea fra le città del Bel Paese. Milano guadagna il nono posto con 204.011 recensioni, di cui positive al 91,4%.

Venezia, capoluogo del Veneto e meta romantica per eccellenza guadagna la posizione numero 8 con 227.437 recensioni, delle quali il 91,7% sono positive.

Bologna, città delle torri, guadagna la posizione numero 7 con 50.908 recensioni (quelle positive sono il 91,7%).

Torino, città della Mole antonelliana ed ex capitale, riporta 106.744 recensioni (di cui il 92% positive) e si piazza al sesto posto.

Roma riceve un numero enorme di recensioni: ben 446.194 di cui il 92,5% positive. A sorpresa la Città eterna non si aggiudica il primo posto ma si piazza alla posizione numero 5. Pesano probabilmente alcune criticità legate allo stato dei trasporti, da sempre tallone d’Achille della città, l’organizzazione dei servizi e la pulizia delle strade.

Firenze, città d’arte fra le più belle al mondo, si piazza alla posizione numero 4 forte di 290.910 recensioni (quelle positive sono il 93,2%).

Siamo sul podio: Napoli, città scrigno e capoluogo della Campania, guadagna la posizione numero 3. Il capoluogo partenopeo registra 125.026 mila recensioni (delle quali il 93,7% sono positive).

Andiamo in Sardegna per la posizione numero 2: Olbia riporta 1.100 recensioni. Davvero poche, se paragonate a quelle di altre città che riportano numeri a sei cifre. Poche ma buone, dal momento che le recensioni positive si assestano a quota 97%.

Sul gradino più alto del podio troviamo Matera, città dei sassi, con 2.161 recensioni e un gradimento che si attesta al 97,7%.

Se in Italia l’industria del turismo è definitivamente ripartita da Natale 2022 in poi, come detto e come dimostrano prenotazioni e previsioni sulle presenze, adesso la nuova sfida sarà trovare gli addetti: personale alberghiero, bagnini e addetti alla ristorazione.

Le 25 città italiane più amate dai turisti

La classifica totale di Preply riporta ben 100 città. Di seguito, per brevità, si riporta la top 25 delle città più apprezzate dai turisti secondo Preply (la percentuale di gradimento degli utenti viene indicata tra parentesi):

Matera (97.7% ) Olbia (97% ) Napoli (93.7% ) Firenze (93.2%) Roma (92.5%) Torino (92%) Bologna (91.7%) Venezia (91.7%) Milano (91.4%) Lecce (91.0%) Trani (90.6%) Padova (90.2%) Arezzo (89.9%) Modena (89.7%) Pistoia (89.6%) Siena (89.3%) Brescia (89.1%) Catania (89.1%) Lucca (89.1%) Perugia (89.0%) Trento (88.8%) Ercolano (88.8%) Trieste (88.7%) L’Aquila (88.5%) Taranto (88.2%)