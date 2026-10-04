Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come portare in detrazione i costi di una casa di cura

L’accesso ai servizi di ricovero e assistenza presso le case di cura, le residenze sanitarie assistenziali (RSA) o le case di riposo rappresenta una voce di spesa di primaria importanza per le famiglie italiane. Il legislatore fiscale prevede specifici benefici idonei ad alleggerire questo carico finanziario, concedendo detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito complessivo. Tuttavia, l’agevolazione non viene riconosciuta in modo automatico su tutto l’importo versato. L’Amministrazione Finanziaria effettua rigorosi controlli formali e sostanziali sui documenti contabili e, in assenza di determinati requisiti e diciture precise nella fattura emessa dalla struttura, il contribuente rischia di perdere integralmente il diritto al beneficio.

Per evitare contestazioni in sede di dichiarazione dei redditi, occorre comprendere la distinzione normativa tra le varie tipologie di spesa, le aliquote applicabili, i limiti reddituali e le formule esatte che l’ente erogatore deve riportare sul documento fiscale.

Detrazione casa di cura, le norme da rispettare

Il pilastro della disciplina fiscale sulle spese di ricovero e assistenza risiede nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr n. 917/1986). L’ordinamento opera una distinzione netta tra due macro-categorie di costi sostenuti all’interno di una casa di cura:

le spese sanitarie e di assistenza specifica . Rientrano in questa voce le prestazioni rese da personale medico, infermieristico, fisioterapico e dagli addetti all’assistenza personale (OSS). Sono comprese anche le terapie riabilitative, i farmaci e i presidi medici forniti dalla struttura;

. Rientrano in questa voce le prestazioni rese da personale medico, infermieristico, fisioterapico e dagli addetti all’assistenza personale (OSS). Sono comprese anche le terapie riabilitative, i farmaci e i presidi medici forniti dalla struttura; le spese di natura alberghiera. Includono i servizi di vitto, alloggio, pulizia dei locali, lavanderia e tutte le opzioni aggiuntive per il comfort del degente (telefono, impianto televisivo o condizionamento d’aria).

Le spese alberghiere sono considerate dalla legge come normali costi di soggiorno e risultano totalmente escluse da qualsiasi forma di agevolazione fiscale. Al contrario, le prestazioni sanitarie e assistenziali possono beneficiare dello scomputo fiscale.

Se la struttura rilascia una ricevuta o fattura che indica esclusivamente una voce generica – come retta di degenza o corrispettivo per soggiorno – senza specificare l’importo attribuibile ai servizi sanitari, l’Agenzia delle Entrate scarta la spesa nel suo complesso. Questa linea interpretativa è stata ribadita in modo costante dalle prassi amministrative dell’Amministrazione Finanziaria, tra cui le circolari n. 10/2005 e n. 24/2022.

Detrazione Irpef al 19% per persone non autosufficienti

L’articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del Tuir disciplina la detrazione d’imposta del 19% per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Quando l’assistenza viene fornita all’interno di una casa di cura, la detrazione spetta limitatamente alla quota di retta riferita ai servizi assistenziali e sanitari.

Per accedere a questo beneficio d’imposta occorre rispettare tre condizioni sostanziali rigorose.

La certificazione medica di non autosufficienza

La condizione di non autosufficienza non può essere autocertificata. Deve risultare da apposita documentazione rilasciata da un medico. Sono considerati non autosufficienti gli individui che non sono in grado di svolgere in autonomia le attività fondamentali della vita quotidiana:

alimentarsi autonomamente;

espletare le funzioni fisiologiche e curare l’igiene personale;

camminare o deambulare senza l’ausilio costante di terzi;

indossare gli indumenti.

La detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui la non autosufficienza derivi da patologie che richiedono una sorveglianza continuativa.

Il limite massimo di spesa e la ripartizione

La detrazione del 19% si calcola su un ammontare massimo di spesa pari a 2.100 euro per ciascun contribuente. L’abbattimento effettivo dell’imposta lorda può raggiungere un massimo di 399 euro all’anno (pari al 19% di 2.100 euro).

È essenziale evidenziare che il tetto dei 2.100 euro si riferisce al contribuente che dichiara la spesa, a prescindere dal numero di persone assistite. Di conseguenza, un figlio che paga le rette per entrambi i genitori non autosufficienti potrà comunque detrarre la spesa entro la soglia unica di 2.100 euro. Qualora più familiari abbiano contribuito al pagamento della retta dello stesso parente, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra tutti i sostenitori della spesa in proporzione alla quota effettivamente pagata da ciascuno.

Il tetto sul reddito complessivo

La detrazione per le spese di assistenza personale è subordinata a un requisito reddituale. Il beneficio spetta a condizione che il reddito complessivo del contribuente che richiede la detrazione non sia superiore a 40.000 euro. Nel calcolo di questo limite reddituale si deve tenere conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

Deduzione dal reddito per persone con disabilità

Un regime fiscale differente e maggiormente favorevole è previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del Tuir nei casi in cui il degente in casa di cura sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (o invalida civile al 100%).

In tale circostanza, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute presso la casa di cura non danno luogo a una detrazione d’imposta del 19%, bensì a una deduzione integrale dal reddito complessivo.

I vantaggi del regime di deducibilità si riassumono in tre aspetti principali:

assenza di tetti di spesa . La quota sanitaria della retta è deducibile senza la soglia massima dei 2.100 euro;

. La quota sanitaria della retta è deducibile senza la soglia massima dei 2.100 euro; nessun limite di reddito . La deduzione spetta a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo del contribuente (non si applica il limite dei 40.000 euro);

. La deduzione spetta a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo del contribuente (non si applica il limite dei 40.000 euro); calcolo della quota. L’importo deducibile riduce direttamente l’imponibile Irpef, generando un risparmio fiscale che cresce al salire dello scaglione di aliquota progressiva del contribuente.

Anche per le persone con disabilità rimane fermo il principio della scissione dei costi: solo la componente sanitaria e di assistenza specifica è deducibile, mentre la quota alberghiera resta totalmente priva di agevolazione.

Le diciture corrette da richiedere in fattura

Per garantire l’accettazione della spesa da parte degli intermediari fiscali (CAF, dottori commercialisti) o in sede di controllo da parte degli uffici finanziari, la fattura emessa dalla casa di cura deve essere compilata con precisione. La struttura è tenuta ad analizzare e quantificare le prestazioni rese, esplicitando la ripartizione dei costi.

Di seguito si riportano i modelli di dicitura da verificare o richiedere all’amministrazione della casa di cura prima dell’emissione del documento.

Tabella riassuntiva dei requisiti contabili in fattura

Profilo del degente Riferimento normativo Dicitura obbligatoria o raccomandata in fattura Beneficio applicabile Persona non autosufficiente Art. 15, co. 1, lett. i-septies) Tuir Fattura pro-quota. Si attesta che sul totale di € [ImportoTotale], l’importo relativo a spese di assistenza personale e sanitaria ammonta a € [ImportoSanitario], mentre la quota per servizi alberghieri ammonta a € [ImportoAlberghiero] Detrazione Irpef 19% (max spesa € 2.100, con reddito fino a € 40.000) Persona con disabilità (L. 104/92) Art. 10, co. 1, lett. b) Tuir Quota per spese mediche e di assistenza specifica rese a persona con disabilità riconosciuta ex art. 10, co. 1, lett. b) del TUIR: € [ImportoSanitario]. Quota per servizi di alloggio e ristorazione: € [ImportoAlberghiero] Deduzione dal reddito imponibile sulla quota sanitaria senza limiti Degenza in casa di cura privata (prestazioni sanitarie) Art. 15, co. 1, lett. c) Tuir Prestazioni sanitarie e retta medica di degenza: € [ImportoSanitario]. Servizi accessori e comfort alberghiero: € [ImportoAlberghiero] Detrazione Irpef 19% sulla sola componente medica

Qualora la struttura rilasci un documento unico con l’indicazione di un importo complessivo, è necessario richiedere un’attestazione integrativa su carta intestata, firmata dal legale rappresentante dell’ente, in cui si specifica dettagliatamente la ripartizione percentuale o analitica della retta tra quota sanitaria e quota alberghiera riferita a ciascuna fattura emessa.

Tracciabilità dei pagamenti e intestazione dei documenti

Oltre al contenuto formale delle fatture, l’accesso alle agevolazioni fiscali sulle case di cura richiede il rigoroso rispetto di altre due condizioni operative.

Tracciabilità della spesa

In base all’articolo 1, comma 679, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), la detrazione delle spese sanitarie e assistenziali è subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. I versamenti della retta devono avvenire esclusivamente tramite:

bonifico bancario o postale;

carte di credito, carte di debito o carte prepagate;

assegni bancari o circolari.

I pagamenti effettuati in contanti determinano la perdita dell’agevolazione fiscale, anche qualora la fattura riporti le diciture corrette e la quota sanitaria sia stata identificata con precisione. Si raccomanda di conservare le ricevute dei POS, i contabili dei bonifici o gli estratti conto bancari unitamente alle relative fatture.

Intestazione del documento contabile

La fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto cui si riferisce l’assistenza oppure del familiare che sostiene effettivamente la spesa. Se il familiare intende portare in detrazione la spesa per un parente non a carico fiscale, la prova del sostenimento dell’onere deve risultare dalla tracciabilità del pagamento o da un’annotazione specifica sul documento contabile che attesti l’avvenuto saldo da parte del contribuente dichiarante.