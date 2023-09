Calciomercato, chiusura col botto: tutti i colpi

Fonte: Getty Images Acquisti e cessioni dell'ultima giornata: come cambia la Serie A

È stato un ultimo giorno davvero scoppiettante quello della sessione estiva di calciomercato 2023. A dispetto di quanto si potesse immaginare, molte delle squadre di vertice del nostro campionato hanno scelto di effettuare operazioni last minute, rendendo davvero infuocate le ultime 24 ore di trattative. Un primo settembre di lavoro estenuante per gli esperti di compravendite, con le linee telefoniche intasate tra procuratori, agenti, calciatori e dirigenti che continuavano a comunicare nuovi contratti depositati in Lega.

Già durante i giorni precedenti non erano mancate le sorprese. A cominciare dal colpo più eclatante, ossia quello messo a segno dalla Roma di José Mourinho, che nell’ultima settimana a disposizione ha portato a termine l’ingaggio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo un’estate folle in cui ha rotto i rapporti con l’Inter e ha illuso i tifosi della Juventus, si è ritrovato fuori rosa al Chelsea a poche ore dalla chiusura degli affari, finendo per accettare la destinazione giallorossa, anche a costo di ridursi lo stipendio .

Acquisti e cessioni dell’ultimo giorno di calciomercato

Si pensava che fosse questo l’ultimo capitolo di un’estate monopolizzata dall’Arabia Saudita , nuova destinazione prediletta per moltissimi fuoriclasse del Vecchio Continente (da Benzema a Neymar, passando per i “nostri” Brozovic e Milinkovic Savic, fino all’ex CT della Nazionale Roberto Mancini ), tutti volati a Riad e dintorni a suon di milioni di euro. E invece, in “Zona Cesarini”, il centro della scena è ritornata l’Europa, almeno per poche ore.

Mentre la Premier League, dopo aver visto arrivare Sandro Tonali dal Milan al Newcastle, accoglieva a braccia aperte un altro centrocampista di spessore come Sofien Amrabat, transitato dalla Fiorentina al Manchester United in prestito oneroso (10 milioni di euro), con riscatto fissato a quota 20 milioni di euro. Al suo posto, la Viola ha chiuso in extremis per Maxime Lopez, mezz’ala del Sassuolo, per mesi sulla lista dei desideri di club ben più blasonati.

Dalla Serie A alla Premier League, tutti i contratti dell’ultimo minuto

A proposito, anche le milanesi hanno usufruito degli ultimi minuti utili per chiudere in bellezza. Sempre da Firenze, sponda rossonera, Stefano Pioli ha visto arrivare la punta di riserva che ha chiesto per tutta l’estate: si tratta di Luka Jovic, attaccante serbo di 25 anni, che arriva a titolo definito (la Fiorentina gli ha concesso lo svincolo immediato). A fargli posto Divok Origi, il vice Giroud della scorsa stagione, volato oltremanica per vestire la maglia del Nottingham Forrest.

Per quanto riguarda l’Inter invece, il regalo della dirigenza per accontentare le pretese di Simone Inzaghi si chiama Davy Klaassen. Mediano olandese di 30 anni in uscita dall’Ajax, in questi anni ha dato prova di grande duttilità e visione di gioco, ricoprendo tutti i ruoli possibili a metà campo sia con il club, sia con la Nazionale. Un colpo low cost (ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione per un solo anno, con opzione per il secondo) che Marotta ha piazzato a pochi istanti dal gong conclusivo.

Infine, dando un’occhiata all’estero, da segnalare il botta e risposta tra Manchester City (che ha chiuso per Matheus Nunes, centravanti del Wolverhampton, costato 62 milioni di euro) e Liverpool (dal Bayern Monaco è arrivato Ryan Gravenberch, centrocampista da 40 milioni di euro più bonus). Non poteva mancare il Paris Saint Germain, che ha riportato in Francia la punta Kolo Muani, costato 75 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte. Il Barcellona invece ha ingaggiato due pezzi da novanta come Joao Cancelo (Manchester City) e Joao Felix (Atletico Madrid), entrambi in prestito per un anno.