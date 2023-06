Violenza contro le donne, arriva la stretta: da tempi a braccialetto elettronico

Fonte: Ansa Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella

Braccialetto elettronico, distanziamento fissato a 500 metri e non solo dall’abitazione della vittima ma anche nei luoghi che abitualmente frequenta, ammonimento e previsto l’arresto in flagranza differita con la produzione di video e foto: arriva la stretta del Governo contro la violenza sulle donne.

Violenza contro le donne, arriva la stretta

Via libera del CdM al disegno di legge con un ‘pacchetto’ di misure il cui filo conduttore, come ha sottolineato la ministra alla Famiglia e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella è la prevenzione “per interrompere il ciclo della violenza” e per “agire tempestivamente e efficacemente” tanto che ci sarà la richiesta al Parlamento della procedura d”urgenza.

Il provvedimento mira a ridurre i tempi di tutte le fasi dei procedimenti visto anche alcune condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. previsti 30 giorni per il pubblico ministero per poter valutare il rischio e decidere la necessità delle misure cautelari, e dall’altra parte 30 giorni perché il giudice possa poi metterle in atto.

Da braccialetto elettronico a tempi, le novità

Altro punto è la formazione. “Abbiamo stabilito che il magistrato – ha puntualizzato Roccella – debba essere abbastanza specializzato e che questo tipo di processi siano affidati sempre agli stessi magistrati in modo che sviluppino le competenze con una formazione sul campo”.

E per sveltire i processi i reati di specie verranno inseriti nell’elenco di quelli considerati prioritari. Inoltre la vittima, o gli eredi, in stato di bisogno può chiedere una provvisionale sulla liquidazione definitiva dell’indennizzo proprio per consentire a chi è stato offeso di non dover attendere la fine dell’iter giudiziario.

Roccella: Nelle scuole testimonianze delle vittime

“Con il ministro Valditara abbiamo pensato, in prossimità della giornata contro la violenza sulle donne, di fare una campagna diffondendo il testo di legge e portando nelle scuole le persone che hanno subito violenza, facendo vedere le loro esperienze, quali sono state le conseguenze”: così in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha visto, tra gli altri punti, l’approvazione del ddl contro la violenza sulle donne, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Eugenia Maria Roccella.

“Solo attraverso uno scambio diretto – ha aggiunto – si può cercare di rendere giustizia a queste persone, con una consapevolezza che dobbiamo alimentare“.