L’AI mette a rischio 1 posto su 3, tagli già partiti

L’intelligenza artificiale prende piede e investe come uno tsunami il mondo del lavoro e la società nel suo complesso. Gli ottimisti esultano pensando a nuove infinite possibilità e i pessimisti tremano pensando ai lavoratori che rischieranno di venire sostituiti da un algoritmo. Mentre all’estero sono già cominciati i tagli, in Italia viene fatta la lista dei lavoratori che potrebbero restare a spasso.

Intelligenza artificiale e lavoro a rischio

Uno studio dell’Università di Trento spiega che nei prossimi 15 anni saranno milioni in Italia i lavoratori e le lavoratrici a rischio di sostituzione tecnologica: 3,87 milioni (pari al 18% del totale) per quanto riguarda le singole mansioni e addirittura 7,12 milioni (33%) se si considerano le professioni automatizzabili nella loro interezza.

Ma non si tratta dell’unico studio al riguardo: un allarme viene anche dall’elaborazione “Intelligenza artificiale e rischio automazione: impatto su lavoro e imprese” pubblicata da Confartigianato. Il report esamina la situazione europea e prende a riferimento le professioni ad alta esposizione all’impatto dell’intelligenza artificiale. In Italia viene stimato che si tratti di 8.366.000 occupati, pari al 36,2% del totale, una quota inferiore di 3,2 punti percentuali rispetto alla media europea.

Intelligenza artificiale e perdita posti di lavoro: il rischio in Europa

Nel confronto internazionale, è il Lussemburgo ad avere la quota di occupati più esposta (59,4%), mentre la minima esposizione si registra in Romania (25,8%). I tre Paesi europei più spesso utilizzati dagli italiani come pietra di paragone, ovvero Germania, Francia e Spagna, registrano un’esposizione rispettivamente del 43%, del 41,4% e del 35,2%. La media dei 27 Paesi dell’Unione europea si assesta sul 39,5%. Qui sotto la classifica europea che mostra una previsione sulla quota di posti di lavoro travolti dall’intelligenza artificiale:

Lussemburgo – 59,4% Belgio – 48,4% Svezia – 48% Paesi Bassi – 46,8% Malta – 45,5% Germania – 43% Estonia – 42,7% Irlanda – 42,1% Slovenia – 41,7% Cipro – 41,5% Portogallo – 41,5% Francia – 41,4% Lettonia – 41,2% Lituania – 41,1% Danimarca – 40,2% Austria – 39,3% Finlandia – 37,7% Polonia – 37,4% Ungheria – 37,3% Italia – 36,2% Repubblica Ceca – 35,9% Spagna – 35,2% Slovacchia – 34,7% Grecia – 34,6% Croazia – 34,2% Bulgaria – 30.8% Romania – 25,8%

Intelligenza artificiale: licenziamenti già in atto

La valanga è già partita e alcune importanti aziende stanno già pensando di sforbiciare il personale o hanno addirittura già messo in atto i tagli. Ad esempio il colosso tecnologico IBM ha intenzione di sostituire il 30% dei ruoli di back-office con l’intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni. Quantificando si tratta di mandare a casa 7.800 lavoratori. Bild, il più famoso giornale tedesco, ha deciso di liquidare 200 persone. Le figure di caporedattore, redattore, correttore di bozze, segreteria e photo editing saranno sostituite dall’intelligenza artificiale. Delle 18 attuali redazioni regionali Bild ne manterrà solo 12.

Il celeberrimo tecno-guru Marco Camisani Calzolari che da 30 anni si occupa di internet e nuove tecnologie, in una puntata di Striscia la Notizia del 16 gennaio 2023 spiegava che fra le occupazioni a maggiore rischio ci sono quelle di conducenti di autobus, autisti di camion, lavori amministrativi, operatori di call center, traduttori, aiuto cuoco e copywriter.

Le professioni che non saranno spazzate via dovranno comunque adeguarsi al nuovo corso. L’intelligenza artificiale ha già cambiato il marketing, ad esempio. Così come il mercato dell’intrattenimento per adulti.