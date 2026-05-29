BTP Italia Sì: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo titolo indicizzato all’inflazione

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MEF Il nuovo titolo del Tesoro indicizzato all'inflazione e riservato ai risparmiatori

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le caratteristiche del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione italiana destinato esclusivamente al mercato retail, la cui prima emissione è prevista per giugno 2026 con una durata di cinque anni.

Struttura cedolare e indicizzazione all’inflazione

Il titolo presenta una struttura cedolare semplificata rispetto al tradizionale BTP Italia. La cedola semestrale è calcolata come somma di due sole componenti applicate al capitale nominale sottoscritto: una Componente Fissa, pari alla metà del tasso cedolare annuo e garantita anche in caso di deflazione, e una Componente Inflazione, determinata sulla base dell’inflazione maturata nel semestre di riferimento e rilevata dall’Indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi. La rivalutazione legata all’inflazione è incorporata direttamente nella cedola e non comporta rivalutazione del capitale, che viene rimborsato a scadenza in un’unica soluzione al valore nominale non rivalutato.

Il tasso cedolare annuo minimo garantito sarà comunicato dal Tesoro prima dell’apertura del collocamento, in base alle condizioni di mercato. Al termine del periodo di sottoscrizione sarà reso noto il tasso definitivo, che non potrà essere inferiore al minimo garantito. In caso di deflazione, la sola Componente Fissa resta dovuta.

Premio finale extra

Elemento distintivo del nuovo strumento è il premio finale extra, riconosciuto esclusivamente a chi acquista i titoli durante il periodo di collocamento e li detiene fino alla scadenza. Per la prima emissione il premio sarà pari allo 0,6%, calcolato sull’importo nominale acquistato non rivalutato. Il diritto al premio si conserva in caso di successione mortis causa, mentre decade in caso di donazione, vendita anticipata o operazioni di prestito titoli. Anche agli intermediari il MEF riconoscerà una commissione di collocamento pari allo 0,6% dell’ammontare nominale complessivo raccolto.

Modalità di collocamento

Il collocamento avverrà attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana – Euronext, secondo una procedura tipica del mercato primario eseguita su infrastruttura del secondario. Il periodo di collocamento è articolato in cinque giornate, salvo chiusura anticipata che il MEF si riserva di disporre dandone comunicazione al mercato. Il prezzo è fissato alla pari, mentre il tasso cedolare annuo definitivo viene determinato nell’ultimo giorno di collocamento. Chi acquista durante il periodo di collocamento ha la certezza di aggiudicarsi il quantitativo richiesto.

Soggetti ammessi alla sottoscrizione

Alla sottoscrizione possono partecipare esclusivamente i risparmiatori individuali e affini: persone fisiche, soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali), società di gestione, intermediari autorizzati e società fiduciarie che operano per conto di tali categorie. Gli investitori istituzionali potranno acquistare il titolo solo sul mercato secondario, dopo il collocamento, senza diritto al premio finale.

L’offerta non è rivolta a soggetti che si trovino negli Stati Uniti, indipendentemente da nazionalità o residenza. Possono invece partecipare i cittadini americani residenti in Italia e, in linea generale, gli investitori esteri non statunitensi, fatte salve le restrizioni alla vendita previste dalle rispettive legislazioni nazionali.

Lotto minimo, fiscalità e trattamento ISEE

Il lotto minimo è pari a 1.000 euro, con ordini per multipli di tale importo. Non sono previste commissioni bancarie a carico degli investitori per l’acquisto all’emissione. La tassazione sui redditi di capitale e diversi è agevolata al 12,5% e i titoli non sono soggetti all’imposta di successione. L’ammontare investito è inoltre escluso dal calcolo dell’indicatore ISEE, insieme agli altri titoli di Stato e prodotti del Risparmio Postale, fino a un limite complessivo di 50.000 euro.

Dove e come si potrà acquistare

Il titolo sarà sottoscrivibile presso banche e uffici postali, anche tramite home banking abilitato al trading online. Informazioni ufficiali sono disponibili sul sito del MEF e all’indirizzo di posta elettronica btpretail@mef.gov.it.