Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con il pass DiscoverEu migliaia di giovani avranno la possibilità di viaggiare in Europa gratis

Per festeggiare i 40 anni di Schengen, l’Unione Europea dà la possibilità a migliaia di giovani appena maggiorenni di viaggiare gratis su rotaia per i Paesi comunitari, e non solo.

I pass per l’Interrail consentono di prendere tutti i treni che servono per muoversi all’interno della macro Regione e vivere un’esperienza di mobilità internazionale senza pensare ai costi del trasporto.

Cos’è DiscoverEu

Il progetto Erasmus+, che rende possibile l’iniziativa, prende il nome da Erasmo da Rotterdam, uno dei filosofi che nel Rinascimento ebbe il coraggio di immaginare un’Europa fondata sull’unione e la cooperazione internazionale, invece che sul conflitto e l’antagonismo.

Inizialmente gli scambi interculturali avvenivano quasi esclusivamente in ambito universitario e accademico, ma lentamente il piano di intervento si è allargato. DiscoverEu è una delle azioni del programma pensata per avvicinare i più giovani alla cultura e ai valori dell’Unione attraverso il viaggio.

L’obiettivo è permettere a neo-diciottenni di scoprire nuovi Paesi, incontrare coetanei e sviluppare competenze personali e sociali. Oltre a un biglietto di viaggio, i vincitori possono accedere a una carta sconti per attività culturali, alloggi, trasporti locali e servizi vari, rendendo l’esperienza ancora più accessibile.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per poter accedere a DiscoverEu è necessario rispettare alcuni requisiti precisi. In particolare bisogna:

essere nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008;

essere cittadini o residenti in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Stati associati al programma Erasmus+;

compilare la domanda online sul Portale europeo per i giovani;

rispondere a un breve quiz di selezione.

Il quiz serve a stilare una graduatoria in caso di candidature superiori ai posti disponibili. È possibile partecipare anche in gruppo, fino a un massimo di 5 persone, ma ogni candidato viene valutato singolarmente.

Il pass è gratuito ma ci sono dei limiti da rispettare

Il cuore dell’iniziativa è il pass di viaggio gratuito. I giovani selezionati possono utilizzare questo pass per esplorare l’Europa in modo flessibile.

Nell’organizzazione del viaggio, i vincitori dovranno tenere conto di alcune condizioni:

il viaggio può durare fino a un massimo di 30 giorni complessivi;

il pass consente di viaggiare per un massimo di 7 giorni effettivi;

il periodo di utilizzo va dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2027.

Il treno è il mezzo principale previsto dal programma, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dell’Unione europea. Tuttavia, per alcune destinazioni, come isole o aree remote, possono essere inclusi anche altri mezzi di trasporto, come autobus, traghetti o aerei.

Cosa è incluso nel pass DiscoverEu

DiscoverEu non si limita al solo viaggio in treno. I partecipanti possono beneficiare di diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui:

una carta sconti per musei, eventi culturali e attività;

riduzioni su alloggi e trasporti locali;

supporto dedicato per partecipanti con disabilità o esigenze specifiche;

accesso a una community di viaggiatori DiscoverEu.

Inoltre, saranno incluse nel pass alcun alcune mete non facente parti dell’area Schengen come:

Turchia;

Serbia;

Islanda;

Macedonia del Nord;

Norvegia;

Liechtestein.

Quando scade il termine per fare domanda

Il termine per la chiusura del bando è il 22 aprile 2026 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles). Dopo tale data, le candidature vengono valutate e i risultati sono comunicati entro l’inizio dell’estate. I selezionati potranno quindi pianificare il proprio viaggio nei mesi successivi.

Bisogna tener presente che a ottobre si aprirà una seconda selezione, dunque non è detto che chi non riesce ad aggiudicarsi il biglietto durante questa primavera non possa farlo in autunno.

Quanti sono i biglietti disponibili

Per la tornata 2026 sono previsti circa 40.000 biglietti gratuiti, distribuiti tra i vari Paesi partecipanti in base alla popolazione. L’Italia, con i suoi 10.000 biglietti, risulta tra gli Stati con il numero più alto di beneficiari.

Il budget complessivo supera i 20 milioni di euro, confermando l’importanza strategica del progetto all’interno delle politiche europee per i giovani.

Dove trovare il bando e come candidarsi

Per partecipare è necessario compilare la domanda online attraverso il Portale europeo per i giovani, nella sezione dedicata a DiscoverEu.

La procedura è interamente digitale e richiede pochi passaggi, ma è importante rispettare le scadenze e inserire correttamente tutti i dati richiesti.

Vista l’elevata partecipazione, è consigliabile candidarsi con anticipo e prepararsi al quiz di selezione, che può fare la differenza nell’assegnazione dei pass.