Scopri quando viene pagato il rimborso Irpef del 730/2026, le date per lavoratori e pensionati e i motivi che possono ritardare l'accredito

123RF Rimborso 730 fermo, tutti i controlli da fare se l’accredito non arriva

Con l’arrivo dell’estate iniziano gli accrediti dei rimborsi Irpef legati al modello 730/2026, attesi da lavoratori dipendenti e pensionati. Ma non esiste una data unica per tutti. I tempi di accredito variano in base a diversi fattori, tra cui la data di presentazione della dichiarazione, la presenza del sostituto d’imposta e l’eventuale attivazione di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quando arrivano i rimborsi 730

Per i lavoratori dipendenti, il rimborso viene accreditato direttamente in busta paga. La regola generale prevede che il pagamento avvenga nella prima retribuzione utile dopo la ricezione del modello 730-4 da parte del datore di lavoro. Questo significa che chi ha presentato il 730 entro fine maggio e ha un sostituto d’imposta attivo può ricevere il credito già a luglio.

Per i pensionati, invece, i tempi possono essere più lunghi. L’Inps eroga i soldi a partire dal secondo mese successivo alla ricezione dei dati. In pratica, i primi accrediti arrivano generalmente ad agosto.

Le tempistiche indicative sono le seguenti, salvo ritardi nella trasmissione dei dati o nei conguagli:

Dichiarazione entro fine maggio: luglio (lavoratori), agosto (pensionati);

Entro il 20 giugno: agosto (lavoratori), settembre (pensionati);

Entro il 15 luglio: settembre (lavoratori), ottobre (pensionati);

Entro il 31 agosto: ottobre (lavoratori), novembre (pensionati);

Invio a settembre: novembre (lavoratori), dicembre (pensionati).

Va però considerato che dalla seconda metà di luglio le procedure possono rallentare. Chi invia il modello tra fine luglio e agosto potrebbe quindi ricevere il rimborso solo in autunno.

Il ruolo del sostituto d’imposta

Un elemento decisivo è la presenza del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). Quando è presente, il rimborso avviene tramite conguaglio automatico in busta paga o nel cedolino.

Chi invece presenta il 730 senza sostituto d’imposta deve attendere il pagamento diretto dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi, i tempi si allungano sensibilmente e l’accredito può arrivare da dicembre in poi. In questo caso è fondamentale aver comunicato correttamente l’Iban.

Perché il rimborso può subire ritardi

Non sempre i tempi previsti vengono rispettati. Ci sono diverse situazioni che possono causare ritardi:

controlli preventivi;

modifiche rilevanti rispetto alla dichiarazione precompilata;

incongruenze nei dati;

ritardi o incapienza del sostituto d’imposta;

presenza di debiti fiscali.

In presenza di controlli, i tempi possono allungarsi fino alla fine dell’anno o addirittura oltre.

Cosa fare se il rimborso non arriva

Se non compare nei tempi previsti, è importante effettuare alcune verifiche prima di allarmarsi. I controlli principali da fare sono:

verificare la busta paga o il cedolino pensione, cercando la voce “conguaglio Irpef a credito”;

consultare l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;

accedere al cassetto fiscale, nella sezione “dichiarazioni fiscali”.

Per i pensionati, è necessario invece controllare il portale Inps.

Se dopo queste verifiche non emergono indicazioni utili, è consigliabile contattare i soggetti competenti:

datore di lavoro o ufficio paghe per chi ha un sostituto d’imposta;

Inps per i pensionati;

Agenzia delle Entrate, per chi non ha sostituto.

Le scadenze da ricordare

Il termine ultimo per presentare il modello 730/2026 è fissato al 30 settembre. Tuttavia, chi punta a ricevere il rimborso in tempi rapidi deve muoversi con anticipo.

In particolare, la finestra tra fine giugno e metà luglio rappresenta l’ultima occasione per ottenere l’accredito durante l’estate. Dopo questa fase, le tempistiche si allungano e i pagamenti slittano ai mesi autunnali.

In ogni caso, una volta inviata la dichiarazione, Caf o professionista devono consegnare entro pochi giorni il prospetto di liquidazione (modello 730-3), documento chiave per conoscere l’importo del rimborso e monitorarne l’erogazione.