Tra presunzione sui versamenti, regole antiriciclaggio e nuovo redditometro: quando i movimenti sul conto fanno davvero scattare un accertamento

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quali controlli fa il fisco sui conti correnti

Il monitoraggio dei conti correnti e l’attività di controllo del Fisco sulle giacenze bancarie e sulle spese dei contribuenti rappresentano un tema cruciale nel panorama fiscale italiano. Se da un lato l’evoluzione tecnologica permette all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di incrociare dati e flussi finanziari con estrema rapidità, dall’altro il quadro normativo fissa paletti stringenti per evitare accertamenti illegittimi o sproporzionati.

Per comprendere come l’Amministrazione finanziaria vigili sui risparmi di cittadini e imprese occorre distinguere tre ambiti normativi fondamentali: la presunzione legale sui movimenti dei conti correnti, la disciplina antiriciclaggio sui prelievi e le soglie di accesso al redditometro.

Controlli del Fisco sui conti correnti e presunzione sui versamenti

Il fulcro del monitoraggio bancario risiede nell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, la sezione dell’Anagrafe Tributaria a cui banche, Poste Italiane e intermediari creditizi inviano periodicamente i dati relativi a saldi, giacenza media e movimentazioni di tutti i conti correnti, depositi e carte di credito dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate analizza questi flussi attraverso l’algoritmo interno di intelligenza artificiale Ve.R.A. (Verifica Rapporti Anagrafe), che incrocia automaticamente la capacità finanziaria del correntista con i redditi dichiarati nel Modello 730 o Redditi Pf.

La presunzione legale sui versamenti

Nel sistema dei controlli del Fisco, la norma cardinale sui conti correnti è rappresentata dall’articolo 32 del Dpr n. 600 del 29 settembre 1973. Tale disposto normativo stabilisce una presunzione legale relativa a favore dell’Amministrazione finanziaria: qualsiasi versamento di contanti o bonifico in entrata sul conto corrente si presume essere un reddito o un ricavo non dichiarato, salvo prova contraria.

L’implicazione pratica di questa norma è l’inversione dell’onere della prova:

non spetta al Fisco dimostrare che il denaro accreditato sia il frutto di evasione fiscale;

spetta al titolare del conto corrente fornire la prova contraria, dimostrando che le somme derivano da redditi già tassati alla fonte, da redditi esenti (es. risarcimenti danni) o da trasferimenti non imponibili (es. prestiti o donazioni familiari).

Per superare la presunzione fiscale occorre esibire prove documentali aventi data certa o tracciabilità certa (es. contabili bancarie, scritture private registrate o scambiate tramite Pec).

Prelievi e contante: cosa rischiano i conti correnti

Quando si parla di movimenti sui conti correnti, è fondamentale distinguere tra la facoltà di prelevare contante dal proprio conto e il trasferimento di contante a soggetti terzi. Si tratta di fattispecie soggette a tutele e vincoli legali differenti.

Prelievi personali dai conti correnti

Per i cittadini privati e i lavoratori autonomi, non esiste alcun limite legale o presunzione di evasione sui prelievi di denaro contante dal proprio conto corrente. Disporre dei propri risparmi prelevando allo sportello o al Bancomat è un diritto del contribuente e non fa scattare controlli del Fisco.

Una disciplina diversa si applica esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali e società): ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73, i prelievi non giustificati superiori a 1.000 euro al giorno e comunque a 5.000 euro al mese si presumono destinati all’acquisto in nero di materie prime o merci utili a generare ricavi occultati.

Il limite per i trasferimenti di contante

Mentre il prelievo dal proprio conto corrente per uso personale è libero, la circolazione di contante tra privati o tra privato e impresa è regolata dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007):

il limite massimo per il trasferimento a qualsiasi titolo di denaro contante è fissato a 5.000 euro;

a partire da 5.000 euro in su è vietato qualsiasi pagamento in contanti, sussistendo l’obbligo di impiegare strumenti tracciabili (bonifico dal conto corrente, carta di credito o assegno non trasferibile).

Segnalazioni antiriciclaggio e monitoraggio Uif

Le banche e gli istituti di credito sono tenuti a effettuare comunicazioni periodiche all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia in presenza di operazioni in contanti (versamenti o prelievi) che superino complessivamente i 10.000 euro al mese, anche se frazionate in più operazioni. Questa segnalazione non comporta automaticamente sanzioni fiscali, ma entra nei database di monitoraggio del rischio finanziario.

Il redditometro e i controlli sul tenore di vita

Per decenni il vecchio redditometro (disciplinato dall’art. 38 del Dpr 600/1973) ha permesso all’Amministrazione tributaria di ricostruire induttivamente il reddito dei contribuenti basandosi su indici di spesa presunti e sul possesso di beni considerati spia di ricchezza (come auto di grossa cilindrata, imbarcazioni, seconde case o cavalli).

Il Decreto Legislativo n. 108/2024 ha ridisegnato i confini del redditometro, trasformando l’accertamento sintetico in uno strumento che non colpisce più indistintamente. Se in passato anche uno scostamento minimo rischiava di far scattare un controllo fiscale, oggi le regole sono molto più rigide e l’avvio delle verifiche è vincolato al soddisfacimento simultaneo di una doppia condizione di garanzia:

lo scostamento percentuale . Il reddito determinato sinteticamente sulla base delle spese effettuate deve superare di almeno il 20% quello dichiarato dal contribuente;

. Il reddito determinato sinteticamente sulla base delle spese effettuate deve superare di almeno il 20% quello dichiarato dal contribuente; lo scostamento assoluto (la franchigia dei 70.000 euro). La discrepanza tra reddito stimato e reddito dichiarato deve essere significativa anche in termini assoluti, ovvero pari ad almeno 10 volte l’ammontare dell’assegno sociale annuo (una cifra che si attesta a circa 70.000 euro).

Controlli concentrati sui casi ad alto rischio

Queste due condizioni – che devono essere presenti entrambe – sono state introdotte come schermo protettivo per i piccoli risparmiatori. Discrepanze minori, piccoli errori di calcolo o un tenore di vita solo leggermente superiore al reddito dichiarato non sono più sufficienti a far partire un controllo del Fisco, permettendo all’Agenzia delle Entrate di concentrare le verifiche sulle sproporzioni macroscopiche ad alto rischio evasione.

Il contraddittorio preventivo obbligatorio

Nei casi in cui entrambe le soglie vengano superate, l’ufficio finanziario non può emettere direttamente l’atto di accertamento. Sussiste l’obbligo di convocare il contribuente per un contraddittorio preventivo, in cui quest’ultimo potrà dimostrare che le spese sostenute o le giacenze sui conti correnti sono state finanziate con:

risparmi accumulati ed erosi negli anni precedenti;

redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte;

smobilizzo di investimenti finanziari o dismissioni patrimoniali;

donazioni o aiuti economici formali ricevuti da familiari.

Tabella di sintesi: controlli del Fisco, conti correnti e limiti