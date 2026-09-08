Spese scolastiche, sapete quanto si può detrarre?

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Lo sapevate che si possono detrarre fino a 190 euro per le spese scolastiche dei vostri figli?

Quest’anno, infatti, è salito da 800 a 1.000 euro per studente il tetto delle spese scolastiche detraibili, di cui potete recuperare il 19%.

Ma cosa rientra nelle spese scolastiche? Non soltanto tasse di iscrizione e frequenza: anche mensa, pre e post scuola, scuolabus, gite, assicurazione e corsi organizzati dalla scuola, come lingue o teatro.

E per lo sport? Per i ragazzi dai 5 ai 18 anni c’è un’ulteriore detrazione del 19% su una spesa massima di 210 euro. Libri di testo, zaini e cancelleria non sono detraibili.