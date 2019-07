Stop al canone Rai: presentata proposta M5S per abolirlo

editato in: da

Il Movimento 5 stelle vuole abolire il canone Rai. La proposta di legge sul tema è stata presentata al Senato da Gianluigi Paragone: “In attesa di fare una vera e propria riforma della Rai e del mercato pubblicitario, a partire dagli OTT, vogliamo aiutare le famiglie italiane abolendo il canone. Ovviamente – spiega Paragone – questo comporta l’inevitabile scelta di eliminare anche il tetto pubblicitario dando il via a una vera e propria concorrenza, che oggi non c’è, tra il servizio pubblico, Mediaset, La7 e tutti gli attori privati del mercato radiotelevisivo. Questo è lo spirito del disegno di legge che ho presentato in Senato”.

La prima firmataria del disegno di legge è la deputata M5S Maria Laura Paxia, che ha presentato la proposta in prima istanza alla Camera: “Lunedì ho trasmesso agli uffici della Camera la mia proposta di legge per l’abolizione del canone Rai. Non è nostra intenzione privatizzare la Rai, che continuerà ad essere un servizio pubblico”, sottolinea Paxia, che poi spiega: “La mia proposta modifica anche i limiti di affollamento pubblicitari, equiparandoli a quelli delle televisioni private. In questo modo la Rai potrebbe essere competitiva nel mercato, mantenendo sempre però la sua funzione pubblica. Con il taglio del canone – conclude Paxia – la Rai dovrà puntare sulla qualità del servizio e non potrà finanziare i maxi stipendi con i soldi pubblici”.

Non di abolizione, ma di riduzione aveva parlato il premier Di Maio a Bologna: “Presenteremo una proposta per ridurlo drasticamente. Abbiamo trovato una soluzione che ci consente di ridurre il canone Rai senza danneggiare la qualità del servizio pubblico, che comunque deve migliorare”.

Soddisfatta la Lega, che si congratula subito attraverso il capogruppo in commissione vigilanza Rai Massimiliano Capitanio per “l’allineamento del Movimento 5 Stelle alla battaglia storica della Lega. Lavoreremo insieme per la sua sostenibilità economica. L’operazione segue alla nostra risoluzione per il taglio dei compensi e per la razionalizzazione dei dirigenti”.