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123RF L'assegno divorzile risponde a principi di solidarietà, non di assistenzialismo perpetuo. La Cassazione

Il diritto all’assegno divorzile non è automatico né definitivo. Dopo la fine del matrimonio, l’ex coniuge che riceve un contributo economico deve attivarsi concretamente per raggiungere una sua autonomia lavorativa e reddituale. E se rifiuta senza valide ragioni una concreta opportunità occupazionale, può perdere il diritto alla periodica somma di denaro.

È questo, in sostanza, il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 15650/2026, che affronta il delicato rapporto tra solidarietà post-coniugale e principio di autoresponsabilità economica.

La richiesta di revoca dell’assegno divorzile e l’esito dei primi due gradi di giudizio

Il contenzioso risolto dai giudici di piazza Cavour era insorto dall’iniziativa di un ex marito, che aveva chiesto la modifica delle condizioni economiche stabilite col divorzio. L’uomo domandava la revoca dell’assegno divorzile versato all’ex moglie perché quest’ultima — ancora giovane, in buona salute e pienamente idonea al lavoro — sarebbe rimasta volutamente inattiva, oppure avrebbe svolto attività lavorative in nero. A sostegno della sua richiesta, aveva prodotto anche una testimonianza a cui la donna avrebbe rifiutato una proposta di lavoro da circa 700 euro mensili.

Sia in primo grado che in appello, l’esito gli è stato favorevole: sì alla revoca dell’assegno. La disputa è poi proseguita in Cassazione per il ricorso dell’ex moglie, che si è così difesa:

il rifiuto di una proposta lavorativa non rappresentava un “fatto sopravvenuto” sufficiente a giustificare la revisione dell’assegno;

la sua situazione economica non era concretamente migliorata e continuava a essere disoccupata;

il divario economico con l’ex marito restava consistente;

la funzione assistenziale e compensativa dell’assegno divorzile (per cui conta anche la convivenza prematrimoniale) non era stata adeguatamente considerata.

Anche qui però la bocciatura è stata netta. La Suprema Corte ha respinto il suo ricorso.

Quando può essere modificato o revocato l’assegno

La Cassazione ha colto l’occasione per ricordare che l’art. 9 della legge sul divorzio consente di modificare condizioni e accordi economici fissati in precedenza, quando sopraggiungono “giustificati motivi“. Tradizionalmente, sono cambiamenti delle condizioni patrimoniali o reddituali degli ex coniugi: perdita del lavoro, pensionamento, aumento o diminuzione del reddito, nuove esigenze familiari.

Tra i fatti nuovi e successivi — ricorda la giurisprudenza — c’è anche il rifiuto ingiustificato di un impiego concreto e retribuito. Quindi anche il comportamento dell’ex coniuge può avere importanza decisiva sulla rivalutazione delle condizioni economiche. E attenzione perché non è necessario che il beneficiario abbia già iniziato a percepire uno stipendio. Basta la concreta possibilità di raggiungere l’autosufficienza economica.

Il principio di autoresponsabilità

La solidarietà economica tra ex coniugi non può trasformarsi in una rendita permanente a favore di chi rimane inattivo, senza valide giustificazioni. La Cassazione spiega che:

l’assegno continua ad avere una funzione assistenziale, perequativa e compensativa rispetto ai sacrifici sostenuti durante il matrimonio;

ma questa funzione deve essere bilanciata con il dovere del beneficiario di impegnarsi concretamente per rendersi economicamente autonomo.

In breve: chi riceve l’assegno (che vale anche per le unioni civili) non può limitarsi ad attendere passivamente il sostegno economico dell’ex partner, non facendo nulla e non impegnandosi per non dipendere più dal denaro versato da altri.

Perché il rifiuto del lavoro è stato considerato decisivo

Nella vicenda sono state le circostanze concrete a fare la differenza, ossia:

la giovane età dell’ex (circa 39 anni), il suo buon stato di salute e l’assenza di patologie invalidanti;

la concreta capacità lavorativa abbinata al rifiuto di una proposta lavorativa concreta e retribuita;

la mancata produzione della documentazione reddituale richiesta dal giudice.

Non solo. Secondo la magistratura, il rifiuto di un impiego da circa 700 euro mensili costituiva un elemento decisivo e capace di incidere in prospettiva sulle condizioni economiche della donna. Inoltre l’ex moglie non aveva fornito prove convincenti di ostacoli reali all’attività lavorativa.

La ricorrente aveva sostenuto che gli orari dell’offerta fossero incompatibili con le esigenze familiari e con la gestione dei figli. I giudici, però, hanno osservato che la prole era ormai adolescente e non più bisognosa di assistenza continua. Per questo motivo, l’accudimento non veniva considerato incompatibile con l’occupazione.

Il ruolo delle prove nel processo

La sentenza affronta anche l’importante tema della valutazione delle prove. La donna contestava la credibilità della testimone che aveva riferito del rifiuto dell’offerta lavorativa, affermando che il racconto fosse illogico e contraddittorio.

La Corte ha però dichiarato queste censure inammissibili. Lo ha fatto ricordando che, per legge, non può rivalutare i fatti e le prove già esaminati dai giudici di merito. La valutazione dell’attendibilità dei testimoni spetta infatti a tribunale e corte d’appello. La Suprema Corte può intervenire solo in presenza di errori giuridici o motivazioni manifestamente illogiche.

Ma nel caso concreto i giudici di merito avevano fornito una motivazione ritenuta adeguata e coerente.

Il valore della trasparenza reddituale

Un altro elemento che ha inciso negativamente sulla posizione della ricorrente è stata la mancata produzione della documentazione reddituale, richiesta dalla magistratura.

La corte territoriale aveva evidenziato che la donna si era limitata ad affermare di percepire circa 430 euro mensili tra assegno e sussidi statali, senza depositare prove complete sulla sua situazione economica. Ma, nel contenzioso familiare, la trasparenza patrimoniale e reddituale assume un’importanza chiave. Chi chiede o difende un assegno divorzile deve dimostrare in modo preciso la sua reale condizione economica. Se non lo fa, rischia concretamente di perderlo come in questo caso.

Che cosa cambia

Le pronunce in materia di separazioni sono frequentissime e molto importanti, come ad esempio quella sul mutuo cointestato. La sentenza 15650/2026 della Cassazione è destinata ad avere un impatto rilevante nei futuri giudizi di revisione dell’assegno divorzile. Negli ultimi anni, infatti, la giurisprudenza ha rafforzato il principio secondo cui il sostegno economico post-coniugale non può prescindere dall’impegno concreto dell’ex coniuge beneficiario, nel cercare lavoro e raggiungere l’autonomia economica.

Il messaggio è chiaro: l’assegno divorzile tutela chi si trova in una reale difficoltà economica, non chi rifiuta volontariamente occasioni lavorative compatibili con le proprie capacità. Solidarietà sì, ma non assistenzialismo perpetuo.

Naturalmente ogni situazione va valutata caso per caso, considerando età, salute, formazione professionale, durata del matrimonio, sacrifici lavorativi sostenuti durante la vita coniugale e concrete possibilità occupazionali.

Quando però emerge un’inerzia lavorativa ingiustificata, il diritto all’assegno può venir meno. Chi versa il contributo potrà chiedere la revoca o la riduzione dimostrando che l’ex coniuge ha concrete possibilità lavorative, ha rifiutato offerte senza valido motivo oppure non cerca realmente un’occupazione.

Allo stesso tempo, chi riceve l’assegno dovrà provare di cercare attivamente lavoro, di non aver rifiutato opportunità compatibili con le proprie condizioni e di trovarsi in una difficoltà economica non dipendente da una scelta personale. La solidarietà post-matrimoniale continua quindi a esistere, ma non può trasformarsi in una tutela automatica e permanente scollegata dal dovere di costruire la propria indipendenza economica.