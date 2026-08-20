ANSA Napoli, Dongfeng conferma l’accordo: il marchio cinese resta sulla maglia.

La collaborazione tra Ssc Napoli e Dongfeng Motor Corporation prosegue anche nella stagione 2026/2027, proprio nell’anno in cui il club partenopeo celebra i suoi cento anni di storia.

Il costruttore automobilistico cinese continuerà a essere Global Automotive Partner della società azzurra, dopo l’avvio dell’accordo nella stagione 2025/2026.

Napoli, Dongfeng resta al fianco degli azzurri per il Centenario

Di conseguenza, il logo Dongfeng sarà ancora presente sulla manica della maglia del Napoli, in tutte le competizioni nazionali e internazionali. La partnership è triennale e proseguirà quindi fino al 2028.

La nuova stagione assume un significato particolare per il Napoli: come detto, il 2026 coincide infatti con il Centenario del club, una celebrazione condivisa insieme ai propri tifosi. La fondazione risale infatti all’agosto 1926, anno in cui il Foot-Ball Club Internazionale-Naples (nato nel 1922) assunse il nome di Associazione Calcio Napoli. Le celebrazioni per il centenario del Napoli possono essere esplorate sul sito ufficiale del club (sscnapoli.it) nella sezione denominata “Pe’ cient’anne”.

Ma torniamo alla sponsorizzazione: Dongfeng ha scelto di accompagnare gli azzurri anche in questa ricorrenza, mantenendo il proprio ruolo di Global Automotive Partner, come detto. La collaborazione mette così insieme la storia del club partenopeo e la presenza internazionale del costruttore automobilistico cinese. Il campionato di Serie A 2026/2027 prenderà il via con la prima giornata in programma dal 22 al 24 agosto. Anche in questa stagione il marchio Dongfeng sarà visibile sulla manica delle divise da gioco del Napoli durante gli appuntamenti nazionali e internazionali.

La collaborazione tra Napoli e Dongfeng

L’accordo tra le due realtà era iniziato nella stagione 2025/2026. La conferma per il nuovo campionato estende quindi la collaborazione anche alla stagione del Centenario. Oltre alla presenza del marchio sulle maglie, Dongfeng mette a disposizione di giocatori e staff tecnico una parte della propria gamma di automobili. Tra i modelli indicati figurano la Dongfeng Box, vettura elettrica, e il Suv di segmento D Huge, disponibile con motorizzazioni a benzina e full hybrid.

La collaborazione consente così al costruttore di associare il proprio marchio a una delle squadre italiane con maggiore seguito, anche fuori dall’Italia.

A commentare il rinnovo della partnership è Massimiliano Alesi, Chief Operating Officer di Dongfeng Motor Italia:

Siamo orgogliosi di proseguire anche nella stagione 2026/2027 la partnership con una squadra prestigiosa e vincente come il Napoli, e lo siamo ancora di più sapendo che affiancheremo il Club in un anno così speciale come quello del Centenario. Come nella scorsa stagione, questa collaborazione ci consente di condividere con il Club calcistico i nostri valori di passione, performance e volontà di crescita continua, concretizzati in un marchio di grande solidità, dotato di una visione strategica di lungo periodo.

Il mercato italiano al centro dell’espansione Dongfeng

La conferma dell’accordo arriva mentre Dongfeng porta avanti il proprio percorso di espansione sui mercati internazionali, con particolare attenzione all’Italia. Il calcio non è però l’unico settore nel quale Dongfeng ha scelto di investire. Il gruppo cita anche la collaborazione con eventi culturali, tra cui il Macerata Opera Festival, dove una Box del marchio è stata protagonista sul palco dell’Arena Sferisterio durante l’intera rappresentazione de Il barbiere di Siviglia.