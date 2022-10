Colf e badanti, cambia la lettera d’assunzione: occhio alla multa salata

Aumentano le informazioni da inserire nella lettera d’assunzione di badanti, colf e babysitter, e con esse anche il rischio di pagare fino a 1.500 euro di multa se non vengono compilate correttamente. A cambiare i riferimenti è stato il decreto Trasparenza in vigore dal 13 agosto 2022, adeguandosi alla direttiva Ue 2019/1152 che punta ad accrescere le tutele dei lavoratori domestici. Una novità rilevante per un numero sempre crescente di famiglie che hanno bisogno di assistenza in casa per gli anziani e altri soggetti non indipendenti.

Colf e badanti, cambia la lettera d’assunzione: le novità

Il decreto introduce maggiori obblighi per i datori che devono comunicare l’assunzione di colf, badanti o baby sitter, attraverso l’indicazione di più dati riguardo il collaboratore, in linea con il principio di trasparenza richiesto su questa categoria di lavoratrici e lavoratori dalle norme della Commissione europea.

Le novità riguardano chi utilizza il “Libretto famiglia”, mentre sono esclusi dai nuovi obblighi i rapporti con una media di tre ore a settimana calcolata nell’arco di quattro settimane consecutive.

Le sanzioni per chi non rispetta le nuove regole vanno da 250 a 1.500 euro per ciascun lavoratore dovesse rivolgersi all’Ispettorato del lavoro per il ritardo o il mancato rispetto delle norme, inclusi gli assunti prima dell’entrata in vigore del decreto.

Colf e badanti, cambia la lettera d’assunzione: le informazioni