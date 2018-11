Quanto ha speso Mauro Icardi per regalare 34 Rolex ai suoi compagni

editato in: da

Sono pregiati, bellissimi e vantano la tecnologia svizzera: sono i Rolex, tra gli orologi da polso (ma non solo) più noti al mondo.

Una fama conquistata nel tempo e che fa di questi orologi, degli accessori che non hanno bisogno di presentazioni. Tuttavia, sono ben conosciuti anche i prezzi molto alti e non sempre accessibili a tutte le tasche, che bisogna affrontare se si vuole sfoggiare un “gioiello” a marchio Rolex.

Ma cosa c’entrano i Rolex con il mondo del calcio? Il mistero è presto svelato: il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, ha compiuto un atto di generosità nei confronti dei suoi compagni di squadra, regalando a ciascuno di loro un Rolex. Un regalo, che di certo non è passato inosservato, visto il costo di ogni singolo orologio e che moltiplicato per 34, genera una cifra finale a tanti zero e non alla portata di tutte le tasche.

Il motivo del gesto, è stato spiegato dallo stesso Icardi sul suo profilo Twitter dove scrive: “Io sicuramente non lo dimenticherò mai: “Capocannoniere 2017/2018”. Ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile”. Il giocatore dell’Inter, non ha badato a spese e ha voluto ringraziare tutti i suoi compagni per averlo aiutato a diventare capocannoniere della Serie A nella stagione 2017/2018. Un dono che arriva alla vigilia della partita contro il Tottenham e che è stato consegnato a tutti coloro che sono stati convocati per la trasferta di questa partita.

Un ragazzo dal cuore d’oro dunque e che ama sorprendere i suoi amici e i suoi cari anche con regali costosi: diversi anni fa ad esempio, aveva fatto recapitare sotto casa una Rolls-Royce destinata alla moglie Wanda Nara.

Ma quanto è costato questo grosso regalo al bomber dell’Inter? Si stima che ogni orologio sia costato 5.000€, una cifra che moltiplicata per 34, dà un totale di 170.000€. Una somma importante che il capocannoniere ha speso con tutto il cuore e come atto di riconoscenza. Il capitano ha tranquillizzato anche chi non è presente nella lista Champions o chi non gioca più nella squadra come Nagatomo, Eder, PInamonti, Santon, Lisandro Lopez: il regalo è in serbo anche per loro.