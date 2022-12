Guida strategica alle app da scaricare quando si viaggia

Fonte: 123RF Silhouettes of Businessman and His suitcase Waiting for the plane at the airport. ravel and business airport concept.

Viaggi e tecnologia oramai vanno di pari passo. Avere un plan ben definito e strutturato è fondamentale per poter davvero staccare la spina e godersi l’avventura senza ulteriori stress. In questo ci vengono in aiuto molte applicazioni per avere sempre tutto a portata di mano e poter fare ricerche in modo facile e veloce. Ecco, dunque, quali cercare nell’Apple o Google Store prima di partire.

Compagnia aerea

Da quando esistono le app delle compagnie aeree è tutto più rapido. Qualsiasi informazione sul nostro volo, che si tratti di un ritardo, di una cancellazione o di uno spostamento, ci verrà comunicato direttamente sul nostro smartphone tramite notifiche push. Inoltre, avremo la carta d’imbarco direttamente nel sistema, in modo da non perderla mai di vista e averla comodamente disponibile in un click. Per comodità può anche essere inserita direttamente nel Wallet del cellulare.

Google Maps

Fondamentale nella vita quotidiana, ma anche per viaggi verso mete sconosciute. Che il percorso sia a piedi, in auto o con i mezzi di trasporto, Google Maps è una risorsa che permette di trovare la strada più veloce, con il minor traffico e di controllare itinerari diversi.

Visited

Questa è un’applicazione che permette di tenere traccia dei luoghi che abbiamo visitato. È semplice, intuitiva: mostra i vari stati sull’emisfero e basterà un “tap” per aprire la schermata relativa al paese che ci interessa. Un ottimo punto a favore è poter segnare in aggiunta i luoghi che vorremmo visitare in futuro.

Meteo

Da controllare prima di partire e da tenere monitorato durante i giorni di permanenza. Solo sapendo che tempo ci sarà sapremo cosa mettere in valigia e come organizzare in modo strategico il nostro soggiorno, magari puntando ad attività al chiuso nei giorni di pioggia e a esplorazioni all’aria aperta approfittando dei momenti di bel tempo.

Uber

Molto diffusa soprattutto all’estero. La comodità di Uber è sapere in anticipo quanto si spenderà per la tratta da percorrere e pagarla subito senza avere più pensieri. Inoltre, nella maggior parte dei casi, è possibile scegliere su quale macchina preferiamo viaggiare.

Around Me

Una piccola guida digitale in miniatura. Una volta geolocalizzati possiamo controllare tutto quello che c’è attorno a noi: dai servizi, ai ristoranti, fino alle attrazioni turistiche. È molto comodo per scoprire ciò che sta nei pressi del nostro punto di appoggio, che sia un hotel o una casa.

Evernote

Organizzazione è sempre la parola chiave quando si tratta di viaggi, ma spesso viene a mancare, soprattutto quando si cerca di svolgere tante attività nel minor tempo possibile. Evernote ci permette di tenere tutto sotto controllo: mail di conferma, biglietti, ricevute.

Un’altra funzione interessante riguarda le foto: possono essere scattate e direttamente salvate sull’app. Insomma, impossibile perdersi dei pezzi!

Lonely Planet

Un tempo si correva in libreria a comprare una guida il giorno prima della partenza per indirizzare al meglio le scelte di viaggio. Ora, invece, è tutto digitale. Basterà selezionare direttamente sull’applicazione il luogo di interesse e si potranno scaricare tutte le informazioni utili.

Minube

Stai per visitare un posto nuovo sia per te che per i tuoi conoscenti? Avere dei consigli da chi è già stato da quelle parti può essere davvero utile. Per questo ci viene in aiuto Minube, l’app che contiene opinioni, suggerimenti e chicche di turisti esperti. Ottima soprattutto se siete alla ricerca di qualche piccola perla inesplorata, non presente nelle canoniche guide turistiche.

Un ultimo consiglio pratico: avere sempre il cellulare carico in caso di emergenze. Portare con noi un powerbank si può rivelare davvero fondamentale.