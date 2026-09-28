Per la Cassazione, con un'unica partita Iva su più attività è il contribuente a dover ricostruire ogni movimento sul conto e come difendersi

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock A chi spetta l'onere della prova

Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui controlli del Fisco in presenza di un’unica partita Iva per più attività. Spetta al contribuente ricostruire analiticamente ogni singolo movimento bancario.

Quando l’Agenzia delle Entrate mette sotto la lente d’ingrandimento i conti correnti dei contribuenti, il meccanismo di accertamento si basa su una regola fondamentale: la presunzione legale a favore dell’Amministrazione finanziaria. In parole semplici, di fronte a un versamento di denaro di cui si ignora l’origine o la causale, è il cittadino a dover dimostrare che non si tratta di un incasso in nero.

Un recente orientamento della Corte di Cassazione (con l’ordinanza n. 21095 del 2026) ha ulteriormente stretto le maglie dei controlli sulle indagini fiscali, introducendo un principio chiaro e severo destinato a fare giurisprudenza per tutti coloro che svolgono due distinte attività sotto una medesima partita Iva (è il caso, per esempio, di chi affianca all’esercizio di una libera professione la gestione di un’attività d’impresa).

Conti correnti, come funzionano le indagini finanziarie

Per comprendere la portata dell’ordinanza n. 21095/2026 della Corte di Cassazione è necessario fare un passo indietro e richiamare il quadro normativo di riferimento che disciplina i controlli bancari in Italia.

I poteri dell’Amministrazione finanziaria in materia di verifiche sui conti correnti sono stabiliti principalmente da due fonti legali:

per le imposte sui redditi dall’articolo 32, primo comma, numero 2), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;

dall’articolo 32, primo comma, numero 2), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973; per l’Iva dall’articolo 51, secondo comma, numero 2), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

Entrambe le norme stabiliscono che i dati, gli elementi e i movimenti rilevati nell’ambito dei rapporti finanziari possono essere posti a base dei controlli e delle rettifiche se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito imponibile o che gli stessi sono irrilevanti ai fini fiscali.

La giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza n. 225/2005) e la consolidata giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che queste presunzioni sono di tipo legale relativo (iuris tantum). Significa che al Fisco basta provare l’esistenza dell’operazione sul conto corrente; a quel punto la legge presume che l’importo rappresenti un ricavo o un compenso non dichiarato, trasferendo interamente sul contribuente l’onere della prova contraria.

Imprenditori e professionisti: le differenze sui prelievi

Nel perimetro dei controlli sui conti correnti, occorre tuttavia tracciare una distinzione sostanziale tra titolari di reddito d’impresa e lavoratori autonomi o professionisti, una differenza scaturita da un fondamentale intervento della Consulta.

In passato, l’equiparazione tra le due categorie era totale sia per i versamenti che per i prelevamenti. Tuttavia, con la sentenza n. 228 del 2014, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole presumere che i prelievi non giustificati sul conto di un libero professionista costituiscano un investimento per la propria attività in grado di generare ulteriori ricavi nascosti.

Pertanto, lo scenario attuale prevede due regole distinte per le indagini fiscali:

per le imprese la presunzione legale opera sia per i versamenti (considerati ricavi) sia per i prelevamenti non giustificati superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili, reputati come acquisti in nero volti a produrre ulteriore reddito;

la presunzione legale opera sia per i versamenti (considerati ricavi) sia per i prelevamenti non giustificati superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili, reputati come acquisti in nero volti a produrre ulteriore reddito; per i professionisti la presunzione opera esclusivamente per i versamenti. I prelievi ingiustificati dal conto corrente del lavoratore autonomo non possono più essere trasformati automaticamente in maggiori compensi.

Il caso della doppia attività con un’unica partita Iva

L’ordinanza n. 21095/2026 affronta una situazione frequente nel panorama economico italiano: l’esercizio contemporaneo di due attività distinte da parte dello stesso soggetto (nel caso di specie, un avvocato che gestiva al contempo un’azienda agricola con produzione vinicola) tramite un’unica partita Iva.

A seguito delle verifiche condotte sui conti correnti, l’Agenzia delle Entrate aveva riscontrato diversi versamenti privi di giustificazione contabile. Non avendo rinvenuto incongruenze o ricavi sottratti nella contabilità dell’azienda agricola, l’ufficio finanziario aveva imputato l’intero ammontare della materia imponibile emersa all’attività professionale di avvocato.

Il contribuente si era difeso sostenendo che spettasse prima di tutto al Fisco dimostrare a quale delle due attività afferissero concretamente i flussi di denaro trovati sui conti. Solo dopo questa dimostrazione dell’ufficio, secondo la tesi difensiva, sarebbe dovuto scattare l’onere di fornire la prova contraria.

La decisione della Cassazione: la vicinanza della prova

La Suprema Corte ha respinto nettamente la tesi del contribuente, stabilendo un principio innovativo: in presenza di un’unica partita Iva legata a più attività, il compito di associare ciascun movimento bancario alla specifica attività spetta interamente al titolare del conto e non all’Amministrazione finanziaria.

La motivazione dei giudici di legittimità si fonda sul fondamentale principio processuale di vicinanza della prova. Chi gestisce personalmente la propria sfera economico-professionale si trova nella posizione ideale per conoscere l’origine delle somme che transitano sui propri rapporti bancari. Il Fisco non ha l’obbligo di effettuare indagini preliminari per attribuire una somma all’una o all’altra attività: il semplice fatto che vi sia un versamento non giustificato consente di applicare la presunzione di maggior reddito.

Se il contribuente intende contestare la riconducibilità di una somma ad un’attività rispetto a un’altra, deve farlo fornendo una dimostrazione dettagliata.

Non solo: in mancanza di elementi analitici o di fronte a contestazioni del tutto generiche, la prassi e la giurisprudenza (confermate anche da successive pronunce come l’ordinanza n. 22728/2026) ritengono pienamente legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate che ripartisce i maggiori ricavi accertati in misura proporzionale tra le due attività esercitate, in base ai volumi d’affari o ai ricavi dichiarati per ciascuna.

Come ci si difende: le caratteristiche della prova contraria

L’esito delle indagini fiscali bancarie si gioca interamente sulla qualità delle prove presentate dal contribuente per superare la presunzione legale del Fisco.

A questo proposito, la Cassazione ha ribadito requisiti estremamente rigidi:

divieto di giustificazioni generiche . Non è possibile difendersi attraverso macro-categorie, dati aggregati o spiegazioni di carattere generale sui flussi di denaro;

. Non è possibile difendersi attraverso macro-categorie, dati aggregati o spiegazioni di carattere generale sui flussi di denaro; prova analitica voce per voce . Il contribuente deve fornire un riscontro documentale specifico per ogni singola operazione contabile o versamento contestato. Occorre dimostrare, con documenti aventi data certa, che la somma è già stata tassata, oppure che è esente o estranea alla produzione del reddito (ad esempio la vendita di un bene personale, un risarcimento danni, un rimborso spese o un prestito familiare);

. Il contribuente deve fornire un riscontro documentale specifico per ogni singola operazione contabile o versamento contestato. Occorre dimostrare, con documenti aventi data certa, che la somma è già stata tassata, oppure che è esente o estranea alla produzione del reddito (ad esempio la vendita di un bene personale, un risarcimento danni, un rimborso spese o un prestito familiare); uso delle presunzioni semplici. È consentito difendersi anche mediante presunzioni semplici, a condizione che gli indizi offerti siano gravi, precisi e concordanti, ponendo il giudice nelle condizioni di ricostruire l’operazione con certezza.

Di contro, anche la magistratura tributaria è chiamata a un compito scrupoloso: i giudici di merito hanno l’obbligo di valutare rigorosamente la documentazione prodotta per ciascun movimento bancario e devono motivare in modo puntuale le ragioni per cui ritengono idonee o insufficienti le prove fornite dal contribuente.