Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock La nuda proprietà fa perdere il beneficio prima casa

L’accesso alle agevolazioni fiscali destinate all’acquisto dell’abitazione principale è da sempre uno dei principali strumenti di politica economica e sociale nel nostro Paese. Il cosiddetto beneficio prima casa consente ai contribuenti di abbattere in modo significativo il carico fiscale al momento del rogito, garantendo aliquote ridotte sia per l’imposta di registro sia per l’Iva. Tuttavia, l’applicazione di queste aliquote di favore non è concessa a titolo incondizionato. Il legislatore ha previsto un’articolata serie di paletti e requisiti ostativi pensati per evitare storture, speculazioni o la duplicazione ingiustificata degli aiuti di Stato.

Un ambito che genera frequenti dubbi tra acquirenti e professionisti del settore riguarda la posizione di chi risulta già titolare di una quota minima di nuda proprietà su un altro immobile. Spesso si tende erroneamente a credere che una percentuale del tutto irrisoria (come l’1% o il 2%), unita all’impossibilità oggettiva di abitare l’immobile in quanto privi dell’usufrutto, non possa precludere un nuovo acquisto agevolato.

La prassi dell’Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza della Corte di Cassazione tracciano invece una linea di assoluto rigore: persino la titolarità di una frazione millesimale di nuda proprietà, se acquisita a suo tempo sfruttando le agevolazioni, fa perdere il diritto allo sconto fiscale.

Il quadro normativo del beneficio prima casa

La disciplina cardine dell’agevolazione è racchiusa nella Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro – Turistico).

In presenza dei requisiti di legge, la norma consente di accedere al beneficio prima casa:

tassazione con imposta di registro . L’aliquota scende al 2% (rispetto al 9% ordinario) sul valore catastale dell’immobile, oltre alle imposte ipotecaria e catastale fisse pari a 50 euro ciascuna;

. L’aliquota scende al 2% (rispetto al 9% ordinario) sul valore catastale dell’immobile, oltre alle imposte ipotecaria e catastale fisse pari a 50 euro ciascuna; tassazione soggetta a Iva. Per gli acquisti effettuati direttamente dalle imprese costruttrici o di ripristino, si applica l’Iva ridotta al 4% (invece che al 10%), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (Decreto Iva), Tabella A, Parte II, numero 39.

Per potersi avvalere di tali aliquote ridotte, l’acquirente deve rendere una serie di dichiarazioni formali all’interno del rogito notarile, attestate ai sensi e per gli effetti della Nota II-bis. In particolare, il contribuente deve dichiarare:

il requisito della residenza (lettera a) . Deve avere o voler stabilire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, oppure di svolgervi la propria attività lavorativa prevalente;

. Deve avere o voler stabilire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, oppure di svolgervi la propria attività lavorativa prevalente; l’ assenza di altri immobili idonei nel Comune (lettera b) . Non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del medesimo Comune;

. Non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del medesimo Comune; nessun precedente acquisto agevolato sul territorio nazionale (lettera c). Non deve essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa.

La differenza sostanziale tra la lettera b) e la lettera c)

Per comprendere le ragioni per cui una quota di nuda proprietà minima possa risultare bloccante, occorre analizzare la profonda differenza di ratio giuridica intercorrente tra la lettera b) e la lettera c) della Nota II-bis.

La lettera b) e la verifica dell’idoneità abitativa

La previsione di cui alla lettera b) opera su base esclusivamente comunale. L’obiettivo della norma è evitare che un soggetto utilizzi lo sconto fiscale per acquistare un immobile in un Comune dove dispone già di un posto adatto in cui vivere.

Proprio perché la finalità è garantire il diritto all’abitazione, la giurisprudenza e la prassi dell’Agenzia delle Entrate applicano un criterio di idoneità concreta e di godimento effettivo:

la nuda proprietà non è bloccante . Possedere la nuda proprietà di un immobile nello stesso Comune non impedisce di ricorrere al beneficio per un nuovo acquisto. Il nudo proprietario, infatti, non ha il diritto di godere del bene, che spetta interamente all’usufruttuario;

. Possedere la nuda proprietà di un immobile nello stesso Comune non impedisce di ricorrere al beneficio per un nuovo acquisto. Il nudo proprietario, infatti, non ha il diritto di godere del bene, che spetta interamente all’usufruttuario; le quote irrisorie senza godimento. Una quota di comproprietà indivisa o di entità talmente ridotta da non garantire l’uso esclusivo del bene non fa decadere la possibilità di fruire delle aliquote ridotte.

La lettera c) e il divieto di reiterazione dell’aiuto fiscale

Di natura completamente diversa è la disposizione contenuta nella lettera c), la cui efficacia si estende su tutto il territorio nazionale. In questo caso, il legislatore non sta valutando la capacità abitativa del contribuente, ma sta imponendo un principio di equità fiscale: l’agevolazione statale per la prima casa può essere utilizzata una sola volta nella vita (salve le eccezioni di legge).

La formulazione della lettera c) è perentoria:

inserisce espressamente la nuda proprietà tra i diritti reali la cui titolarità impedisce il nuovo bonus;

utilizza la formula inderogabile neppure per quote, eliminando alla radice qualsiasi margine per valutazioni di tipo quantitativo.

Ai fini della lettera c), è del tutto irrilevante che il nudo proprietario non abiti la casa o non possa disporne materialmente: ciò che rileva per il Fisco è che il diritto sia stato a suo tempo acquistato usufruendo della tassazione agevolata.

L’orientamento della Cassazione sulla quota minima

Nel corso degli anni, diversi contribuenti hanno tentato di far valere in sede giudiziaria il concetto di franchigia o di rilevanza marginale, sostenendo che una quota simbolica di nuda proprietà (spesso ricevuta in donazione o acquistata dai genitori in giovane età) non dovesse privare del diritto al bonus per l’acquisto della vera casa di abitazione.

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema confermando un indirizzo ermeneutico di assoluto rigore, ribadito anche nella recente Ordinanza n. 19010 del 10 giugno 2026:

inesistenza di soglie percentuali . Il dato letterale neppure per quote non consente interpretazioni estensive o flessibili. Possedere anche solo l’1% della nuda proprietà di un immobile per il quale si è goduto dello sconto fiscale preclude la possibilità di richiedere nuovamente l’agevolazione;

. Il dato letterale neppure per quote non consente interpretazioni estensive o flessibili. Possedere anche solo l’1% della nuda proprietà di un immobile per il quale si è goduto dello sconto fiscale preclude la possibilità di richiedere nuovamente l’agevolazione; irrilevanza dell’origine della quota . Il fatto che l’intestazione della quota minima sia derivata da scelte familiari o da atti risalenti nel tempo non attenua la regola. Il Fisco registra la presenza dell’agevolazione pregressa in capo al codice fiscale del contribuente;

. Il fatto che l’intestazione della quota minima sia derivata da scelte familiari o da atti risalenti nel tempo non attenua la regola. Il Fisco registra la presenza dell’agevolazione pregressa in capo al codice fiscale del contribuente; inapplicabilità dell’analogia. Trattandosi di norme di stretta interpretazione che introducono un’eccezione al regime ordinario di tassazione, le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali non possono essere applicate per analogia oltre i casi espressamente previsti dalla legge, come sancito dall’articolo 14 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi).

Tabella di sintesi: quando la nuda proprietà blocca il nuovo bonus

Per orientarsi correttamente prima di un acquisto, è utile riassumere come le diverse tipologie di possesso impattino sulla fruibilità delle aliquote ridotte.

Tipologia di possesso preesistente Ambito e modalità di acquisto Esito sul nuovo acquisto Motivazione normativa Nuda proprietà (100%) nello stesso Comune Acquistata a mercato ordinario senza agevolazioni CONSENTITO La lett. b) richiede il godimento effettivo, che per il nudo proprietario manca Quota minima di nuda proprietà (es. 1%) in Italia Acquistata in passato con agevolazioni BLOCCATO La lett. c) vieta la titolarità di qualsiasi quota agevolata su scala nazionale Quota di nuda proprietà ricevuta per successione Ereditata senza richiedere il bonus prima casa CONSENTITO Non c’è stata fruizione del beneficio in sede di dichiarazione di successione Nuda proprietà agevolata con impegno a venderla Qualsiasi percentuale acquistata con bonus CONSENTITO CON CONDIZIONE Ammesso solo se la quota viene alienata entro 24 mesi dal nuovo rogito

La via d’uscita: l’obbligo di alienazione entro 24 mesi

Originariamente il termine fissato dalla legge per la cessione era pari a 12 mesi. Tuttavia, l’articolo 1, comma 116, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha esteso ufficialmente da uno a due anni (24 mesi) il periodo a disposizione del contribuente per cedere l’immobile o la quota preposseduta.

I passaggi per regolarizzare la posizione sono i seguenti: