Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock A quali sanzioni si va incontro in caso di dichiarazione infedele

Il sistema fiscale italiano ha recentemente subito una delle riforme più profonde degli ultimi decenni per quanto riguarda il regime sanzionatorio. Con l’entrata in vigore del Dlgs. n. 87/2024, attuativo della delega fiscale, il legislatore ha riscritto le regole del gioco per chi commette errori o omissioni nelle denunce dei redditi. Le novità toccano da vicino milioni di contribuenti che ogni anno utilizzano il Modello 730 per regolarizzare la propria posizione con l’Erario.

L’obiettivo della riforma è chiaro: passare da un sistema punitivo e spesso sproporzionato a uno basato sulla proporzionalità e sulla certezza del diritto, riducendo le sanzioni amministrative e favorendo l’istituto del ravvedimento operoso. Vediamo, quindi, cosa si intende oggi per dichiarazione redditi infedele, quali sono le nuove sanzioni applicabili e come rimediare agli errori commessi nel Modello 730/2026.

Dichiarazione redditi infedele: che cos’è

Si configura una dichiarazione redditi infedele quando il contribuente presenta una dichiarazione (Modello 730 o Redditi Pf) in cui l’imposta netta dovuta risulta inferiore a quella reale, oppure il credito d’imposta indicato è superiore a quello effettivamente spettante.

Le fattispecie più comuni che portano a questa violazione riguardano:

l’omessa indicazione di una o più fonti di reddito (ad esempio, canoni di locazione non dichiarati o redditi da lavoro autonomo occasionale);

l’indicazione di detrazioni o deduzioni non spettanti (spese mediche gonfiate, bonus edilizi privi di requisiti, carichi di famiglia errati);

l’errata indicazione di ritenute d’acconto.

Sanzioni: cosa è cambiato dal 1° settembre 2024

La vera rivoluzione riguarda l’entità delle multe. Fino ad agosto 2024, la sanzione per l’infedeltà dichiarativa era compresa in una forchetta tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta. Questo sistema creava incertezza e costi spesso insostenibili per piccoli errori.

La sanzione proporzionale al 70%

Con la nuova riforma, la sanzione per dichiarazione redditi infedele diventa fissa e scende al 70% dell’imposta non versata. Viene eliminato il limite massimo del 180%, garantendo che la sanzione non superi mai l’ammontare del debito d’imposta originario. È previsto comunque un minimo edittale di 150 euro.

Riduzione per lieve entità

Se l’errore è di modesta entità, il Fisco è ora più indulgente. Qualora la maggiore imposta accertata sia inferiore al 3% di quella dichiarata (e comunque non superiore a 30.000 euro), la sanzione del 70% può essere ridotta di un terzo, scendendo di fatto intorno al 46%.

La dichiarazione integrativa e il bonus del 50%

Una delle novità più interessanti per chi utilizza il Modello 730 riguarda la volontà di correggere l’errore prima che arrivi un accertamento. Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni, la sanzione base su cui calcolare il ravvedimento operoso non è più il 70%, ma scende al 50%. Questo incentiva fortemente la trasparenza spontanea.

Modello 730: gli errori più frequenti e le sanzioni specifiche

Il Modello 730 è il pilastro del fisco per dipendenti e pensionati. Nonostante il successo del precompilato, il rischio di inviare una dichiarazione infedele rimane alto. Ecco gli errori in cui sin può incappare più di frequente:

redditi diversi e fabbricati , che spesso si dimentica di aggiungere, soprattutto se sono dei redditi percepiti all’estero o dei canoni di locazione per brevi periodi (Airbnb e simili). In questi casi, la sanzione del 70% si applica sulla differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente percepito.

, che spesso si dimentica di aggiungere, soprattutto se sono dei redditi percepiti all’estero o dei canoni di locazione per brevi periodi (Airbnb e simili). In questi casi, la sanzione del 70% si applica sulla differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente percepito. per le detrazioni e i bonus edilizi, a trarre in inganno è la giungla normativa delle agevolazioni per la casa. Inserire nel Modello 730 una quota di detrazione senza avere tutta la documentazione tecnica necessaria espone al rischio di infedeltà. Se il credito viene considerato inesistente (ovvero privo di presupposti minimi), le sanzioni restano più elevate per scoraggiare le frodi.

Tabella di confronto sanzioni (vecchio vs nuovo regime)

Tipo di violazione Vecchia sanzione Nuova sanzione (post 01/09/2024) Infedeltà ordinaria 90% – 180% 70% Errore lieve entità Nessuna riduzione specifica Riduzione di 1/3 del minimo Omessa dichiarazione 120% – 240% 120% (fissa) Omesso versamento 30% 25%

Responsabilità professionale e controlli automatizzati: chi paga l’errore?

Un aspetto che merita particolare attenzione, nella nuova disciplina della dichiarazione redditi infedele, è il ruolo dei Car e dei professionisti abilitati. Con la riforma, la catena della responsabilità diventa più definita: se l’errore nel Modello 730 deriva da un visto di conformità infedele apposto dal consulente su dati forniti correttamente dal contribuente, la sanzione amministrativa ricade sul professionista, lasciando al cittadino solo l’onere di versare la maggiore imposta e i relativi interessi. Questa distinzione è fondamentale per tutelare chi si affida a esperti per la gestione della propria fiscalità.

Inoltre, è bene ricordare l’impatto dei controlli automatizzati (ex articolo 36-bis del Dpr 600/73). Molte irregolarità vengono oggi rilevate tramite algoritmi che incrociano i dati delle spese sanitarie e degli oneri deducibili comunicati dai terzi, come farmacie e banche. Se il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità, la sanzione per l’omesso versamento scende dal 30% al 25% secondo le nuove soglie, e può essere ulteriormente ridotta a un terzo se il pagamento avviene entro 30 giorni. Questo meccanismo di compliance agevolata mira a ridurre il contenzioso, offrendo una via d’uscita meno onerosa per il contribuente distratto.

Come rimediare: il ravvedimento operoso post-riforma

Se un contribuente si accorge di aver commesso un errore nel suo Modello 730, non tutto è perduto. Il ravvedimento operoso consente di sanare la dichiarazione redditi infedele pagando sanzioni ridotte, a patto di intervenire prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.

Grazie alla riduzione della sanzione base al 50% per chi corregge con l’integrativa, il calcolo diventa estremamente vantaggioso:

entro 90 giorni, si paga 1/9 del 50% (circa il 5,55% di sanzione).

(circa il 5,55% di sanzione). entro 1 anno, si paga 1/8 del 50% (circa il 6,25%).

(circa il 6,25%). entro 2 anni, si paga 1/7 del 50% (circa il 7,14%).

A queste cifre vanno aggiunti gli interessi legali, che maturano giorno per giorno dal termine originario di scadenza del versamento fino al giorno del pagamento effettivo.

Il principio del favor rei

Un punto fondamentale della riforma riguarda l’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli. Secondo il principio del favor rei, se le nuove norme prevedono una sanzione inferiore rispetto a quella vigente al momento della violazione, si applica la nuova sanzione, a meno che l’atto di contestazione non sia già diventato definitivo. Questo significa che molti contribuenti potrebbero beneficiare degli sconti anche per errori commessi in passato, se non ancora formalmente chiusi con l’Agenzia delle Entrate.