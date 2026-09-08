Nuove assunzioni al Sud: bonus e agevolazioni per i giovani

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Sapevate che le imprese del Mezzogiorno possono ricevere fino a 650 euro al mese per ogni lavoratore assunto con il Bonus ZES?

L’agevolazione riguarda le imprese del Sud che hanno assunto lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi e consiste nell’esonero del 100% sui contributi previdenziali. Ma attenzione alla scadenza: c’è tempo solo fino al 30 settembre per presentare la domanda.

Non è l’unico incentivo. C’è anche il Bonus Giovani per chi ha assunto a tempo indeterminato un under 35 che non aveva mai avuto questo tipo di contratto. Il datore di lavoro può ottenere l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino a 500 euro al mese per 24 mesi.

E infine c’è il Bonus Donne, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici considerate svantaggiate: anche qui c’è l’esonero dei contributi, fino a 650 euro al mese.