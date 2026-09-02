Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Nuovi prezzi bassi Ikea.

Ikea abbassa i prezzi in Europa e mette sul piatto 1,2 miliardi di euro per rendere più accessibili mobili, complementi d’arredo e prodotti per la casa. L’operazione, annunciata dal gruppo, è stata concepita come un investimento strutturale, che ha come obiettivo quello di mantenere bassi i listini dei prodotti più popolari nel lungo periodo.

La novità riguarda anche i clienti italiani, che dal 1° settembre potranno acquistare beneficiando di queste riduzioni.

Il piano di Ikea, oltre un miliardo per ridurre i prezzi

L’aumento del costo della vita non riguarda più soltanto generi alimentari, energia e carburanti. Anche arredare casa è diventato più costoso e, di conseguenza, una parte delle famiglie tende a rimandare gli acquisti non strettamente necessari. A questa nuova tendenza fa seguito la decisione di Ikea di intervenire sui prezzi.

Ingka Group (il principale operatore retail Ikea, Inter Ikea Group) e altri franchisee del marchio, hanno deciso così di destinare 1,2 miliardi di euro a questo intervento, specificando fin da subito che si tratta di un’offerta:

stabile e non temporanea;

e non temporanea; estesa ai prodotti più venduti nei negozi.

Il Ceo di Ingka Group, Juvencio Maeztu, ha spiegato la scelta di agire sul lungo periodo è stata presa anche considerando (e accettando) possibili margini inferiori. Ikea non sta quindi cercando di svuotare i magazzini o attirare clienti con una promozione stagionale, ma sta utilizzando il prezzo come leva competitiva in una fase in cui il potere d’acquisto delle famiglie rimane sotto pressione.

Questa strategia infatti non è completamente nuova. Già nel 2024 il gruppo aveva effettuato importanti riduzioni di prezzo su migliaia di prodotti nei diversi mercati. E, secondo Ikea, quella precedente operazione aveva contribuito ad aumentare le visite nei punti vendita e il numero degli ordini.

Il nuovo listino prezzi

La riduzione dei prezzi riguarda diversi mercati europei, ma non è identica ovunque:

in Germania , per esempio, più di 1.500 prodotti vengono ridotti mediamente del 20%;

, per esempio, più di 1.500 prodotti vengono ridotti mediamente del 20%; nel Regno Unito il celebre scaffale Billy è stato interessato da una riduzione del 28%;

il celebre scaffale Billy è stato interessato da una riduzione del 28%; in Italia l’intervento riguarda centinaia di prodotti, con un calo medio del 22%.

I prodotti in sconto in Italia

Per i potenziali o abituali clienti italiani, la riduzione media dei prezzi sopra indicata non significa, naturalmente, che tutti gli articoli presenti nei negozi abbiano subito un taglio del 22%. La percentuale è infatti una media e le riduzioni possono cambiano a seconda della serie, del modello e della configurazione. Per alcuni prodotti il risparmio è quindi più contenuto, mentre per altri può essere maggiore.

Tra i prodotti più convenienti di oggi troviamo:

gli scaffali Kallax scontati fino al 29%. La versione 77 x 147 cm, per esempio, è ora acquistabile a 55 euro;

scontati fino al 29%. La versione 77 x 147 cm, per esempio, è ora acquistabile a 55 euro; la poltrona Poäng in legno curvato (dotata di fodere e cuscini facilmente rimovibili e intercambiabili) al prezzo di 69,95 euro, -12,5%);

in legno curvato (dotata di fodere e cuscini facilmente rimovibili e intercambiabili) al prezzo di 69,95 euro, -12,5%); il divano componibile Kivik , a partire da 299 euro , con uno sconto del 25% sulla versione a 2 posti;

, a partire da 299 euro , con uno sconto del 25% sulla versione a 2 posti; pareti attrezzate e i mobili Tv modulari Bestå , ai quali è stato applicato uno sconto medio del 26% (sull’intera linea);

, ai quali è stato applicato uno sconto medio del 26% (sull’intera linea); pentole, padelle, contenuti da cucina Ikea 365+ scontati mediamente del 26%.

La sezione “Nuovi prezzi bassi” sul sito ufficiale italiano di Ikea raccoglie l’elenco completo dei prodotti coinvolti nella revisione dei listini, mostrando chiaramente il costo attuale affiancato a quello precedente.