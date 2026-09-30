Logistica e produzione, dove incontrare i fornitori giusti nel 2026: il Global Summit Logistics & Manufacturing sul Lago di Garda

Il 25 e 26 novembre a Lazise la tredicesima edizione dell'evento B2B su intralogistica, manifattura e Industry 4.0

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Nella logistica e nella produzione, individuare i fornitori giusti è una delle attività più delicate per un’azienda. Il vero ostacolo non è scegliere la tecnologia giusta, ma trovare l’interlocutore pertinente in tempo utile, prima della chiusura del budget.

La strada più battuta resta la fiera di settore, che però presenta un conto piuttosto salato: quota di partecipazione, trasferta, due o tre giornate sottratte all’operatività di persone che in azienda servono. A fronte di questo investimento non esiste alcuna garanzia sulla variabile decisiva, cioè incontrare chi ha titolo per decidere o per proporre qualcosa di davvero rilevante. Capita di attraversare padiglioni interi, raccogliere una decina di brochure e tornare con un solo contatto utile, trovato peraltro per caso.

Il resto del lavoro si scarica sulla ricerca commerciale con mail esplorative, call che si arenano al secondo incontro, mesi impiegati a capire chi fa davvero al caso proprio. Nel frattempo i cicli decisionali si allungano e i progetti slittano. Il Global Summit Logistics & Manufacturing,punto di riferimento tra gli eventi su logistica e produzione in Italia, arriva per intervenire proprio qui, ribaltando la logica dell’evento tradizionale: al posto di una vetrina da scoprire, un’agenda di appuntamenti già costruita su misura prima che il partecipante metta piede in sala.

Cosa è il Global Summit Logistics & Manufacturing e quando si tiene

Il Global Summit Logistics & Manufacturing è l’evento business a carattere nazionale dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0. Nel 2026 arriva alla sua tredicesima edizione e si terrà mercoledì 25 e giovedì 26 novembre al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda, a Pacengo di Lazise, in provincia di Verona, sulla sponda veronese del Lago di Garda.

A organizzarlo è Concordia Professional Oriented Events, azienda specializzata nell’ideazione di eventi B2B ideati per favorire la trasmissione di conoscenze e il business tra imprese. Un posizionamento che spiega bene la natura dell’appuntamento, costruito come contesto professionale in cui domanda e offerta si incontrano su basi già definite.

Il formato: matching, inspiring, sharing

Il programma si articola su tre registri, che l’organizzazione identifica con le parole Matching, Inspiring e Sharing: gli appuntamenti d’affari, la formazione in aula, le occasioni di relazione informale. Nessuno dei tre funziona da riempitivo, e ciascun partecipante decide quanto peso attribuire all’uno o all’altro costruendo il proprio percorso su due giornate o su una sola.

Il meccanismo si regge su quello che accade prima dell’evento. Nelle settimane precedenti l’organizzazione raccoglie da ogni iscritto le informazioni che contano davvero – comparto di appartenenza, aree di interesse, progetti aperti, obiettivi dichiarati – e su quella base disegna i calendari individuali. È un lavoro di conoscenza puntuale delle esigenze di ciascuno, ed è ciò che distingue un’agenda pianificata da una semplice lista di stand da visitare. Chi arriva a Lazise sa già con chi si siederà e su quale argomento.

Matching: gli incontri one2one al centro dell’evento

Il business matching è il nucleo della manifestazione. Gli appuntamenti si svolgono uno a uno ai tavoli degli espositori e seguono l’agenda definita in fase di profilazione, che incrocia domanda e offerta sulla base di ciò che ciascuna parte sta effettivamente cercando.

Da una parte del tavolo ci sono i visitatori: dirigenti e responsabili di aziende utilizzatrici, ammessi in base al ruolo ricoperto e alla dimensione della società, che hanno in programma una valutazione di nuovi partner, impianti o sistemi. Dall’altra ci sono i fornitori di tecnologie e servizi per il comparto. Tra le realtà attese vi è un ventaglio che copre automazione di magazzino, software gestionale, pianificazione e integrazione dei flussi.

Il vantaggio più immediato è il calendario che diventa una concreta opportunità di business. Una sequenza di colloqui mirati concentra in due giornate un lavoro di selezione che, per via ordinaria, si distribuisce su diversi mesi tra segnalazioni, primi contatti e incontri preliminari. Per chi propone soluzioni il beneficio è speculare: si parla fin dal primo minuto con chi ha voce in capitolo sulla decisione, senza dover risalire la catena interna dell’azienda. In entrambi i casi si esce con opportunità già messe a fuoco, non con una lista di biglietti da visita da lavorare.

Inspiring: conferenze, workshop e tavola rotonda

Accanto agli incontri one2one, il Global Summit riserva uno spazio consistente all’aggiornamento e ai trend di settore. Il calendario in aula alterna sessioni di aggiornamento sull’evoluzione dei processi logistici e produttivi, workshop dedicati a esperienze aziendali già realizzate e alle soluzioni disponibili sul mercato, conferenze sugli scenari e sulle direzioni che il comparto sta prendendo.

A tirare le fila è la tavola rotonda conclusiva, che mette a confronto punti di vista diversi sui temi emersi nelle due giornate. Chi partecipa alle sessioni torna in azienda con qualcosa che gli incontri commerciali da soli non possono dare: un quadro d’insieme su dove sta andando il settore, utile a orientare le scelte di medio periodo e non solo l’acquisto in corso.

Sharing: il networking tra lunch e aperitivi

I pranzi e gli aperitivi organizzati nella struttura che ospita l’evento rientrano nel programma a pieno titolo e non sono un accessorio. Sono le ore in cui un colloquio iniziato in mattinata viene ripreso con più calma, in cui si conoscono persone che non comparivano nella propria agenda e in cui si scambiano valutazioni su fornitori, progetti e problemi ricorrenti con colleghi di altre aziende.

È una parte del valore difficile da mettere a preventivo ma facile da riconoscere a posteriori. Molte collaborazioni nascono da una conversazione informale più che da un appuntamento in calendario, e un contesto rilassato abbassa la soglia di quello che le persone sono disposte a raccontarsi.

Chi può partecipare e come iscriversi

L’accesso è riservato a dirigenti e manager di aziende end user, per i quali la partecipazione è gratuita. La registrazione avviene esclusivamente online ed è aperta fino a esaurimento posti.

Il primo passo è la pre-registrazione sulla pagina di iscrizione del sito ufficiale. Una volta confermata la partecipazione, ciascun visitatore riceve la possibilità di organizzare la propria agenda personalizzata tra incontri one2one e workshop formativi, scegliendo se essere presente per una sola giornata o per entrambe.

Il calendario 2026-2027 dei Global Summit

L’appuntamento di novembre rientra in un programma più ampio di cinque eventi verticali, tutti ospitati al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda di Pacengo di Lazise.

Si parte il 21 e 22 ottobre 2026 con il Global Summit Digital Marketing & Ecommerce, cui fa seguito il 25 e 26 novembre 2026 l’edizione dedicata a Logistics & Manufacturing. Il 2027 si apre il 24 e 25 febbraio con Marketing & Digital, prosegue il 21 e 22 aprile con Logistics & Supply Chain e si chiude il 26 e 27 maggio con l’appuntamento riservato alle Risorse Umane, HR Human Resources.

Cinque date che condividono lo stesso impianto metodologico e la stessa firma, quella di Concordia Professional Oriented Events, specializzata nella creazione di format B2B orientati alla trasmissione di competenze e allo sviluppo di business tra imprese.

Due giorni per trasformare il tempo in opportunità

Proprio in un momento in cui la trasformazione tecnologica corre più veloce dei cicli di acquisto, il valore di un evento si misura nella qualità delle relazioni che produce. Il Global Summit Logistics & Manufacturing lavora esattamente per convertire due giornate in un numero definito di conversazioni utili, con le persone giuste.

Il programma completo, l’elenco aggiornato di relatori ed espositori e il modulo di pre-registrazione si trovano sul sito ufficiale che affianca alle informazioni pratiche un blog di approfondimento sui temi in agenda. Chi vuole farsi un’idea del clima delle scorse edizioni può recuperare le interviste ai partecipanti sul canale YouTube della manifestazione, mentre gli aggiornamenti quotidiani passano dai profili LinkedIn, Facebook e Instagram.