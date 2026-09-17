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Siete studenti universitari fuori sede o pagate l’affitto a vostro figlio che studia lontano da casa? Sappiate che potete recuperare fino a 500 euro all’anno: per gli studenti universitari fuori sede è infatti prevista una detrazione del 19% sull’affitto, calcolata su una spesa massima di 2.633 euro all’anno.

Ma attenzione ai requisiti: l’università deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza dello studente, ad almeno 100 chilometri di distanza e in una provincia diversa.

Se invece lo studente è fiscalmente a carico dei genitori, la detrazione spetta a chi sostiene la spesa, quindi al genitore che paga l’affitto. Vale sia per l’affitto di una casa sia per una singola stanza, purché il contratto sia regolarmente registrato.