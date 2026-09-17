Siete studenti universitari fuori sede o pagate l’affitto a vostro figlio che studia lontano da casa? Sappiate che potete recuperare fino a 500 euro all’anno: per gli studenti universitari fuori sede è infatti prevista una detrazione del 19% sull’affitto, calcolata su una spesa massima di 2.633 euro all’anno.
Ma attenzione ai requisiti: l’università deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza dello studente, ad almeno 100 chilometri di distanza e in una provincia diversa.
Se invece lo studente è fiscalmente a carico dei genitori, la detrazione spetta a chi sostiene la spesa, quindi al genitore che paga l’affitto. Vale sia per l’affitto di una casa sia per una singola stanza, purché il contratto sia regolarmente registrato.
Studenti fuori sede? Potete recuperare fino a 500 euro di affitto
Siete studenti universitari fuori sede o pagate l’affitto a vostro figlio che studia lontano da casa? Sappiate che potete recuperare fino a 500 euro all’anno: per gli studenti universitari fuori sede è infatti prevista una detrazione del 19% sull’affitto, calcolata su una spesa massima di 2.633 euro all’anno.