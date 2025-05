Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Fonte: iStock Come si corregge il Modello 730 sbagliato già inviato?

È possibile correggere un errore dopo aver inviato il Modello 730/2025? Quali sono le conseguenze di un dato sbagliato inserito all’interno della dichiarazione dei redditi? A tutto c’è un rimedio: l’importante è non trascurare il problema. Dimenticarsi di apportare le dovute correzioni sarebbe una mancanza più grave dell’errore stesso.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti che hanno commesso degli errori alcune soluzioni per correggerli. Ma è bene agire sempre velocemente e non far passare troppo tempo da quando ci si accorge di aver sbagliato.

Come funziona il Modello 730/2025 rettificativo

Non sempre è il contribuente a sbagliare nella compilazione del Modello 730/2025: i problemi possono sorgere anche quando ci si appoggia a dei professionisti. Refusi, errori di battitura o incomprensioni tra il soggetto che deve presentare la dichiarazione dei redditi e il professionista che lo segue sono all’ordine del giorno.

Ma cosa bisogna fare nel caso in cui ci si dovesse accorgere che il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ha commesso un errore? È importante comunicarglielo il prima possibile, in modo che possa elaborare il Modello 730/2025 rettificativo, all’interno del quale riporterà tutte le correzioni del caso.

Come fare se mancano dei dati

In una situazione leggermente differente si ritrova il contribuente che, in un secondo momento, si accorge di non aver fornito tutti gli elementi che devono essere inseriti all’interno della dichiarazione dei redditi. In questo caso le modalità per integrare il Modello 730/2025 sono differenti a seconda che le modifiche possano portare ad una situazione a lui più favorevole.

Nel caso in cui siano presenti il quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L – non importa se siano stati utilizzati all’interno del Modello 730/2025 originario o in quello integrativo – l’aggiornamento della dichiarazione dei redditi deve necessariamente arrivare attraverso il Modello Redditi PF 2025, anche se le eventuali modifiche dovessero riguardare dei dati che sono contenuti all’interno di altri quadri.

Sempre che gli aggiornamenti da presentare non si riferiscano esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta: in questo caso deve essere utilizzato il Modello 730/2025 integrativo di tipo 2.

Correzioni a favore del contribuente

Il contribuente può presentare un nuovo Modello 730/2025 completo o il Modello Redditi PF 2025 nel caso in cui si dovesse accorgere di non aver fornito tutti i dati da inserire all’interno della dichiarazione dei redditi e la rettifica o l’integrazione dovessero determinare le seguenti situazioni:

un maggiore credito;

un minore debito, perché non sono stati indicati degli oneri nel Modello 730/2025 originario;

un’imposta uguale a quella che è stata determinata originariamente.

Nuovo Modello 730/2025 completo

Entro il 25 ottobre 2025 il contribuente ha la possibilità di presentare un nuovo Modello 730/2025 completo in tutte le sue parti. Dovrà indicare il codice 1 nella casella 730 integrativo che troverà direttamente nel frontespizio.

Per presentare questa documentazione il diretto interessato deve obbligatoriamente chiedere il supporto a un Caf o a un professionista abilitato. Anche quando abbia già presentato in precedenza la documentazione fiscale, il contribuente la dovrà produrre nuovamente tutta, in modo che chi segue la pratica possa effettuare il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.

Nel caso in cui l’assistenza sul Modello 730/2025 originario dovesse essere stata presentata dal sostituto d’imposta, al Caf o al professionista abilitato deve essere esibita nuovamente tutta la documentazione.

Il Modello Redditi PF

La seconda soluzione che i contribuenti possono adottare è quella di presentare il Modello redditi Pf 2025, utilizzando l’eventuale differenza a credito d’imposta e chiedendone il rimborso.

Questa operazione deve essere effettuata:

entro il 15 ottobre 2025 – e viene considerata correttiva nei termini;

entro il termine previsto per la presentazione del Modello Redditi PF 2026 – e in questo caso siamo davanti a una dichiarazione integrativa ;

; entro il 31 dicembre del quinto anno successivo entro il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Eventuali importi a credito, nell’ultimo caso, possono essere utilizzati in compensazione per effettuare il pagamento dei debiti che sono stati maturati a partire dal periodo d’imposta successivo rispetto al momento in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Modifica dei dati del sostituto d’imposta

Casistica un po’ particolare è quella relativa ai dati che permettono di identificare il sostituto d’imposta che dovrebbe effettuare il conguaglio delle imposte. Il contribuente potrebbe accorgersi di averli forniti in maniera errata. In questo caso è possibile presentare, entro il 25 ottobre 2025, un nuovo Modello 730/2025 per correggere questi dati.

Nel momento in cui si viene a configurare questo caso, il contribuente deve indicare il codice 2 all’interno della casella 730 integrativo che trova nel frontespizio. All’interno della nuova dichiarazione dei redditi devono essere contenute le stesse ed identiche informazioni che si trovano nel Modello 730/2025 ordinario, con l’eccezione di quelle che sono contenute nel riquadro Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

Modifica del sostituto d’imposta e di altri dati

Nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di non aver fornito tutti i dati del sostituto d’imposta e di non aver fornito tutti gli elementi necessari per la dichiarazione – e la rettifica determina un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta uguale a quella originaria – deve presentare entro il 25 ottobre un nuovo Modello 730/2025 per integrare o correggere i vari dati.

In questo caso è necessario indicare il codice 3 nella relativa casella 730 integrativo che si trova nel frontespizio.

Correzioni a favore dell’Agenzia delle Entrate

Se i dati che il contribuente non ha fornito determinano un minor credito o un maggior debito è necessario utilizzare il Modello Redditi PF 2025, che deve essere presentato: