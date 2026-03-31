Costo benzina in aumento: quando diventa un reato?

L’aumento eccessivo dei prezzi della benzina può diventare reato? Può darsi. L’instabilità in Medio Oriente spinge i prezzi del carburante, ma non tutto è questione di mercato. Spesso assistiamo al fenomeno “rocket and feather”: i prezzi salgono veloci come un razzo e scendono leggeri, come una piuma.
In questo caso, l’aumento è illegale se frutto di manovre speculative artificiali. L’art. 501-bis del Codice penale punisce infatti con la reclusione fino a 3 anni chiunque provochi rincari fraudolenti o riduce la disponibilità del bene.
Cosa fare, dunque, se si sospetta un aumento anomalo? Basta monitorare i prezzi su “Osservaprezzi carburanti” e, in caso di anomalie, segnalare subito il caso alla Guardia di Finanza o all’Antitrust.